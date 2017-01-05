Правила покупки золота

Додано: Сер 11 кві, 2018 16:25

mann написав: Спасибо Вам. Хоть и "нейтрально",но доступно объясняете. Спасибо Вам. Хоть и "нейтрально",но доступно объясняете.

100% гарантии как сберечь деньги - вам не даст никто. Нейтрально пишу , так как не хочу навязывать вам свою точку зрения по многим причинам. Первая причина, что точка зрения у меня иногда меняется зависимо от ситуации. такова специфика финансов. Главное правило - обычно даже не перспектива по активу, а купить его в правильный момент и продать в правильный момент. Но это не для вас? То есть по минимальной цене купить, по максимальной продать, вернее с максимальной маржей. И тут же опять что-то купить - на низах и правильно продать на верхах. Но новички часто ошибаются. Не думаю что есть кто-то кто на этом поле никогда не ошибается. Поэтому и не гружу вам свое мнение. Тут есть люди, которые пишут даже в интересах НБУ - все деньги держите только в гривне, не так прямо, но хитрее. Короче иногда читаю такие тексты , что очевидно что человек пишет не то, что думает. Все что будете делать - только на свою ответственность.Золото на долгосрок - это не менее 5 лет, и ваш банк просто может отказаться покупать ваше золото по многим причинам. Даже если он жив-здоров.Но есть ломбарды , банки, ювелиры и тп. Как вариант вывоз за границу. Там его принимают. Есть тут строка - где предлагают тоже по Украине - куплю-продам.Сами понимаете - тема не простая. Проще всего - хранить деньги в гривне.Тут напрягаться не нужно.