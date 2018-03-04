НБУ в п'ятницю оголосив аукціон з купівлі до $100 млн

Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:27

У меня сегодня заканчиваются гривневые депозиты, и в этой связи я, с вашего разрешения, тут немного помедитирую.Моя инвестиционная стратегия на первые полгода 2018 была простой, как букет из гладиолусов. В районе нового года я слил баксы и евро (курс 28,00-28,25, 34,25) и бросил гривну на 3-месячные депо, получая в районе 1% в месяц чистыми. В июле-августе планировал перевернуться обратно (думал, что при самых удачных раскладах это случиться по 26,5), и вот так рассчитывал заработать копеечку на процентах, а курс, если он вдруг упал бы ниже 28, шел бонусом. Потом, бурную (или очень бурную) вторую половину года рассчитывал пересидеть в вечнозеленых баксах (возможно – на депозите). Однако проблема в том, что этот мой план не просто сработал, но сработал слишком уж удачно. Я уже сейчас могу откупиться по 26,1. Могу, конечно, подержать гривну еще три месяца и получить еще до 3% процентов. Но этот хитрый план оправдает себя, лишь если я смогу купить летом баксы по курсу до 27 (точка безубыточности). Что, как будет показано ниже, отнюдь не гарантированно.Казалось бы, в чем проблема? Каким бы дешевым не был сейчас бакс, летом он еще больше подешевеет: деловое затишье, квартальный налоговый период в мае и августе и т.д. Но здесь есть несколько тревожащих меня факторов.Во-первых, денежная база с начала года стала как-то слишком резво расти. Если год назад на 1 марта в обороте было 361 млрд гривень живых денег, то сейчас – 405 млрд (+12,5%). Даже если отбросить 3% роста экономики и 2% инфляции доллара, то получается, что равновесный курс этого года должен превышать прошлогодний на 2 гривни. А он пока ниже прошлогоднего апрельского на 50 копеек! То есть нынешний курс в районе 26 мне кажется некоей аномалией (обусловленной ситуативными поступлениями экспортеров и т.д.), которая может быстро закончиться. Причем особых надежд на то, что денежная база свернется – нет. Бюджет 2018 года больше стартового бюджета 2017 на 18,5% (!!!) по доходам. При этом ожидаемая инфляция плюс экономический рост дают +12%. В 2017 собрано доходов 793 млрд грн, в этом планируются 914 млрд (+15%). Поэтому бюджет-2018 либо будет хронически недовыполняться (и покрываться облигациями, выкупаемыми Нацбанком за эмиссию), или/и Правительство попросит НБУ немного отпустить курс, причем придется это делать не в последние месяцы года, а уже с лета. Напоминаю, что бюджет сверстан исходя из среднегодового курса 29,3 грн/доллар и 30,1 на конец года, что, конечно, станет катастрофой для тех оптимистов и слоупоков, кто не успеет вовремя откупиться по 26-27. С другой стороны, для долгосрочного падения курса ниже нынешних 26 вроде бы нет совершенно никаких объективных оснований. То есть гривне некуда укрепляться, но падать она будет обязательно, вопрос только в сроках.Я накручиваю себя и читателя? Э, да я еще и не начинал!Ладно, постараюсь быть объективным. Вчера курс мало того что упал на межбанке – так еще и объемы торгов были рекордными, а НБУ был вынужден выкупать лишние, никому не нужные доллары. То есть мы явно имеем рынок с преобладанием предложения валюты. Сегодняшнюю вакханалию еще можно объяснить ситуационно (началась посевная, цены на сталь хорошие, длинные выходные и т.д.), но ведь курс держится ниже расчетного уже больше месяца! Тогда что мы (точнее я) упускаем из виду? Может быть, в Украину возвращается инвестиционный оптимизм? Типа, страна научилась жить в полувоенных условиях, а опасения разрастания кошмара отошли в прошлое? Это самое вероятное объяснение, но его пока не подкрепить цифрами и графиками, поэтому оставляю его на усмотрение читателя.Это всё был первый тревожный фактор, теперь второй. Что выглядит намного более серьезной опасностью, так это ожидаемый мною мировой экономический кризис. Напомню, эта гадость случается каждые 10 лет, плюс-минус. И дело даже не в том, что с прошлого кризиса 2008-го года прошло аккурат 10 лет и уже как-бы пора. Хуже, что все опережающие индикаторы указывают на близость кризиса. С середины 2011 до января 2018 американский фондовый рынок (и не только американский) совершенно безудержно рос. Вот скажите, какие такие есть объективные экономические причины для того, чтобы за последние 5 лет американские акции выросли в цене вдвое (превысив в 1,8 раза прошлый предкризисный пик 2007 года), если американская экономика растет на 1-3% в год?!При этом цена акций совершенно точно оторвалась от уровня дивидендов (ради получения которых акции, теоретически, и покупаются). Например, владельцы Apple (самой дорогой корпорации на сегодняшний момент, с капитализацией почти в триллион баксов) получают дивидендов 1–1,5% годовых к рыночной цене акций, в то время как по американским гособлигациям можно без затей получать почти 3%. То есть падение Apple вдвое выглядит вполне оправданным с точки зрения здравого смысла, который иногда посещает даже фондовый рынок. Но такая коррекция – это минус полтриллиона капитала! Да что там загнивающая Apple, вот, например, модная "Тесла" за 15 лет вообще ни разу дивиденды не выплатила, закрывая каждый год с убытками (в 2017 – 2 миллиарда). И несмотря на это, её акции за 5 лет выросли в цене в 10 раз, и сейчас эта компания в предбанкротном состоянии стоит больше, чем вся Молдова, например! То есть, на американском фондовом рынке (и наверняка не только там) мы имеем отчетливо различимый вздувшийся пузырь. Причем, что характерно, этот пузырь уже лопается: происходящий всю вторую половину 2017 года почти вертикальный рост индексов в январе 2018 сменился обвалом, продолжающимся и сейчас. Этот обвал пока явно недостаточен, чтобы считаться "кризисом" или "крахом", однако он вполне может быть его предвестником и одновременно - причиной. Зачем инвесторам держать в портфелях малодоходные акции, которые постоянно теряют в цене? Посмотрите на поведение индекса в прошлый кризис: исторический пик в октябре 2007, потом сползание до лета следующего года, потом вертикальное падение в сентябре-октябре и тяжелое многолетнее восстановление.То есть, американский фондовый рынок в любой момент может войти в пике, и этот пожар перекинется на американскую и мировую экономики. Не к ночи помянутая ФРС, кстати, это прекрасно видит и пытается стравить лишнее давление, повышая учетную ставку. Но кредитно-денежная политика государства может лишь смягчить падение, а не предотвратить его. То есть, заполыхать может буквально в любой момент, и тогда всему миру мало не покажется! Украину, к сожалению, тоже зацепит. И хотя последствия будут не особо катастрофическими (свое падение мы уже пережили в 2014), но 35-38 гривень курса мы на некоторое время увидим - как дети в школу.У меня всё еще есть надежда, что кризис дотерпит до осени. Просто они почему-то почти всегда осенью случаются. Но что, если вот нынешний кризис до осени не дотянет? А зависнуть с гривневыми депозитами, когда телевизор будет истерить, а курс будет прибавлять по 2 гривни в неделю – то еще удовольствие! И ради чего риск? Ради 1% в месяц? Тфу!Но, с другой стороны, может я себя просто накрутил? Такое вот горе от ума... Не в том смысле накрутил, что мирового кризиса не будет – он неизбежен, как всемирная победа коммунизма, только хуже. Но что, если придет нынешний кризис, как и положено любому приличному кризису, осенью (может даже 2019 года). А я вот на процентах потеряю. Обидно, да?!Есть и компромиссный вариант. Можно держать деньги на месячных, извините, депозитах, тщательно отслеживая ситуацию. Месяц-то времени у нас, скорее всего, будет – между тем, как всё станет ясно и тем, как всё навернется. По месячным депозитам, правда, проценты достаточно низкие – 9–10% (если смотреть по надежным банкам – нашим государственным или европейским). К счастью, у меня в "Ощаде" припасены ежемесячные "столбики" под 13,75% - могу по ним до августа прыгать, как какой-нибудь Супер-Марио в Грибном королевстве. Правда, в "Укргазе" по 3-м месяцам можно получить 15,25%, но это настоящие 3 месяца, без досрочки ("столбики" они прикопали в начале года). Разница – 600 гривень на 200 тысячах. Вроде бы небольшая плата за повышенную безопасность, разумный компромисс между жадностью, страхом, здравым смыслом и тягой к романтике. Но ведь дело не в этих жалких шести сотнях гривень, понятное дело, а в том, чтобы выдоить возможность по максимуму, пройти по краю крыши и не навернуться, и потом в твиттере хвастаться, какой я молодец...В общем, хорошо посидели-поговорили, душевно. Пора подводить итоги.Сейчас мне видятся две возможные стратегии. Первая – избегание риска, фиксация прибыли. Войти сейчас в бакс по 26, бросить его на депозит под 3,25% и спокойно наблюдать за разворачивающейся катастрофой мирового масштаба. Все равно в июле-августе придется переворачиваться по любому на тот момент курсу – а каким он тогда будет? Понятно, что такая стратегия, скорее всего, будет означать недополученные проценты. Но только эти потери будут минимальны, возможно они перекроются курсом (а может и нет), и уж точно они будут ничтожны по сравнению с выигрышем на курсовых скачках конца года.Второй вариант – сыграть на гривне. Это будет именно игра. Последние годы на нашем рынке годовой цикл валютного курса прослеживался достаточно отчетливо. Календарный метод не выглядит гарантированным, но лично у меня лучше ничего нет. Предыдущие два года с апреля по август гривна устойчиво укреплялась. И есть надежда, что и в этом году, каким бы низким не казался нам нынешний курс бакса, летом, под действием фундаментальных сил, он станет еще ниже. Ну или, по крайней мере, не особо выше. Зато можно подзаработать копеечку на процентах. Даже если в июле-августе придется откупаться по 26,5 – все равно удастся остаться в небольшом плюсе. Другое дело, чует мое сердце, выигрыш окажется не таким уж и большим, так что затевать все это имеет смысл не ради прибыли, а ради тяги к приключениям. Да, и еще придется тщательно отслеживать разворачивание мирового кризиса, потому что он способен обнулить все календарные расчеты.Лично я решил так. Никаких трех месяцев. В апреле еще рискую сохранить депозиты, но тщательно отслеживаю данные по денежной базе, остаткам на ЄКР, S&P500, а ни на какую фигню нездоровую внимания не обращаю. Результаты своих наблюдений, исследований и бэд-трипов оперативно сообщаю в твиттере. В середине мая очередной квартальный налоговый период – может статься, что будет пора. А может, подожду лета. Там посмотрим. Это ведь всего лишь игра, правда?