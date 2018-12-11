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Finance.ua: Карта в руки

Finance.ua: Карта в руки
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

Finance.ua: Карта в руки

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5 безглуздих помилок, які я зробив, вибираючи платіжну картку

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

выбор карты стоит делать, учитывая период льготного периода, проценты и возможность кредитной линии
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17

Re: Finance.ua: Карта в руки

iryna_vinny написав:За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
Всегда можно найти вариант в другом банке, чтобы обналичить бесплатно, так что это не плата за комфорт, а плата за лень
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:35

За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!
yuliastep1310
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:42

За пару тысяч гривен вмесяц так парится во кому делать нечего
alexwiter
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:53

  yuliastep1310 написав:За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!

Вас дезинформировали или вы не читали тарифы. 4% берут, если сумма более 1000 грн.
Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах *** и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными:
1–100 грн – 7 грн
100,01–200 грн – 12 грн
200,01–300 грн – 18 грн
300,01–400 грн – 24 грн
400,01–500 грн – 30 грн
500,01 - 1 000 грн – 47 грн
более 1000 грн – 4% от суммы операции
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/karta-gold
Bosstone
 
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