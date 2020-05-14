Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Додано: Сер 12 сер, 2020 17:53

Этот вопрос, конечно, выходит за рамки пластиковой карты, но всё же... если банкам не по душе такие "вбросы" (якобы), то как насчёт того, чтобы побороться за снятие с себя почётной обязанности отслеживания происхождения средств у клиента? Разумеется, вместе с почётным правом препятствовать клиенту в распоряжении своим имуществом?



Ситуация парадоксальная: это не нужно ни клиентам, ни банкам (последним - не уверен, но будем исходить из этого). Единственный субъект, который заинтересован в такой деятельности - это государство. Но оплачивать и содержать штат для такой работы должны банки, и значит, и их клиенты, не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.



Но клиенты банков слишком мелкие для того, чтобы противостоять государству (а те клиенты, которые могли бы, сами владеют банками, и у них таких проблем не возникает в принципе). А вот банки - могли бы, но не делают. Если банки всё устраивает, то, видимо, маловато ещё подобных "вбросов".