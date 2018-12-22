5 безглуздих помилок, які я зробив, вибираючи платіжну картку
Дивися повний текст Карта в руки
|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11
Finance.ua: Карта в руки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карта в руки
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11
выбор карты стоит делать, учитывая период льготного периода, проценты и возможность кредитной линии
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39
За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17
Re: Finance.ua: Карта в руки
Всегда можно найти вариант в другом банке, чтобы обналичить бесплатно, так что это не плата за комфорт, а плата за лень
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:35
За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!
Додано: Сер 19 чер, 2019 16:53
Вас дезинформировали или вы не читали тарифы. 4% берут, если сумма более 1000 грн.
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:20
По ошибке №4.
Была у меня карта с кешбеком с азс 3-6% (в зависимости от азс) и в супермаркетах то-ли 1%, то-ли 2% кешбека.
Понял, что актуальна она разве что если заправляться под 1000 литров в месяц и в супермаркетах закупаться по ящику элитного алкоголя каждую неделю. Другими словами з/п должна быть тысяч 100 и это всё должно активно просаживаться на покатушки и жратву из супермаркетов.
Короче говоря, куча непонятных комиссий, нюансов льготного периода и т.д. по таким картам, которые съедают всю выгоду. Закрыл карту через 3 месяца наивных попыток получить выгоду. Вернулся на приватовскую кредитку, там хоть все понятно...
|