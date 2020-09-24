Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Восточная пословица: "Аллах не зря дал человеку два уха и только один язык". А ведь правда: Франція з 9 червня відкриває свої кордони для міжнародних туристів – у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.
Я вже писав - але люди НЕ РОЗУМІЮТЬ того: всі українці в Анталії, які мають ВНП, мають можливість і вчора і позавчора, і сьогодігн пройти вакцинацію саме цими вакцинами: БЕЗКОШТОВНО БЕЗ ЧЕРГ В ДЕРЖАВНИХ ЛІКАРНЯХ. Перед прийомом - співбесіда з лікарем (англійською) - потім щеплення. Після другого щепленння - видають паспорт вакцинації... Ось мій... (приватну інформацію видалено) За кодом праворуч знизу відкривається база даних вакцинованих і там на англійській мові - для прикордонників інших країн - всі дані про вакцинацію...
Боже, скільки ж телепнів збігаються на цю гілку - немає ні стратегічного баченння, ні тактичного... Тільки виварки та відра із власним багном...
У Францію ПЦР, у Туреччину ПЦР.
України пускають з ПЦР у Францію, а з Туреччини ніяк не пускають, бо червона зона. Хіхі
30.5.21 - а що турки працюють по неділям? знову бре-бре?
Успіх написав:Народ хоче не такого)) Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного
тогда даже за 3к сдать смарт будет проблемно, нарот захочет бесплатно. Кстати полностью согласен с вашим наблюдением. Молодежь работать не хочет. В будущем всё будут делать роботы, либо понаедут вьетнамцы на немецкие заводы в Украине. В Киеве заметил как много турков появилось, торгуют едой (шаурма фрукты), секондом и текстилем. Акурт чё им в турции не сидится?
Про высокую квалификацию в деле инвестиций в недвижимость маститых флудеров ветки
Вчера и сегодня аншлаг на ветке - приятно - специалисты по зарубежной недвижимости в очередь аж становятся - например, RTC12 - очень активный специалист в зарубежной недвижимости. Я его понимаю: он сам никогда ничего себе за границей не купил и не купит. Се ля Ви. Но он из тех, кто с Нового года гоняет черные тучи и ищет черную кошку в черной комнате (я пару раз предлагал ему не искать черную кошку в черной комнате - но не понимает): именно на этой ветке он - и не только - размещали информацию о том, что в Турции весной были выставлены на продажу 200 отелей и типа Турции - как государству - по этой причине - полный абзац, антракт и Аллес капут. Парни не понимают что такое "движение капитала" и что такое "диверсификация". Это бывает: на словах одно, на деле у парней - печалька... Так вот, из количества выставленных на продажу отелей они делали вывод сразу после Нового года, и этот вывод без конца повторяли именно на этой ветке - а не туристической ветке форума - что Турции наступает полный абзац, каюк, даст ист антракт и потому лично они как сидели в (удалено) по шею - так и будут сидеть. В это - которое удалено - они приглашают с собой и форумчан. В Турцию НЕ приглашают - в Турции НИКОГДА не были. Реальность, конечно, совсем другая: например, аэропорт Анталии занял второе место в Европе по итогам первого квартала 2021 по количеству принятых рейсов с туристами, а самое главное - более всего с Украины - по 25-28 рейсов в сутки.
А теперь про отели и диверсификацию - научу финансистов думать головом, а не ногом. (эта фраза особо нравится flyman'у - и хоть я его посты не читаю - из пяти постов - только один содержит что-то трезвое - но он тоже вроде как начал думать головом).
Поворачиваю с одной из главных магистралей - по три полосы в каждом направлении - и все все все перекрестки содержат на перекрестках подземные сквозные туннели с двумя полосами - на одну из следующих главных улиц Анталии с мягким нежным названием "Гюллюк" - её знают все туристы - там множество отличных магазинов и кафешек, есть несколько пунктов обмена валют.
О! А это что: вместо многоэтажного супермаркета Waikiki - новый отель (на схеме - номер 2)! Супермаркет закрыли - открыли отель! А у вас в городе, правда же, - наоборот: детский парк вырубили и вырос супермаркет с зарубежными тряпками по интересным ценам... Смотрю - глазам не верю. Оппа! А что это справа на углу рядом - еще один отель в стадии завершения работ... (на схеме - номер 1). Оппа! Говорю приятелю-турку: это что, вместо многоэтажного супермаркета - отель? Он говорит: так вот и третий новенький открылся - тоже выкупили здание и полностью переделали - инвестиции! - пять звезд! (на схеме 3).
P.S. Специально проверил критерий хВахівців о направлении вложения ваших денег: не продается ни один отель из 3-х (трех) и нет никакого движняка в Никополе. Парни: покупаете себе и RTC12 жд билет - и в Никополь! Чел дело гАвАрИт!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Парни, во-первых, не понимают что такое "движение капитала" и что такое "диверсификация". Ну это ладно - у обоих горе-специалситов известное всем "финансовое образование" и это простительно. Всему учились понемногу и все учили как нибудь...
Ну что ты так о себе плохо.... Я понимаю, потеря 10% денег на твоём турецком депозите вводит в печаль... А послушал бы этих горе-специалистов, так денежки бы и сохранил. Не понёс бы их в турецкую прорву. А вынуть их оттуда уже никак нельзя. И самое печальное, что будет ещё хуже... Ибо турецкая валютная казна - пустая. Там одни долги.
Ну ничего...Зато ты теперь знаешь что такое - ДИВЕРСИФИКАЦИЯ! И что такое "грамотное" движение капитала. Надеюсь, никто не послушал твоих "мудрых" советов...
akurt написав:всі українці в Анталії, які мають ВНП, мають можливість і вчора і позавчора, і сьогодігн пройти вакцинацію саме цими вакцинами
Допускаю что как раз Турция может стать государством вакционного туризма когда наконец-то вакцины попадут в свободную продажу.
Все может быть... На сегодня в Турции получили вакцину: 31 594 649 человек. Население - 83 000 000. Что интересно: Uğur Şahin - генеральный директор BioNTech. Турок по национальности, ныне Генеральный директор немецкой компании, которая разработала совместно с Pfizer вакцину - это - не все знают - Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи разработали вакцину против коронавируса.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Смотрю - глазам не верю. Оппа! А что это справа на углу рядом - еще один отель в стадии завершения работ... (на схеме - номер 1). Оппа! Говорю приятелю-турку: это что, вместо многоэтажного супермаркета - отель? Он говорит: так вот и третий новенький открылся - тоже выкупили здание и полностью переделали - инвестиции! - пять звезд! (на схеме 3).
А тебе-то что, от этих отелей? У тебя деньги на твоём депозите жарятся. Уже конкретно подгорели. Вот за твои убытки эти отели и строятся. Им отели, а тебе минуса на твоём счете, и супер инфляцию в карман... А ты им радуешься, как ребёнок...
RTC12 на этой ветке уже написал столько гадостей про ту страну, где никогда в жизни не был, что у меня появилась идея: написать про то, о чем читатель даже не подозревает. Например, что Турция выращивает свой чай в провинции Ризе на границе с Грузией и экспортирует чай в 30 (ТРИДЦАТЬ) стран мира. В эти дни идет сбор урожая 2021 года - что интересно, туда съезжается множество желающих заработать - платят 300 лир в день. Это больше, чем наш знаток неведомой страны зарабатывает. Что интересно, чай традиционно приезжали собирать граждане Грузии - в этом году в связи с пандемией граница с Грузией была закрыта - была для грузин проблема - вот только неделю назад Грузия открыла границы... Или про то, что Турция экспортирует электродвигатели (компания WAT Motor) в 32 (тридцать две) страны мира. Или выпускает отличные дизель-генераторы - сейчас на их продаже в Украине прочно "сидит" мой бывший подчиненный и зарабатывает неслабые на том денежки... Зарабатывает, пока красавцы сидят на форуме и пишут очередное глупости...
stellassvitonline написав:немного неприятно смотреть как семеро одного бьют. ну заработает человек копийчину .что тут плохого?
Никто его здесь не "бьет" Вы никогда не видели как в любом,подчеркиваю,любом коллективе относятся к человеку который врет,ворует,пытается показать свое превосходство над всеми(без всяких на то оснований) Но этот не ворует,но лжет практически каждый день,а когда ему указывают на это,он начинает во всех "плеваться".Его на место ставят,а не бьют..Что Вы такое пишите.Мы ему-не ври,а он в ответ-сам дурак.Почитайте последних страниц 10 форума и все поймете.Врет ведь систематически и постоянно...