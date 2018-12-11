Finance.ua: Карта в руки

За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
iryna_vinny написав:За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
Всегда можно найти вариант в другом банке, чтобы обналичить бесплатно, так что это не плата за комфорт, а плата за лень
yuliastep1310 написав:За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!
Вас дезинформировали или вы не читали тарифы. 4% берут, если сумма более 1000 грн.
Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах *** и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными: 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01 - 1 000 грн – 47 грн более 1000 грн – 4% от суммы операции https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/karta-gold