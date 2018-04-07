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, демография Латвия , русскоязычные , демография + Додати

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

Додано: Нед 08 кві, 2018 15:28 Латвия , русскоязычные , демография недавние события в латвии . типа выступления русскоязычных . и идеи - гоните их в шею , надо отселить . Ну тоже самое как некоторые тут одноклеточные советовали поступить с донбассом и крымом. типа нам нужна земля . у нас ее крайне нехватает ( русским тоже не хватает , украина - самая большая страна европы).



демография является основой для экономики , потому что экономика - это взаимоотношения ЛЮДЕЙ . А люди это демография .



точно так же как можно объявить дефолт потому что ты взял на себя больше обязательств чем мог , точно так же можно стать банкротом из за вырождения страны , нации .

Украина близка к этому . На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).

Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .



И никак это не отпрыгать .



Можем сократить количество пенсов ? Можно , за время , простым способом - подняв пенсионный возраст . Какое то время пенсы не будут выходить на пенсию , но умирать . Количество чуть снизиться .

Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?



Можем ли мы повысить количество плательщиков ЕСВ ? Ну если исключать танцы с бубном и уже существующие штрафы в 300 тыс грн - ничего сделать с этим нельзя .

Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .



Далее , в демократическом государстве 1 человек = 1 голос . При статистике 13/12 кто изберет себе президента ? Пенсионеры и люди предпенсионного возраста .





Вот теперь с пониманием , возвращаемся к латвии .



Население латвии на 1991 - 2,66 млн человек , на 16 год - 1,96 млн . или растворилось 700 тыс человек , или 26% ...

площадь латвии - 64,5 тыс кв км . плотность населения - 30,6 чел кв/км . Германии - 224 . Украина - 70 человек . китая - 145 чел . индии - 402. японии - 335 .

кстати площадь днепропетровской области в 2 раза меньше латвии , а население в 1,5 раза больше . плотность - 104 человека . Или в 3 раза выше чем в латвии .



отсюда видим что плотность населения латвии - одна из низких в мире . Из них русские - 500 тыс . или 25% .



главный минус русскоязычного населения - это правительство россии которое агрессивно их настраивает , но являются ли действия против них менее агрессивными ?

стоит ли идти по этому же пути обостряя конфликты ?



А вот теперь представим что будет если таки их начнут окончательно выдавливать .



ну во первых , уедут далеко не пенсионеры . пенсионерам нравятся пенсии , и контакты с латвийским языком их минимальны . им не нужно учиться , работать и т.д. как купить хлеб справиться и школьник в чужой стране .



во вторых , цена на недвижимость упадет .



в третьих рухнут налоговые и пенсионные поступления . дети латвийцев начнут кормить российских пенсионеров .





сиутация потребует альтернатив . на место русскоязычного населения надо будет завезти . а дальше - КОГО ?

Общая ситуация - это жителей исламских государств . Со своей религией , пониманием жизненого уклада , своими правилами . Будет ли это лучше для литвы ?

Уверены они что смогут приучить их к христианству , к туалету, к цивилизованному поведению ?



поедут ли немцы ? если они поедут , то врядли будут учить латышский . но сможет ли им латвия обеспечить немецкий уровень доходов ? Нет . Значит они могут прийти только со всем немецким . Как часть системы .

германия с ними не граничит . граничат - польша , литва , эстония , россия .

эти страны не заинтересованы в заселении . у них свои демографические проблемы . так что ислам .



Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2593 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 15:45 alyak написав: Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения . Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения .



Аналогичный путь у Литвы, крикуны-мегапатриоты и другие рукожопы также довели Литву до потери четверти населения, это не считая временно выехавших на заработки.



В тоже время Эстония скорее всего избежит участи растворения, там проводят гораздо более взвешенную политику, в том числе и по привлечению квалифицированных кадров.

Знаю, что многие украинцы работают в Эстонии, особенно в технологичных сферах, но вот про работающих украинцев в Латвии что-то не слышал. Аналогичный путь у Литвы, крикуны-мегапатриоты и другие рукожопы также довели Литву до потери четверти населения, это не считая временно выехавших на заработки.В тоже время Эстония скорее всего избежит участи растворения, там проводят гораздо более взвешенную политику, в том числе и по привлечению квалифицированных кадров.Знаю, что многие украинцы работают в Эстонии, особенно в технологичных сферах, но вот про работающих украинцев в Латвии что-то не слышал. freeze 4 Повідомлень: 7522 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2050 раз. Подякували: 2815 раз. Профіль 9 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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