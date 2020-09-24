Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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stellassvitonline написав:немного неприятно смотреть как семеро одного бьют. ну заработает человек копийчину .что тут плохого?
Самое смешное, что и НЕ зарабатывал, и НЕ зарабатывает, и НЕ пытается заработать. Это то, о чем я пишу: а) настолько люди привыкли жить ВО ЛЖИ, ПО ЛЖИ и дурить всех подряд вокруг - что иначе себе жизнь не представляют. б) вы думаете чего они бесятся: все кроется в экономике/финансах: неудачники по жизни, но считают себе очень умными. А результат один: "ДУПЛЬ ПУСТО". Того и бесятся...
Coder написав:Нас в університеті завжди вчили не дивитися на цифри, оскільки цифри вторинні, а розуміти сутність процесу чи методології. Та, навіть, в школі вчителька математики казала "нельзя складывать яблоки с апельсинами". Ви тут носитесь зі своїм калькулятором, як мавпа з гранатою, наводите якісь цифри, графіки, але, здається, не розумієте сутності процесів.
Восточная пословица: "Аллах не зря дал человеку два уха и только один язык". А ведь правда: Франція з 9 червня відкриває свої кордони для міжнародних туристів – у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.
Я вже писав - але люди НЕ РОЗУМІЮТЬ того: всі українці в Анталії, які мають ВНП, мають можливість і вчора і позавчора, і сьогодігн пройти вакцинацію саме цими вакцинами: БЕЗКОШТОВНО БЕЗ ЧЕРГ В ДЕРЖАВНИХ ЛІКАРНЯХ. Перед прийомом - співбесіда з лікарем (англійською) - потім щеплення. Після другого щепленння - видають паспорт вакцинації... Ось мій... (приватну інформацію видалено) За кодом праворуч знизу відкривається база даних вакцинованих і там на англійській мові - для прикордонників інших країн - всі дані про вакцинацію...
Боже, скільки ж телепнів збігаються на цю гілку - немає ні стратегічного баченння, ні тактичного... Тільки виварки та відра із власним багном...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп вышел на арену цирка - танцует тут с сентября 2018... Приветствуем его! Не мой секрет и потому не всё скажу, но думаю один из форумчан не обидится - ничего приватного не раскрою: - ноябрь-декабрь 2020 - один из форумчан консультируется со мною сперва в личке, потом по Вайберу. Даю консультации по провозу валюты и по документам: какие нужно, что и как... - в декабре прилетает в Анталию - валюту провозит "правильно" и без проблем. Встречаемся на Набережной - мне форумчанин передает заказанный мною в Дьюти Фри хороший виски (деньги отдаю прямо валютой на набережной - это про то, как я зарабатываю на белых и пушистых форумчанах). Я в благодарность за выполенный заказ и просто потому, что реально хороший интересный человек (бывают и такие - не все то (удалено), что тут танцует на ветке) - делаю экскурсию на авто по Анталии - часа на три. - наш форумчанин БЕЗ ВСЯКОГО МОЕГО УЧАСТИЯ сам встречается с тем Застройщиком, которого сам определил, сам без моего участия - я не присутствовал вообще и не принимал никакого участия кроме мелких консультаций по Вайберу юридического плана - и покупает за 75 000 евро квартиру в супер-пупер комплексе. Встречаемся дня через три-четыре второй раз - человек уже с документами на квартиру - на Набережной - во время моей пробежки вдоль Средиземного моря по резиновым дорожкам... Обмениваемся впечатлениями... Поздравляю с удачной покупкой и даю советы юридического плана на будущее... - вчера связался с его Застройщиком - в его комплексе из двух зданий таких же квартир осталось 2 и цена - 95 000 евро. Ну вот: хВа-хі-хі-хі-вці пляшут на арене цирка, а кто-то за пол-года сделал +20000 евро. Пляшите, хВа-хі-хі-хі-вці! Подпрыгивайте всё выше и выше, уверенно опускаясь на дно!
juristkostya написав:Turkey leads the rankings for annual price growth for the fi fth consecutive quarter, _BUT strip out inflation and real prices are rising at around 16% per annum_
Это официальная инфляция 16%. А вот курс лиры по отношению к доллару. Год назад курс был 6.79, а сегодня 8.6. https://tradingeconomics.com/turkey/currency За год лира обесценилась на 27% Даже если тур.недвига и выросла в цене, то выросла она в разы меньше, чем показал местный Дартаньян... Фактически в 6 раз!!!
Так что гордится ему абсолютно нечем. Кто его манипуляции понимает, тот уже ничему не удивляется...
akurt написав:Подивимося, в яку країну світу варто було вкладатися, де вкладення в нерухомість принесли б форумчанам найбільший результат:
Нас в університеті завжди вчили не дивитися на цифри, оскільки цифри вторинні, а розуміти сутність процесу чи методології. Та, навіть, в школі вчителька математики казала "нельзя складывать яблоки с апельсинами". Ви тут носитесь зі своїм калькулятором, як мавпа з гранатою, наводите якісь цифри, графіки, але, здається, не розумієте сутності процесів. Я тепер не дивуюся всім тим жахіттям, які Ви розповідали про стан освіти у вишах, до яких Ви були дотичні. Якщо там викладають вчать таким самим підходам і рахувати на калькуляторі, то зникнення таких вишів може й на краще для України.
Дійсно бачимо, ніби там 32% річне зростання, але що там далі?
In March 2021, RPPI increased monthly by 2.4percent, recorded an annual increase of 32.0 percent in nominal terms and 13.6 percent in real terms.
Тобто реальне здорожчання не 32.0%, а майже в два з половиною рази менше 13.6%, що викидає Туреччину з першої трійки. Ой! Мені ліньки було шукати, який зміст вони вкладають в слова real і nominal, але зазвичай - це коригування на відсоток інфляції. 32.0%-13.6% = 18.4%? Ну-ну...
А ще нижче там табличка з цінами на нерухомість в різних містах Туреччини, яка наведена в лірах. Тобто турецький звіт оперує лірами (що логічно). Але як можна порівнювати відсотки зростання цін номінованих в турецьких лірах, з відсотками зростання в новозеландських доларах, шведських кронах чи злотих?! Яким чином це об'єктивно для людини, що тримає на руках суму в доларах чи євро, і розглядає варіанти для придбання нерухомості?! Це те саме додавання яблук до апельсинів, яке нас вчили не робити з четвертого класу. В дорослому світі це називається "маніпуляція". Укладачі цього рейтингу часом не Ваші випускники?
Підсумок. Для того, щоб зробити висновок про найкращий результат, які принесуть вкладення в нерухомість, потрібно, як мінімум, зробити нормалізацію, наприклад, звести всі початкові дані до єдиної валюти, і далі рахувати зміни на базі цих цифр. Без того, об'єктивність цього звіту така сама, як і об'єктивність більшості Ваших повідомлень тут.