Правила покупки золота

Додано: Пон 09 кві, 2018 19:34

mann написав: Есть на форуме тема,где обсуждают вложение своих ден.средств,чтобы сохранить их? Есть на форуме тема,где обсуждают вложение своих ден.средств,чтобы сохранить их?

Есть тема , куда заходят знатоки по золоту. Найдете общую тему - сообщите. Вы в самом деле мало знаете.1. Удобная сумма - это зависит с какой целью будете хранить. Вы должны представлять сумму и период хранения . Доллары многие хранят - но иногда продают " на хлеб". Небольшие суммы меняются на текущие нужды. Это 100-200 долларов на карман. Золото для этого не удобно. Мне кажется удобной сумма 1-2 тысячи у.е. - можно поменять для крупных покупок, для путешествий. Если у вас более крупные суммы крутятся и хранить будете на закупку товара - то можно и более крупный слиток - есть 1 кг. Удобная сумма - которую не считаете большим риском носить на кармане. И на что планируете менять?2. Нет не обязательно сдавать "как лом" , хотя разница в цене не велика. Узнайте и посчитайте. Вы удивитесь. Банки принимают обратно со скрипом и с существенной маржой. Сейчас с этим напряг.3.Вам нужно все с начала пояснять. Есть разные виды золота для покупки. Если речь идет о слитках 999 пробы - то в банках обычно продают - в упаковке прозрачной - на ней есть сертификат качества. Бумажка такая приварена. Кроме того брать на всякий случай документ , что вы покупаете и где. Документы брать стандартные, все, что банк вам предложит. Хотя большинство не берет и свою фамилию не светит даже. Если вам на 1-2 года - не факт что золото вырастет. А если на 5 и более лет - то со временем ваш банк может уйти в небытие, как многие иные.4. Знатоки золота тусят на ветке "Горячие новости по драгоценным металлам", а ветки такой как вы хотите - не знаю. Попытайтесь сами такую образовать?