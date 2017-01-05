|
|
|
Правила покупки золота
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 08 кві, 2018 05:58
Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте. После прочтения многих страниц тут, в голове -каша. Поэтому позволю себе задать конкретные вопросы(или дайте ссылки на их ответы)
1.Золото лучше покупать меньше весом (слитки).Правильно?
2.Какие вопросы я должен задать в банке перед покупкой слитка золота?
3.какие документы мне должен выдать банк,чтобы все было легально и потом его можно было банку и продать?
3. какие правила покупки золота и что я должен знать перед покупкой,чтобы потом слиток не превратился в кусочек непонятно чего?
4.купил слиток.Могу хранить его дома,в банковской ячейке?
5. продать купленное золото как слиток ( а не как лом) я могу в любом банке мира?
пока все,но думаю после Ваших ответов вопросы появятся еще. Спасибо
-
mann
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 19:58
mann написав:
Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте.
Далеко не факт, для начала. Было бы наивно думать, что золото, цены на него, правила обращения, спрос и т.д. не подвергаются таким же манипуляциям, как и остальные валютные ценности, в первую очередь доллар. Если вы прочитали форум, массу материалов, посмотрели кучу фильмов про "теории заговора", международных банкиров и т.д. и т.п., то тем более, должны задуматься. Если нет, то посмотрите на график золота, готовы ли вы сидеть "под водой" три, пять, десять, пятьдесят лет. Сможете ли вы продать золото в случае катаклизмов (кому? почем? как быстро? как безопасно?). Даже если вы правы во всем, не факт, что цивилизация пойдет с вами в ногу. Посмотрите на биткоин.
Я тоже хотел посидеть в золоте, но все далеко не так бесспорно, как кажется на первый взгляд. В любом случае, отложите решение о покупке минимум на месяц.
-
art_kushnir_mcc
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:08
mann
Лучше покупать слитки 50г или 100 г. Это более универсальный вариант. На более мелкие слитки идет наценка при покупке в банке. А на 50 и выше обычно такой наценки нет. Удобнее продавать как правило. Прикиньте сумму за слиток 50 или 100 грамм когда вы будете его продавать - и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.
Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.
Со всеми проблемами , золото самый надежный актив, на сколько это возможно. Да, роста можно ждать и 50 лет.
И даже может упасть цена, хотя вряд ли. Но в любом случае вы сохраните нечто ценное. А деньги могут превратиться в бумагу. То есть покупать лучше на долгосрок и не на последние деньги.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4127
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:22
kalinavalera1 написав:
и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.
если продавать не в банке, то это будет по цене лома.Нет?
Не понял про "сумма должна быть удобной"?
-
mann
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:47
mann написав: kalinavalera1 написав:
и возможно продавать придется не в банке. Сумма должна быть удобной.
если продавать не в банке, то это будет по цене лома.Нет?
Не понял про "сумма должна быть удобной"?
Лучше задавайте вопросы в профильной теме, там больше шансов, что вам подробно ответят практики, а тут вам теоретики только наспамят
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20208
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 4470 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17
|13289
|
|
|2
|2467
|
Суб 25 бер, 2017 20:41
hno3
|
|1
|2313
|
Чет 05 січ, 2017 13:28
jabba
реклама
|