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Finance.ua: Карта в руки

Finance.ua: Карта в руки
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

Finance.ua: Карта в руки

Пропонуємо до обговорення:
5 безглуздих помилок, які я зробив, вибираючи платіжну картку

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:11

выбор карты стоит делать, учитывая период льготного периода, проценты и возможность кредитной линии
maksshevcovw
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17

Re: Finance.ua: Карта в руки

iryna_vinny написав:За обналичивание зарплаты с картой приват 0% потому что зарплата приходит на карту для выплат, 1% - это обналичивание денег с кредитной карты. Но проценты снимают за пополнение карты для выплат тоже, все равно придется отдать банку 0.5%, я считаю это платой за комфорт, никто бесплатно оказывать услуги не будет, это ведь понятно.
Всегда можно найти вариант в другом банке, чтобы обналичить бесплатно, так что это не плата за комфорт, а плата за лень
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:35

За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!
yuliastep1310
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:42

За пару тысяч гривен вмесяц так парится во кому делать нечего
alexwiter
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:53

  yuliastep1310 написав:За обналичивание кредитных средств (Универсальная Голд) плачу 6% и более. Снимаю наличными 200грн- спишут 12грн, снимаю 500грн- спишут 30грн . А заявляют 4% !!!

Вас дезинформировали или вы не читали тарифы. 4% берут, если сумма более 1000 грн.
Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах *** и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными:
1–100 грн – 7 грн
100,01–200 грн – 12 грн
200,01–300 грн – 18 грн
300,01–400 грн – 24 грн
400,01–500 грн – 30 грн
500,01 - 1 000 грн – 47 грн
более 1000 грн – 4% от суммы операции
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/karta-gold
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:20

По ошибке №4.
Была у меня карта с кешбеком с азс 3-6% (в зависимости от азс) и в супермаркетах то-ли 1%, то-ли 2% кешбека.
Понял, что актуальна она разве что если заправляться под 1000 литров в месяц и в супермаркетах закупаться по ящику элитного алкоголя каждую неделю. Другими словами з/п должна быть тысяч 100 и это всё должно активно просаживаться на покатушки и жратву из супермаркетов.
Короче говоря, куча непонятных комиссий, нюансов льготного периода и т.д. по таким картам, которые съедают всю выгоду. Закрыл карту через 3 месяца наивных попыток получить выгоду. Вернулся на приватовскую кредитку, там хоть все понятно...
3133501
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 02:54

А если на такой карте у меня будет лимит, например 50000 грн. Будет ли смысл снять эти деньги, положить на депозит в том же привате на 1 месяц а потом вернуть обратно на карту до даты окончания льготного периода а проценты себе на шоколадку?
jmenkre
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:57

Re: Finance.ua: Карта в руки

jmenkre, :D
Проценты на "шоколадку" пойдут не Вам, а банку. Благо, что не МФО )))

Проценты за снятие налички с кредитки и пользование кредитом будут намного больше, чем полученные проценты по депозиту.

Например, с кредитки monobank делаем обнал в начале месяца за 3% от суммы — 1,5к грн. Ложим эту деньгу на депозит, в лучшем случае найдем свободный под брутто 18% годовых или 1,5% месячных (они же нетто 1,21% месячных) — 1,2к грн дохода.

PS За обнал такой суммы кредитных карту быстрее заблокируют, чем банкомат деньгу выдаст.
MASolomko
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