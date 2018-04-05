Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 05.04.18 Итоги: Энергетика 05.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 05 кві, 2018 12:37 Итоги: Энергетика 05.04.18



По состоянию на 08.30 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5% - до $68,36 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46% - до $63,66 за баррель.



Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 425,3 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей - до 431,3 миллиона баррелей.



Сочетание более высоких объемов нефтепереработки в США и небольшого объема импорта нефти привело к неожиданному сокращению запасов.



Вместе с тем давление на нефть продолжает оказывать геополитическая напряженность, связанная с торговым конфликтом США и КНР. В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.



Цены на нефть в среду немного снизились по воздействием эскалации торгового противостояния между США и Китаем. Снижение было ограничено вышедшими данными по запасам в США, которые показали неожиданное снижение запасов на прошлой неделе.



Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 14 центов, или на 0,2%, до $63,37 за баррель.



Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 10 центов, или на 0,2%, до $68,02 за баррель.



В течение сессии цена Brent снижалась до $66,69, цена WTI до $62,06.



Потери сократились после выхода данных от Администрации энергетической информации США (EIA), показавших снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,6 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов на 1 млн. баррелей.



К снижению запасов привело сочетание более высокой загрузки мощностей нефтепереработки и более низкий чистый импорт.



EIA сообщила, что уровень использования мощностей нефтепереработки составил 93% против ожидавшихся 92,3% (как на прошлой неделе).



Запасы бензина снизились на 1,1 млн. баррелей (против прогноз снижения на 1,9 млн. баррелей), запасы дистиллятов выросли на 500 тыс. баррелей (против ожидавшегося снижения на 1,3 млн. баррелей).



Цены продолжили сокращать снижение на фоне восстановления фондовых индексов в США после резкого снижения, вызванного опасениями «торговой войны». Китай в начале среды сообщил о 25% тарифе на ряд импортируемых товаров США, включая соевые бобы, самолеты и автомобили. Это было ответным действием после того как администрация США угрожала ввести новые тарифы на импорт китайских товаров на $50 млрд. по 1300 категориям продуктов. Ранее США ввели тарифы на импорт китайских стали и алюминия.



Цены на нефть растут после выхода данных по запасам по информации Минэнерго страны.



Цены на нефть растут после выхода данных по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 425,3 миллиона баррелей. Об этом гласит еженедельный отчет управления энергетической информации Минэнерго страны.



Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ждали увеличения запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей, до 431,3 миллиона баррелей.



Также из отчета стало ясно, что запасы нефти на терминале в Кушинге, откуда нефть поставляется на NYMEX, выросли на 3,666 миллиона баррелей. Неделей ранее они выросли на 1,804 миллиона баррелей.



Запасы бензина сократились на 1,116 миллиона баррелей, хотя эксперты ждали падения на 1,500 миллиона баррелей.



Запасы дистиллятов увеличились на 0,537 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 1,300 миллиона баррелей.



Добыча нефти в США на неделе 24-30 марта выросла до 10.460 миллиона баррелей в день против 10,433 миллиона баррелей на предыдущей неделе и против 9,199 миллиона баррелей год назад.



Импорт нефти в США упал на 0,25 миллиона баррелей в день до 7,898 миллиона баррелей в день.



Потребление нефти в США выросло на 0,141 миллиона баррелей в день до 16,936 миллиона баррелей в день.



Стратегические нефтяные резервы США сократились на 0,002 миллиона баррелей до 665,456 миллиона баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 0,70% при прогнозе роста на 0,23%. Неделей ранее загрузка выросла на 0,60%.



Цены на нефть эталонных марок выросли в реакции на данные по запасам, несколько отыграв резкое падение, наблюдавшееся в ходе сессии. Покупателей порадовал факт большего сокращения запасов не только в сравнении с прогнозами, но и в сравнении с цифрами, о котором во вторник сообщал Американский институт нефти.



Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 3,3 миллиона баррелей до 427,3 миллиона за неделю к 30 марта.



Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.25 Киева 04 апреля уменьшилась на $0,63 до $67,75 за баррель. До публикации отчета о запасах падение достигало $66,69 за баррель.



«Если кто то хочет ковырять землю и зарывать туда железо в виде труб»…



«Если кто то хочет ковырять землю и зарывать туда железо в виде труб – пожалуйста, мы же не возражаем», - заявил Владимир Путин десять лет назад и не обманул.



Газпром, с одобрения Путина и акционеров, сначала зарыл трубы «Южного коридора» (система газопроводов для подачи газа в «Южный поток»), а потом решил их выкопать.



«Газпром» раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода «Турецкий поток» (с 63 млрд. до 31,5 млрд. кубометров в год).



Как говорится в материалах концерна, ликвидации подлежат 506 км линейной части «Восточного маршрута» (Починки-Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская».



Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.



«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР. Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», - говорится в материалах «Газпрома».



Как сообщалось, по итогам 2016 года «Газпром» в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта «Южный поток» признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд. рублей.



Информация об объемах ликвидации построенных объектов появилась благодаря тому, что «Газпром» решил провести открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации объектов НЗС Восточного коридора (при том, что часто компания выбирает закупку у единственного поставщика - с гораздо меньшим объемом раскрываемых данных).



Речь идет о ликвидации линейной части следующих объектов Восточного коридора проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток":

- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 347,5 - км 493» в составе объекта «Южно-Европейский газопровод». Участок «Починки-Анапа» км 295,7 - км 493»;

- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 493 - км 661» в составе объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 493 - км 661»;

- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 834 - км 963,7» в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 834 - км 978";

- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 1168,1 - км 1231" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 978 - км 1231";

- "ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода».



Полагаю, последнее решение тоже не вызвало возражений ни у Путина, ни у акционеров Газпрома.



В чистом выигрыше остались пострадавшие от санкций подрядчики «основного предприятия РФ»...



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes Мировые цены на нефть утром в четверг растут, отыгрывая неожиданное снижение запасов сырья в США.Цены на нефть в среду немного снизились по воздействием эскалации торгового противостояния между США и Китаем. Снижение было ограничено вышедшими данными по запасам в США, которые показали неожиданное снижение запасов на прошлой неделе.Цены на нефть растут после выхода данных по запасам по информации Минэнерго страны.Цены на нефть растут после выхода данных по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 425,3 миллиона баррелей. Об этом гласит еженедельный отчет управления энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ждали увеличения запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей, до 431,3 миллиона баррелей.Также из отчета стало ясно, что запасы нефти на терминале в Кушинге, откуда нефть поставляется на NYMEX, выросли на 3,666 миллиона баррелей. Неделей ранее они выросли на 1,804 миллиона баррелей.Запасы бензина сократились на 1,116 миллиона баррелей, хотя эксперты ждали падения на 1,500 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов увеличились на 0,537 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 1,300 миллиона баррелей.Добыча нефти в США на неделе 24-30 марта выросла до 10.460 миллиона баррелей в день против 10,433 миллиона баррелей на предыдущей неделе и против 9,199 миллиона баррелей год назад.Импорт нефти в США упал на 0,25 миллиона баррелей в день до 7,898 миллиона баррелей в день.Потребление нефти в США выросло на 0,141 миллиона баррелей в день до 16,936 миллиона баррелей в день.Стратегические нефтяные резервы США сократились на 0,002 миллиона баррелей до 665,456 миллиона баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 0,70% при прогнозе роста на 0,23%. Неделей ранее загрузка выросла на 0,60%.Цены на нефть эталонных марок выросли в реакции на данные по запасам, несколько отыграв резкое падение, наблюдавшееся в ходе сессии. Покупателей порадовал факт большего сокращения запасов не только в сравнении с прогнозами, но и в сравнении с цифрами, о котором во вторник сообщал Американский институт нефти.Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 3,3 миллиона баррелей до 427,3 миллиона за неделю к 30 марта.Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.25 Киева 04 апреля уменьшилась на $0,63 до $67,75 за баррель. До публикации отчета о запасах падение достигало $66,69 за баррель.«Если кто то хочет ковырять землю и зарывать туда железо в виде труб»…«Если кто то хочет ковырять землю и зарывать туда железо в виде труб – пожалуйста, мы же не возражаем», - заявил Владимир Путин десять лет назад и не обманул.Газпром, с одобрения Путина и акционеров, сначала зарыл трубы «Южного коридора» (система газопроводов для подачи газа в «Южный поток»), а потом решил их выкопать.«Газпром» раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода «Турецкий поток» (с 63 млрд. до 31,5 млрд. кубометров в год).Как говорится в материалах концерна, ликвидации подлежат 506 км линейной части «Восточного маршрута» (Починки-Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская».Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.«Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР. Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме», - говорится в материалах «Газпрома».Как сообщалось, по итогам 2016 года «Газпром» в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта «Южный поток» признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд. рублей.Информация об объемах ликвидации построенных объектов появилась благодаря тому, что «Газпром» решил провести открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации объектов НЗС Восточного коридора (при том, что часто компания выбирает закупку у единственного поставщика - с гораздо меньшим объемом раскрываемых данных).Речь идет о ликвидации линейной части следующих объектов Восточного коридора проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток":- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 347,5 - км 493» в составе объекта «Южно-Европейский газопровод». Участок «Починки-Анапа» км 295,7 - км 493»;- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 493 - км 661» в составе объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 493 - км 661»;- «Участок газопровода "Починки-Анапа", км 834 - км 963,7» в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 834 - км 978";- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 1168,1 - км 1231" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 978 - км 1231";- "ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода».Полагаю, последнее решение тоже не вызвало возражений ни у Путина, ни у акционеров Газпрома.В чистом выигрыше остались пострадавшие от санкций подрядчики «основного предприятия РФ»...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62944 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3767 раз. Подякували: 7142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Энергетика 04.04.18

дядя Caша » Сер 04 кві, 2018 12:39 0 121

дядя Caша Сер 04 кві, 2018 12:39 Итоги: Энергетика 03.0418

дядя Caша » Вів 03 кві, 2018 12:39 0 121

дядя Caша Вів 03 кві, 2018 12:39 Итоги: Энергетика 02.04.18

дядя Caша » Пон 02 кві, 2018 12:35 0 118

дядя Caша Пон 02 кві, 2018 12:35 реклама