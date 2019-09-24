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Finance.ua: Чи потрібна
картка monobank?

Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:57

Раньше всем своим знакомым рекомендовал Моно, теперь и врагу не пожелаю... Не мог войти в приложение вечером, оказалось заблокировали счёт, счёт черной карты к которой были привязаны регулярные платежи, чем устроили мне попадалово по деньгам, белой, долларовой, к которой был привязан бизнес Google аккаунт, и наконец то счёт ФОП... Предупреждений никаких не было, причину - не объясняют...
storm_forever_93
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:04

  storm_forever_93 написав:Раньше всем своим знакомым рекомендовал Моно, теперь и врагу не пожелаю... Не мог войти в приложение вечером, оказалось заблокировали счёт, счёт черной карты к которой были привязаны регулярные платежи, чем устроили мне попадалово по деньгам, белой, долларовой, к которой был привязан бизнес Google аккаунт, и наконец то счёт ФОП... Предупреждений никаких не было, причину - не объясняют...

А что отвечает поддержка, как разблокировать?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:32

Здравствуйте. Что насчёт детской карты? И обычной, которую после 16 дают. Без лишних эмоций, кредитный лимит использоваться не будет, а в остальном - вполне. Конструктивно, стоит делать карту монобанка для простого повседневного использования ребенку?
alinazozulyak2005
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:02

Re: Finance.ua: Чи потрібна картка monobank?

Здрасьте всем ! Хочу узнать есть ли аналог карты монобанка в других банках - и на сколько он лучше ( хуже ) - просто мониторю ...
KontoraB
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25

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З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:12

Дитяча картка monobank
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:38

  Tamagoch написав:пополнение наличными в глубокой опе, за время карантина все мои потоки нала вернулись в приват, потому что там терминалы есть и они работают, а этот iBox никому не нужен видимо, никто ими не занимается... печаль полнейшая... может у банка цель работать без отделений и без кэша, тогда да - ждите когда будут с других карт переводить, только какой смысл в этом, терять на комиссиях?

год прошел.... я был услышан или было замечено очевидное, но в окресностях появились новые терминалы в разных локациях - избыточность достигнута, даже лучше привата на данный момент (и очередей намного меньше), так что к локдауну готовы... завёл себе белую карту, ожидаю что с операционной деятельностью проблем не будет, однако жаль, что большинство клиентов все еще предпочитают приват
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:36

У monobank 100 000 клієнтів-ФОП
Ірина_
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  #<1 ... 19202122
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