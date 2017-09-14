Додано: Пон 08 гру, 2025 01:04

ЛАД написав: Т.е "годный к нестроевой" мужчина должен "без опаски ходить за продуктами". а вместо него "опаску" должна чувствовать женщина? Т.е "годный к нестроевой" мужчина должен "без опаски ходить за продуктами". а вместо него "опаску" должна чувствовать женщина?

Вас не устраивает, если женщина будет занята на оборонном производстве, а в армии всё-таки будет мужчина?

С территорий, оккупированных быстро в самом начале войны, вряд ли многие успели уехать.

Но, честно говоря, не очень пойму, почему вас интересует доля именно среди выехавших за границу? Какое это имеет значение?

Если не трудно, объясните.

Ну если для неё перспектива поработать на оборонном предприятии против собственной воли вызывает такое же опасение, как угроза оказаться в окопе, то пусть чувствует, конечно, почему нет?Я по-моему как раз и написал, что если уж женщин нельзя отправлять на фронт, то пусть вносят свой вклад другим способом. Но обязательно и без возможности срулить в любой момент.Вот уж не знаю. У них как раз выезд был совершенно свободный, в отличие от тех, кто переселился внутри Украины.Обсуждение началось с того, что кое-кто предложил тщательно разобраться, на каком основании украинцы находятся за границей, и наказать "виновных". А я, в очередной раз, заметил, что опять ставится знак равенства между теми, кто потерял в оккупации или в ходе боевых действий всё, и теми, кто пока пострадал больше психологически. Хоть внутри страны, хоть за границей. Если кто-то считает выехавших предателями, то скопом всех, хоть с ТОТ, хоть с Ужгорода, и наоборот, если признаёт право спасаться, то тоже наравне, хоть из Покровска, хоть из Львова. Вот и задумался, а может правда таких, кто с ТОТ или из разрушенных городов за границей крайне мало, чтобы их как-то отдельно выделять? А внутри страны требования к переселенцам в части воинского учёта, мобилизации и ограничения гражданских прав такие же, как и ко всем остальным. Я продолжаю считать, что государство утратило право требовать что-либо от людей, спасающихся от оккупации или выехавших из разрушенных городов, потому что не выполнило свою главную задачу в отношении них -- не защитило от внешнего нападения, и вообще не должно ограничивать их право на свободное перемещение.