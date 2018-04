Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 05 кві, 2018 12:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.04.18 США



Основные фондовые индексы США в среду выросли, так как фокус внимания инвесторов сместился на прибыли от торгового конфликта между США и Китаем, из-за которого рынок снижался в начале сессии.



После того, как рынок снижался в начале дня из-за предложенных Китаем ответных тарифов, опасения торговой войны снизились после высказывания экономического советника Трампа Ларии Кудлоу о том, что администрация была в «переговорах» с Китаем, а в торговой войне.



В среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил $50 миллиардов.



Инвесторы учли, что тарифы не вступают в силу немедленно. Аналитики также отмечали, что S&P вырос выше ключевого уровня поддержки, и они ожидают роста акций далее в течение «сезона отчетностей», который начинается в середине апреля.



Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 58,8% с февральского уровня в 59,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 59%.

Акции Facebook FB снизились на 0,66% после того, как соцсеть заявила, что по ошибке передала данные 87 миллионов своих пользователей Cambridge Analytica.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.



«У нас есть все перспективы торговой войны, но нет уверенности по поводу ее последствий. Это значительно увеличивает неопределенность», - сказал главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.



S&P открылся ниже 200-дневной средней, но вырос выше в течение сессии, и ко второй половине дня он был на позитивной территории.



S&P показал рост в течение двух сессий подряд впервые с начала марта.

Индекс волатильности VIX снизился на 1,04 пункта до 20,06.

Индекс акций технологического сектора вырос на 1,4%. Индекс акций промышленного сектора S&P также вырос на 0,4%.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 2,19 к 1, на Nasdaq 2,95 к 1.

Объем торговли на биржах США был 7,04 млрд. акций, по сравнению с 7,3 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,10%, до 24 264,30 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,16%, до 2 644,69 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,45%, до 7 042,11 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в среду снизился, после того как Китай ответил на импортные тарифы США на его продукты. Китай выпустил список 106 товаров из США, которые будут целью импортных пошлин.



В тоже время, потребительские цены в еврозоне в марте выросли — это произошло впервые за четыре месяца, что должно укрепить веру ЕЦБ в то, что он находится на пути к достижению цели по инфляции.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,47%, после снижения на 0,5% во вторник.



Пара евро-доллар незначительно выросла.



Европейские акции снизились в течение среды после того, как Китай сообщил о планах новых тарифов до 25% на 106 товаров из США. Соевые бобы, самолёты и автомобили будут среди товаров на $50 млрд.

Китай объявил об этом после того, как администрация президента США представила плен по тарифам в 25% на китайский импорт на $50 млрд., если Китай не пойдет на уступки по внешней торговле и инвестициям.



Германский DAX 30 был под ударом из-за снижения акций автопроизводителей.

Опасения в отношении «торговой войны» сохраняются на рынке в течение последних недель.

В то время как администрация Трампа исключила большинство стран от введенных недавно импортных тарифов на сталь и алюминий, нацеленность на китайские товары усиливала страхи.



Экономические данные:

Инфляция еврозоне в марте выросла до 1,4% г/г, это первое повышение индекса за четыре месяца. В феврале уровень безработицы в еврозоне снизился до 8,5% - минимального уровня за более чем девять лет, это соответствует среднему прогнозу экономистов.



Эти изменения могут укрепить веру ЕЦБ в том, что он находится на пути к достижению цели по инфляции в предстоящие годы.

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании в марте снизился после пяти месяцев незначительного роста, по данным IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе снизился до 47,0 с 51,4 в феврале. Значения выше 50 означают расширение.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,47%, после снижения на 0,5% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос на 0,05% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 034,01 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,37%, до 11 957,9 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,2% — на отметке 5 141,8 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику.

Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам. Это повышает вероятность достижения компромисса между странами и того, что им удастся избежать торговой войны.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6%.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,53% и 1,08%. Основными двигателями подъема стали телекоммуникационные компании, производители лекарств и банки.



Значение южнокорейского индекса Kospi за день выросло на 1,22%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг повысился на 0,48%.



США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кадлоу, ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.



«Да, это возможно, это часть процесса», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая.



Л.Кадлоу назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин «начальными предложениями». «Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит, и мы продолжим игру», - отметил он.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Курс ценных бумаг Sony Corp. вырос на 1,5%, Hitachi Ltd. - на 2,4%.

Кроме того, подорожали акции химических компаний, включая Kao Corp. - на 2,1%, Shiseido Co. - на 2,7% и Shin-Etsu Chemical Co. - на 1,6%.



Цена бумаг крупнейших японских банков выросла, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9%, Mizuho Financial Group Inc. - на 1,4%.



В то же время котировки акций производителя бытовой электроники Panasonic Corp. уменьшилась на 0,4% после того, как аналитики SMBC ухудшили прогноз операционной прибыли компании из-за укрепления курса иены и более низких продаж аккумуляторов для Tesla.



Капитализация Mazda Motor Corp. опустилась на 1% после того, как эксперты Credit Suisse ухудшили рекомендации для бумаг автопроизводителя до «ниже рынка» с «нейтрального уровня».



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подскочила соответственно на 3,9% и 3,1%.



При этом рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,7%. BHP объявила о том, что выходит из Всемирной ассоциации угля (World Coal Association), поскольку разочарована ее политикой в отношении борьбы с изменением климата.



Цена бумаг другого сырьевого гиганта Rio Tinto Ltd. упала на 1,2%.

Между тем дорожают акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,08% - до 2265,6 пункта.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,27% и составил 1240,39 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $67,65 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,63%, «АЛРОСы» — на 0,12%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,28%, «Газпрома» — на 0,67%, Московской биржи — на 0,27%.



Российский рынок акций отстает в масштабах снижения от мировых площадок высокоразвитых стран мира. Индекс Мосбиржи до сих пор сохраняется в пределах среднесрочного торгового коридора 2 230—2 280 пунктов, и очень велики шансы на скольжение к нижней его границе. Пока определенную долю стабильности рублевому индикатору дает устойчивый рубль, но если нефть продолжит так падать, как в среду днем, долго эта стабильность не продлится.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 04 апреля, повысился на 0,50 пункта или на 0,14% до уровня 359,47 пунктов.



Объем торгов за день составил 123,9 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 03 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,50 пункта или на 0,14% до уровня 358,97 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 44,41 пунктов или на 14,10% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить новости относительно торговых отношений между США и Китаем.



По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3161,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1854,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался 0,08%, до 30157,4 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,86%, до 2421,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 5750 пунктов, японский Nikkei 225 - опускался на 0,08%, до 21275,18 пункта.



На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.



Долгожданный список товаров для пошлин США, наконец, опубликован, и рынки его оценивают.



Инвесторы в Китае могут проявлять особую осторожность в течение торгов перед продолжительными выходными, связанными c национальным праздником: китайские биржи будут закрыты в четверг и пятницу.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги в среду разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов. Инвесторы пытались оценить новости относительно торговых отношений между США и Китаем.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 319,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,79% до 30 790,83 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,18% до 3 131,11 пункта.



Сингапурский Straits Times Index упал на 2,12% до отметки 3 339,7 пункта. Южнокорейский KOSPI показал снижение на 1,41% до 2 408,06 пункта.



Постпред Китая при Всемирной торговой организации Чжан Сянчэнь заявил, что КНР предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США и призвал всех членов ВТО совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.



Опасения относительно разворачивания торговой войны между крупнейшими экономиками вызвали рост курса японской национальной валюты, поскольку геополитическая напряженность повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится и иена.



На настроения участников торгов определенное влияние оказывают новости из США и Китая, связанные с торговыми отношениями между странами. Ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.



Долгожданный список товаров для пошлин США, наконец, опубликован, и рынки его оценивают.



Инвесторы в Китае могут проявлять особую осторожность в течение торгов перед продолжительными выходными, связанными c национальным праздником: китайские биржи будут закрыты в четверг и пятницу.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.45 Киева просел на 0,6% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 988,19 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,34% и был равен 11 841,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,90%, находился на отметке 5 105,97 пункта.



Отечественные биржевые индексы в среду вновь завершили торги ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,12% - до 1707,2 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 359,47 пункта.



Объем торгов на УБ составил 254,4 млн. грн., в том числе акциями - 8,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 123,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.

В индексной корзине УБ больше всех подорожали бумаги Мотор Сичи (+2,91%), Турбоатома (+1,13%) и Центрэнерго (+1,06%).

Подешевели акции Укрнафты (-1,03%) и Донбассэнерго (-0,7%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,9%) и Мотор Сичи (-0,29%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,21% - до 495,17 пункта при объеме торгов 0,47 млн. злотых (3,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Агротона» (+1,48%), KSG Agro (+1,31%) и «Кернела» (+0,4%).

С отрицательной динамикой торговались акции агрохолдинга ИМК (-1,52%) и «Милкиленда» (-1,46%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, азиатские акции восстанавливаются с двухмесячных минимумов в четверг, следуя за ростом рынка в США. Ранее рынок снижался на распродаже, вызванной эскалацией напряженности во внешней торговле между США и Китаем. Инвесторы рассчитывают на то, что полноценной торговой войны удастся избежать.



Настроение улучшилось после того, как США выразили желание обсудить разрешение торгового противостояния после того, как предложенные США тарифы на китайским импорт в $50 млрд. вызвали быстрый ответ Китая, который может ввести ответные пошлины на американские товары.



Индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии по состоянию на 05.50 Киева вырос на 0,2%, в среду индекс достиг минимального уровня за два месяца.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%.



Рынки в Китае, Гонконге и Тайване в четверг закрыты.



На Уолл-Стрит в среду S&P 500 вырос на 1,16%, Nasdaq Composite на 1,45%, развернув снижение в более, чем 1,5% в начале сессии в США.

Многие инвесторы рассматривают последний предложенный президентом США план по тарифам как часть его переговорной стратегии, а не окончательное изменение политики.



Главный экономический советник Трампа, Ларри Кудлоу, в ответ на вопрос, может ли последний план по тарифам не вступить в действие, а быть переговорной тактикой, ответил журналистам: «Да, это возможно. Это часть процесса». Он назвал анонсы тарифов двумя странами начальными предложениями.

Изменения пошлин не будут проводиться сразу, и это даёт странам пространство для маневра.



Предложенные США 25% тарифы на 1300 промышленных, транспортных, медицинских продуктов из Китая сейчас в периоде публичных комментариев и консультаций, как ожидается, он продлится около двух месяцев.



Оптимисты также утверждают, что мировая экономика сейчас находится в таком сильном состоянии, что может преодолеть влияние предложенных тарифов, которые покрывают незначительную долю мировой торговли.



Цены на нефть выросли в тандеме вместе с мировыми акциями, а также на неожиданном снижении объёма запасов в США на прошлой неделе.

Фьючерс на нефть WTI расtт на 0,5% до $63,71 за баррель.

Рост склонности к риску привел к укреплению доллара против иены — пара доллар-иена выросла до ¥106,96, что близко к максимуму прошлой недели на ¥107,01.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику.

Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам. Это повышает вероятность достижения компромисса между странами и того, что им удастся избежать торговой войны.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6%.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,53% и 1,08%. Основными двигателями подъема стали телекоммуникационные компании, производители лекарств и банки.



Значение южнокорейского индекса Kospi за день выросло на 1,22%.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг повысился на 0,48%.



США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кадлоу, ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.



«Да, это возможно, это часть процесса», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая.



Л.Кадлоу назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин «начальными предложениями». «Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит, и мы продолжим игру», - отметил он.



Фондовые биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг закрыты в связи с праздниками.



Курс ценных бумаг Sony Corp. вырос на 1,5%, Hitachi Ltd. - на 2,4%.

Кроме того, подорожали акции химических компаний, включая Kao Corp. - на 2,1%, Shiseido Co. - на 2,7% и Shin-Etsu Chemical Co. - на 1,6%.



Цена бумаг крупнейших японских банков выросла, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9%, Mizuho Financial Group Inc. - на 1,4%.



В то же время котировки акций производителя бытовой электроники Panasonic Corp. уменьшилась на 0,4% после того, как аналитики SMBC ухудшили прогноз операционной прибыли компании из-за укрепления курса иены и более низких продаж аккумуляторов для Tesla.



Капитализация Mazda Motor Corp. опустилась на 1% после того, как эксперты Credit Suisse ухудшили рекомендации для бумаг автопроизводителя до «ниже рынка» с «нейтрального уровня».



Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подскочила соответственно на 3,9% и 3,1%.



При этом рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,7%. BHP объявила о том, что выходит из Всемирной ассоциации угля (World Coal Association), поскольку разочарована ее политикой в отношении борьбы с изменением климата.



Цена бумаг другого сырьевого гиганта Rio Tinto Ltd. упала на 1,2%.

Между тем дорожают акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%.









