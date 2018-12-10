5 безглуздих помилок, які я зробив, вибираючи платіжну картку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11
Finance.ua: Карта в руки
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11
выбор карты стоит делать, учитывая период льготного периода, проценты и возможность кредитной линии
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39
За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
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