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Finance.ua: Карта в руки

Finance.ua: Карта в руки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

Finance.ua: Карта в руки

Пропонуємо до обговорення:
5 безглуздих помилок, які я зробив, вибираючи платіжну картку

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

выбор карты стоит делать, учитывая период льготного периода, проценты и возможность кредитной линии
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
iryna_vinny
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