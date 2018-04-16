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Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:11
Пропонуємо до обговорення:
І скільки на ньому можна заощадити
Тарас живе у передмісті Львова. Цієї весни він вирішив поміняти вікна у своєму приватному будинку. Компанія, яку він для цього найняв, виставила рахунок на 23 193 гривні. Вікна поставили, але Тарас заплатив за них на 8 117 гривень менше від початкової ціни. Як так вийшло? Він оформив так званий теплий кредит, і держава компенсувала йому 35% суми. Такі кредити видаються в межах державної програми «Теплий дім», яка повинна стимулювати громадян робити свої домівки більш енергоефективними. Якщо людина або ОСББ купує енергозберігаючі товари або послуги і бере під цю справу кредит, то держава повертає від 20% до 70% витрачених грошей. Я розпитала Тараса, як він оформляв свою позику, і вирішила розібратися, як взагалі працює ця програма.
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D2
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Додано: Суб 21 кві, 2018 14:17
Це все дуже добре, але є нюанс!
Чомусь в квітні 2018 року постановою кабінету міністрів(КМ), компенсацію по теплому кредиту не надають мешканцям квартир в багатоповерхівках(не ОСББ). Виходячи з постанови КМ, НАСЕЛЕННЯ проживає тільки в приватних будинках та в ОСББ. Виникає запитання - А хто, на думку КМ, тоді проживає в багатоквартиних будинках(не ОСББ) ? Як на мене КМ в "радянських традиціях" хоче демократично-примусово загнати всіх в "колгоспи"(ОСББ). Реакція на подібні "викрутаси" влади обов"язково буде на будь-яких наступних воборах
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keeper917
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