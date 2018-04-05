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та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 05.04.18 Итоги: Валюта 05.04.18 + Додати

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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 05 кві, 2018 12:32 Итоги: Валюта 05.04.18



По состоянию на 08.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2276 за евро с $1,2277 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,87 за доллар со ¥106,78 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04% - до 90,17 пункта.



В четверг посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан обсудили двусторонние экономические вопросы на фоне введения американцами пошлин на китайские товары. Салливан также поднял вопрос о «необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей» между двумя странами. Как заявил позже глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном.



Однако эксперты отмечают, что значительного укрепления доллара на этом фоне ждать не стоит. Слишком рано говорить о том, что рынки вышли за рамки проблем с торговым конфликтом.



По мнению гуру, американская валюта в ближайшее время останется чувствительной к новостям о торговом конфликте.

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 апреля понизился на 18,50 коп. и составил 57,5796 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD. Как оказалось позже, это был внутридневной максимум курса СКВ. Доллар в дебюте торгов к этому пику подняли покупки украинских «дочек» западных банков, у которых нынче сезон репатриации дивидендов.



С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.

В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.



С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .



На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 04 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2631 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.



Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, символически, на $0,1 млн., увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.



Анонсированное выше символическое повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 03 апреля, в среду, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $237,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал чуть-чуть «тяжелее», приподнявшись с $204,4 млн. к $204,5 млн.



О наиболее вероятных причинах очень незначительного роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



Торги 04 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая в целом исчерпывалась термином «боковик». Наличный рынок, по сути, проигнорировал ожидаемую коррекцию цен на «зеленый» безнал на валютном межбанке, сосредоточившись на своих проблемах, среди которых основной, по-прежнему сохраняются риски обострения гривнедефицита.

Впрочем, пока от развития этого недуга спасает равновесная в целом торговля в основной здесь паре доллар=гривня. А последствия гривнедефицита в среду ощутил на себе лишь столичный рынок наличных, дилеры которого констатировали некоторое снижение итоговой ликвидности.



В остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса обороты среды повторили хорошие показатели предыдущей сессии. Думаю, не немалой степени этим наличный рынок обязан повсеместной сбалансированной торговле.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), либо прибавили 1,0-2,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Харьков, Крыжополь), либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), или же прибавила 1,0-2,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-4,0 коп. Офера стали ниже на 2,0-7,0 коп.



Стало быть, наличный рынок лег в дрейф, прекратив следовать в кильватере «зеленого» сектора валютного межбанка. Возможно, это стало следствием более высокой чувствительности «неформальной» налички» к переменам. Во всяком случае, наличный рынок уже к вечеру вторника сыграл на опережение, «предчувствуя» откат на валютном межбанке 04-го и превентивно снижая действующие цены. Это позволило наличному рынку в среду лишь «косметически», «тонкой регулировкой», контролировать оптимальные уровни текущей ликвидности и стараясь сохранить повсеместное равновесие покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,15/32,33 UAH/EUR, рубль – 0,445/0,455 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя сколь-нибудь ощутимой поддержки ценами.



Около 12.26 на «неформальном» мелкооптовом и розничном наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого, по сути, не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, аккурат, на «четверку с плюсом», повторив показатели вторника.



В течение среды биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., позиция «предложение», по сути, не претерпела изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05-07/26,13-15 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне стабильности действующих цен. Напомним, предвидя нынешнюю коррекцию безналичного «американца», оптовики Днепра еще вечером вторника заметно понизили свои цены.



К полудню цены оптового наличного рынка Днепра достигли уровня 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. Текущая ликвидность сделок на фоне сбалансированной торговли, на уровне «чуть выше среднего».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, практически не меняя действующие цены.

Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ до «хорошего» уровня – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 04 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали де-факто не изменились.



По сравнению с закрытием 03 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 апреля уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» стала ниже на 12,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовалась очень «тонкая» регулировка текущей ликвидности и баланса спрос/предложение, гарантировавшего бонусы в итоговой ликвидности.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было «не с руки» реагировать на «очень нервное», изобиловавшее провалами и отскоками (как и полагается на европейской сессии форекса) повышение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшее около 10.15 Киева и затянувшееся до 18.00.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2277 к отметке $1,2297, констатировав внутридневное его повышение на 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этому росту, учтя при этом двухкопеечную прибавку более значимых бидов наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2272, пара евро-доллар до 07.30 Киева очень медленно росла, оказавшись в указанный час на отметке $1,2280. Затем началась коррекция, динамика которой достигла апогея около 10.15 Киева касанием парой внутридневного минимума ($1,2257).



Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар «для начала» «поставила» шип, пробивший вверх отметку $1,2300. Снова упав к $1,2280, евро с 14.00 Киева инициировал ралли, проходившее, как и полагается на европейской сессии форекса волатильно.

Лишь к 18.00 «нервозность» рынка пары евро-доллар немного понизилась, а пара консолидировалась в диапазоне $1,2284-1,2297, не покидая его до 20.25 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара демонстрирует умеренное снижение по отношению к евро и иене в ходе сессии в среду, инвесторы оценивают ответные меры Китая в отношении США в сфере торговли и ждут статданных по американскому рынку труда.



Евро торгуется к 15.30 Киева в районе $1,2276 против $1,2270 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в указанный час в районе ¥130,32 по сравнению со ¥130,82 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,16 против ¥106,61 во вторник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,04%.



Иена дорожает вместе с другими защитными активами на новость о том, что Пекин намерен ввести 25%-ные пошлины на 106 наименований американских товаров, экспортируемых в Китай, включая такие важные статьи экспорта, как самолеты и соя-бобы.



«Тем, кто думал, что Китай уступит под протекционистским напором США, стоит взглянуть на то, как быстро ответил Пекин, - говорит валютный стратег ING Groep Вираж Пател. - Вопрос в том, хотят ли Штаты дальнейшей эскалации».



Также внимание на этой неделе будет приковано к пятничной публикации данных о состоянии рынка труда США в марте. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тыс. после повышения на 313 тыс. в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.



Меж тем отраслевая организация ADP в среду сообщила, что число рабочих мест в США увеличилось в марте на 241 тыс. против ожидавшегося повышения на 210 тыс.



Федрезерв США внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда и учитывает ее при принятии решения об изменении базовой процентной ставки.



Пара евро-доллар к 17.25 Киева остается около высокой отметки в $1,2295, в основном из-за снижения доллара США. Слабые данные по промышленным заказам США, которые отразили рост слабее прогнозов, а также ISM в сфере услуг.



Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил в среду, что не видит необходимости в дальнейшем повышение ключевой процентной ставки, так как она уже около нейтрального уровня.



Уровни сопротивления пары евро-доллар отмечены на $1,2330, $1,2478 и $1,2537. Уровни поддержки лежат на $1,2254 и $1,2206.



Доллар пытается (пока вяло) расти в реакции на неожиданно сильные данные по занятости в частном секторе США. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 241 тысячу по сравнению с показателем февраля, сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP).



ADP отметила, что рост рабочих мест в обрабатывающей промышленности был самым сильным более чем за три года. В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 47 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 127 тысяч мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 67 тысяч новых рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в марте увеличилось на 31 тысячу, а в производственном секторе - на 29 тысяч. В целом, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, следует из отчета.



Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя на 208 тысяч. Фокус рынка теперь переключается на индексы PMI, которые выйдут чуть позже. Они могут предоставить новый импульс сегодняшним торгам.



Пара евро-доллар расширила свой откат от внутридневного максимального уровня $1,2315 и упала до $1,2270 после выхода отчета ADP.



Ранее, около 10.15 Киева, инвесторы продавали евро в реакции на цифры по инфляции в еврозоне, которые оказались чуть ниже прогнозных значений.



Основное внимание будет уделено на этой неделе официальному ежемесячному отчету о росте рабочих мест в США (Nonfarm Payrolls), который выйдет в пятницу и может помочь определить следующее направление движения валют.



Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тысяч после повышения на 313 тысяч в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.



Межу тем, обострение опасений за эскалацию торгового конфликта между США и Китаем ранее пошатнули позиции доллара к иене, защитного актива. Министерство торговли КНР сообщило, что представило план мер в ответ на американские пошлины. Так, Китай введет 25%-ную пошлину на соевые бобы, автомобили, химическую продукцию. Министерство торговли пояснило, что пошлины охватывают 106 видов продукции и затронут американский импорт в Китай на 50 млрд долларов США. «Тем, кто думал, что Китай уступит под протекционистским напором США, стоит взглянуть на то, как быстро ответил Пекин, - говорит валютный стратег ING Groep Вираж Пател. - Вопрос в том, хотят ли Штаты дальнейшей эскалации».



Возвращаясь к основной валютной паре, констатируем, что как и прежде мы ожидаем, что некоторый рост доллара и сворачивание аппетитов к риску еще возможны на этой неделе, но затем надеемся увидеть восстановление аппетитов к риску и вхождение в акции.



Поворотным моментом могут стать пятничные данные от Минтруда США за март по изменению числа рабочих мест, ожидается +185 тыс. против +313 тыс. за февраль.



Если до этого времени пара евро-доллар войдет в коридор $1,215-1,220, это может оказаться благоприятным моментом для покупок по паре с целями у верхней границы почти трехмесячного диапазона $1,2150-1,2550. Пробития этого диапазона вниз в ближайшие недели мы не ждем. Наберемся терпения.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 апреля ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,445/0,455 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу потерявшему 12,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре «рассосавшимся» с появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.



Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.



Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.



Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.



Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.

В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара уже на старте среды. Уточним, что наличный доллар начал терять в цене уже во вторник во второй половине дня.



Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».



Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. Причем мы не исключаем появление на торгах четверга регулятора, скупающего «зеленые» излишки. Это должно обеспечить сохранение «мягкой» текущей коррекции безналичного «американца».



А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.



Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн., намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка.



Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.



Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», - предположил наш эксперт.



Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD.



Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.



Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.



А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…



Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.

Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.



Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD.



Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.



Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Вскоре сразу пополудни стали известны первые цифры результатов валютного аукциона. Цена отсечки составила 26,050, средневзвешенный курс – 26,0488 UAH/USD.



Реакция рынка на эти цифры была вялой – к 12.20 котировки доллара консолидировались на отметке 26,02/26,04 UAH/USD, про себя отметив сохранение регулятором лоббирования доллара.



К 12.38 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $100,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Межбанк отреагировал на это символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставляя заподозрить регулятор в «анонимном» появлении на рынке с «долларовым пылесосом».



Наконец, около 13.01 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,02/26,04 UAH/USD, отчасти подтверждающих появление на межбанке «Инкогнито с Институтской 9», скупавшего СКВ подобным манером, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 04 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 15,0 коп. по оферам.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 04 апреля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2280, упав до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2262 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.



По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,99/32,30 UAH/EUR, рубль 0,445/0,453 UAH/RUB, Киев опт 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,88/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,08 UAH/USD; евро – 31,95/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,448/0,452 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара в ходе утренних торгов четверга колеблется в символическом «плюсе» на новостях о начале переговоров между США и Китаем по торговым вопросам.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,43% с 28,0672 UAH/USD до 26,2631 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 04 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,20% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 04 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», несколько потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, пасхальные выходные на Западе закончились, экспортеры, получив на свои счета во вторник отложенную с 30 марта-02 апреля экспортную выручку, в среду отправили «обязательную» ее часть (50%) на торги межбанка, увеличив там количество валюты.Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» был достигнутый на вторничной сессии межбанка локальный максимум долларовых цен (26,3296 UAH/USD по средневзвешенному курсу) мог стимулировать продажи СКВ на следующий день ради гривни, с которой не все благополучно.Рынок гривневого ресурса продолжает сжиматься, отчасти заставляя бизнес расставаться с долларом ради активов в нацвалюте. Не исключено, что таким путем пошел испытывающий потребность в гривне агросектор, системные игроки которого намедни взяли короткий валютный кредит (займы в СКВ дешевле гривневых), продав доллары на межбанке. О сохранении тренда на сжатие гривневой ликвидности дали понять понизившиеся с уровня с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Сдерживали коррекцию безналичного доллара покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Кстати, с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» перечисления дивидендной СКВ на родину с $5,0 до $7 млн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 апреля, символически, на $0,1 млн., увеличившись, остались в приподнявшемся накануне состоянии, имея для этого следующие основания.Во-первых, на рынок вернулись экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.Во-вторых, как показал дебют торгов, выросла активность покупок СКВ нерезидентами.В-третьих, рынок стал более сбалансированным. Если накануне курс доллара на межбанке подскочил на 16,86 коп., нынче его снижение составило лишь 6,65 коп.Анонсированное выше символическое повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 03 апреля, в среду, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $237,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал чуть-чуть «тяжелее», приподнявшись с $204,4 млн. к $204,5 млн.О наиболее вероятных причинах очень незначительного роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.Торги 04 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая в целом исчерпывалась термином «боковик». Наличный рынок, по сути, проигнорировал ожидаемую коррекцию цен на «зеленый» безнал на валютном межбанке, сосредоточившись на своих проблемах, среди которых основной, по-прежнему сохраняются риски обострения гривнедефицита.Впрочем, пока от развития этого недуга спасает равновесная в целом торговля в основной здесь паре доллар=гривня. А последствия гривнедефицита в среду ощутил на себе лишь столичный рынок наличных, дилеры которого констатировали некоторое снижение итоговой ликвидности.В остальных вышеперечисленных центрах валютообменного бизнеса обороты среды повторили хорошие показатели предыдущей сессии. Думаю, не немалой степени этим наличный рынок обязан повсеместной сбалансированной торговле.В течение среды биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), либо прибавили 1,0-2,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Харьков, Крыжополь), либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), или же прибавила 1,0-2,0 коп. (Киев).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-4,0 коп. Офера стали ниже на 2,0-7,0 коп.Стало быть, наличный рынок лег в дрейф, прекратив следовать в кильватере «зеленого» сектора валютного межбанка. Возможно, это стало следствием более высокой чувствительности «неформальной» налички» к переменам. Во всяком случае, наличный рынок уже к вечеру вторника сыграл на опережение, «предчувствуя» откат на валютном межбанке 04-го и превентивно снижая действующие цены. Это позволило наличному рынку в среду лишь «косметически», «тонкой регулировкой», контролировать оптимальные уровни текущей ликвидности и стараясь сохранить повсеместное равновесие покупок и продаж.Впрочем, по порядку.Торги 04 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,15/32,33 UAH/EUR, рубль – 0,445/0,455 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя сколь-нибудь ощутимой поддержки ценами.Около 12.26 на «неформальном» мелкооптовом и розничном наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «выше средних».После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого, по сути, не пришлось прибегать к ценовым ревизиям.Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, аккурат, на «четверку с плюсом», повторив показатели вторника.В течение среды биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., позиция «предложение», по сути, не претерпела изменений.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05-07/26,13-15 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне стабильности действующих цен. Напомним, предвидя нынешнюю коррекцию безналичного «американца», оптовики Днепра еще вечером вторника заметно понизили свои цены.К полудню цены оптового наличного рынка Днепра достигли уровня 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. Текущая ликвидность сделок на фоне сбалансированной торговли, на уровне «чуть выше среднего».После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, практически не меняя действующие цены.Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ до «хорошего» уровня – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.На протяжении 04 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали де-факто не изменились.По сравнению с закрытием 03 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 апреля уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» стала ниже на 12,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовалась очень «тонкая» регулировка текущей ликвидности и баланса спрос/предложение, гарантировавшего бонусы в итоговой ликвидности.Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было «не с руки» реагировать на «очень нервное», изобиловавшее провалами и отскоками (как и полагается на европейской сессии форекса) повышение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшее около 10.15 Киева и затянувшееся до 18.00.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,15/32,33 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 апреля ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,445/0,455 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу потерявшему 12,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 апреля по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Об этом дала понять терминация затянувшегося снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Они в четверг поднялись с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн., намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка.Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD.Спустя 7 минут, на 10.17 в сопровождении низких оборотов и преобладания оферов цена доллара упала на межбанке до 26,08/26,11 UAH/USD. «Нынче чистый четверг, ждем на рынке НБУ с долларовым пылесосом», - предположил наш эксперт.Через полчаса, на 10.47, сохранив «медвежий» тренд, курс доллара оказался на уровне 26,07/26,09 UAH/USD.Мы не исключаем, что смена тренда на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять выросшие остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ, могла быть связана с резким замедлением скорости изымания гривневых излишков с рынка. В частности, если 03 апреля регулятор разместил свои депозитные сертификаты на 30,074 млрд. грн., в среду этот показатель упал до 9,259 млрд. грн.Тем временем котировки доллара на межбанке по состоянию на 11.04 успели понизиться до 26,04/26,08 UAH/USD. Судя по всему, скупившиеся в среду нерезиденты, нынче кусают себе локти.А около 11.11 доллар уже опустился к 26,02/26,05 UAH/USD…Около 11.25 нервы у регулятора не выдержали, и НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков.Объем мероприятия $50,0 млн. три заявки на участие надо успеть подать до 11.45 Киева.Рынок отреагировал на это известие остановкой снижения цен «американца» - по состоянию на 11.29 курс остался на уровне 26,02/26,05 UAH/USD.Около 11.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,02/26,05 UAH/USD, поскольку рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.Динамичное снижение курса безналичного доллара, вызванная перекосом рынка в сторону предложения и остановленная около 11.30 Киева нацбанковским анонсом об аукционе, сопровождалось признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса. На это указывало повышение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.Вскоре сразу пополудни стали известны первые цифры результатов валютного аукциона. Цена отсечки составила 26,050, средневзвешенный курс – 26,0488 UAH/USD.Реакция рынка на эти цифры была вялой – к 12.20 котировки доллара консолидировались на отметке 26,02/26,04 UAH/USD, про себя отметив сохранение регулятором лоббирования доллара.К 12.38 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $100,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.Межбанк отреагировал на это символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставляя заподозрить регулятор в «анонимном» появлении на рынке с «долларовым пылесосом».Наконец, около 13.01 Киева в сопровождении сузивших спред «зеленых» котировок до цифры 26,02/26,04 UAH/USD, отчасти подтверждающих появление на межбанке «Инкогнито с Институтской 9», скупавшего СКВ подобным манером, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 04 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 15,0 коп. по оферам.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 04 апреля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2280, упав до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2262 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 04 апреля спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,99/32,30 UAH/EUR, рубль 0,445/0,453 UAH/RUB, Киев опт 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/26,05 UAH/USD, розница – 25,88/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,08 UAH/USD; евро – 31,95/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,448/0,452 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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