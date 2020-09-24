Спасибо за напоминание, но всё же тоскую по тому, не переделанному, вашему тексту.
Нельзя ли восстановить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо за напоминание, но всё же тоскую по тому, не переделанному, вашему тексту.
Нельзя ли восстановить?
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:50
Могу.Не слушать Вас ни при каких обстоятельствах,ни в чем,нигде и ни на какую тему.Все что Вы пишите-большей частью брехня,самолюбование и полный позор,росказни не имеющие никакого отношения к настоящей ситуации в Турции.Очки снимите розовые,а то в них у Вас повсюду розовые пони и непрерывный дорожай,на фоне стагнации,девальвации и весьма печальных ковидных последствий для туризма и бизнеса.Пораджу форумчанам держать свои деньги,если они у них есть и ничего пока не покупать,тем более в Турции,потому как в ближайшее время,все имеет место подешеветь % на 30-50...это прогноз на ближайший год-полтора.Быстро-только кошки родятся,ну и Вы...сексом занимаетесь(Ваши слова-никто за язык не тянул,я ж не выдумываю) Поэтому-только ждать и не торопиться.
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:52
Про нерухомість теж не можете?
Сумно... сумно...
Я вже для Вас подарунок приготував - подумав, що дійсно людина в чомусь "петрає" - Ви ж на "Лазурний берег" зібралися...
Не знаю тепер, чи вручати... Ну нехай хоч форумчанам згодиться...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 чер, 2021 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
так что насчёт субъективной оценки личностей нескольких форумчан?
Текст будет восстановлен?
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:05
Додано: Чет 10 чер, 2021 07:28
Акурт, таке питання.
Чи може громадянин не Туреччини купити квартиру на турецькому курорті і при необхідності - здати її в оренду?
Які податки і який попит, наприклад, взимку на курортне житло?
Чи можна здати хоча би за 3% щорічних від вкладеної вартості? Чистими на руки?
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:35
Обострение классовой борьбы...
(но в недвижимости)
Термин "Обострение классовой борьбы" был введен в оборот в начале 20-го века.
Тогда он касался отношений между кулацким и социалистическим хозяйством.
Сегодня его можно условно применить к отношению между теми, кто считает, что в жизни деньги зарабатывают для того, чтобы тратить их на себя, любимого и семью, любимую - на "запасной аэродром" за границей и кто НЕ считает, что "запасной аэродром" нужен и лучше действовать по украинской пословице "Краще сидіти на одній сраці".
Как все заметили, в последние полгода такое противостояние обострилась, и последние стали особо агрессивными. Главная проблема их жизни кроется - как они для себя определили - не в них самих и их поступках, а в топик-стартере ветки. Це він в усьому є винним... Злодій...
Историческая схема сделана мною 15 ноября 2020 года и содержала данные о тех НОВЫХ домах, в которых можно было купить квартиры в Анталии.
Правда, интересно, чем все закончилось, и получить информацию о том, кто здесь на ветке дает правильную точную информацию и кто занимается банальным флудом.
Итак, схема за 15 ноября 2020 года:
Номер 1: Новый 6-ти этажный дом. На сегодня в продаже есть 1 (одна) двухуровневая квартира 2+1 площадью 130 кв. м по цене 930 000 лир или 110 000 долларов. Квартира с видом на море и горы. Вообще-то комплекс очень неплохой. Есть и бассейн и парковка. Расположение "5-" - слегка шумная улица.
Ссылка может не открываться с украинских IP-адресов: нужна регистрация на сайте:
Номер 2: Новый 6-ти этажный дом. Примерно через месяц после продажи было выставлено в продажу 4 квартиры. Все - с видом на море. Квартир в продаже на сегодня нет.
В соседнем доме - я о нем не имею информации - похожая по параметрам квартира продается за 1 000 000 лир.
Номер 3: Самое интересное в микрорайоне расположение будущего дома. Не очень спешно, но идет сооружение нового дома. По данным за март/апрель 2021 50% квартир было выкуплено на этапе фундамента. Квартиры с не самым удачным расположением в доме были в марте/апреле по 750 000 лир (чуть меньше 100 000 долларов). Свежих данных нет. На сайте объявлений предложения отсутствуют.
Номер 4. Супер-пупер расположение дома в 5 этажей, но квартиры все были выкуплены еще осенью 2020 года. Дом закончен. Я думал, что сдадут до Нового года. Слегка задержали сдачу. Сейчас на первом этаже заканчивают обустройство продуктового супермаркета. Здесь квартиру можно было брать "не глядя".
Номер 5. Комплекс из двух домов от очень очень приличного застройщика. Год назад была цена, которая мне казалась нереальной - 530 000 лир. Нас сегодня есть продаже 2 квартиры по цене 750 000 - 820 000 лир (88 230 - 96 500 долларов) за квартиры 2+1 площадью в 80 кв. м. Квартиры неравноценны - один корпус стоит прямо возле скоростной трассы на Кемер, второй в глубине. В глубине корпус отличный.
Номер 6: Бинго! Дом отличный от отличного застройщика сдан летом 2018 года.
Первый раз за все время (!!!) появились в продаже 2+1 площадью 85 кв. м. Точно помню цену по Прайс листу последней в продаже квартиры от Застройщика: 77 000 евро.
Сегодня цена 950 000 лир или 91 400 евро.
Бинго! Профит 91 400-77 000=14 400 евро.
Интересный вариант: точно знаю, что такую квартиру в 2019 году там снимали наши украинцы за 2000 лир в месяц. Тогда это было как бы дорого: тогда доллар был скажем, 5,90 лиры, и аренда обходилась в 340 долларов в месяц. Можно подсчитать и по-другому: если выставлена в продажу именно эта квартира, то она теоретически принесла владельцу 3х12х340=12 240 долларов.
И при удачной продаже еще принесет 14 400 евро.
Ну что тоже: профит в 12 240 долларов+14 400 евро - не так уж и плохо...
А достаточно было читать советы на этой ветке...
Номер 7 - самый знаменитый на сегодня комплекс CasaGrande (упоминался много раз). Высочайшее качество. Отличный дизайн.
На сегодня в продаже (комплекс на стадии сдачи - думаю, пара недель) 2 квартиры в цене 1 100 000 - 1 250 000 лир. Площадь квартир - 100 кв. м.
По эффективности вложений - место 2 в Анталии.
Место 1 - безусловно, комплекс CasaMax.
З днем Вознесіння Господнього!
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:15
тут що, гілка православних теософів???
Давайте краще про нерухомість, наш дохтур всезнай.
Що з орендою?
Чи можна здати взимку курортну квартиру?
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:37
Он вам ничего толкового не напишет, так как ему нужно писать только о позитиве...
А тут негатив. Так как краткосрочная аренда недвиги в Турции запрещена.
Иначе депортация и потеря всего и вся...
Можно сдавать через управляющие агентства, но это уже совсем другие дела,
когда кто-то будет управлять вашим жильём и селить там непонятно кого...
Абсолютно тупой бизнес с заморозкой денег лет на 25-30...
Тем более в эти смутные времена...
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