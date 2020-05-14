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Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:53
Этот вопрос, конечно, выходит за рамки пластиковой карты, но всё же... если банкам не по душе такие "вбросы" (якобы), то как насчёт того, чтобы побороться за снятие с себя почётной обязанности отслеживания происхождения средств у клиента? Разумеется, вместе с почётным правом препятствовать клиенту в распоряжении своим имуществом?
Ситуация парадоксальная: это не нужно ни клиентам, ни банкам (последним - не уверен, но будем исходить из этого). Единственный субъект, который заинтересован в такой деятельности - это государство. Но оплачивать и содержать штат для такой работы должны банки, и значит, и их клиенты, не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.
Но клиенты банков слишком мелкие для того, чтобы противостоять государству (а те клиенты, которые могли бы, сами владеют банками, и у них таких проблем не возникает в принципе). А вот банки - могли бы, но не делают. Если банки всё устраивает, то, видимо, маловато ещё подобных "вбросов".
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:59
M-Audio написав:
не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.
Поскольку это проведено отдельным законом - то нет, не нарушение.
Ну и я очень туманно представляю как бы банки могли пролоббировать снятие с себя обязанности финмона, тем более что это не местечковое изобретение, а к сожалению мировая тенденция в которой Украина послушно выступает объектом не задумываясь принимая законы о финмоне, КИК и прочие.
За депутатов всё это принимающих, голосуют как раз клиенты банков, а не банки. Это так, к слову.
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