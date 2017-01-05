Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте. После прочтения многих страниц тут, в голове -каша. Поэтому позволю себе задать конкретные вопросы(или дайте ссылки на их ответы)
1.Золото лучше покупать меньше весом (слитки).Правильно?
2.Какие вопросы я должен задать в банке перед покупкой слитка золота?
3.какие документы мне должен выдать банк,чтобы все было легально и потом его можно было банку и продать?
3. какие правила покупки золота и что я должен знать перед покупкой,чтобы потом слиток не превратился в кусочек непонятно чего?
4.купил слиток.Могу хранить его дома,в банковской ячейке?
5. продать купленное золото как слиток ( а не как лом) я могу в любом банке мира?
пока все,но думаю после Ваших ответов вопросы появятся еще. Спасибо