Латвия , русскоязычные , демография

Додано: Нед 08 кві, 2018 15:28

недавние события в латвии . типа выступления русскоязычных . и идеи - гоните их в шею , надо отселить . Ну тоже самое как некоторые тут одноклеточные советовали поступить с донбассом и крымом. типа нам нужна земля . у нас ее крайне нехватает ( русским тоже не хватает , украина - самая большая страна европы).



демография является основой для экономики , потому что экономика - это взаимоотношения ЛЮДЕЙ . А люди это демография .



точно так же как можно объявить дефолт потому что ты взял на себя больше обязательств чем мог , точно так же можно стать банкротом из за вырождения страны , нации .

Украина близка к этому . На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).

Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .



И никак это не отпрыгать .



Можем сократить количество пенсов ? Можно , за время , простым способом - подняв пенсионный возраст . Какое то время пенсы не будут выходить на пенсию , но умирать . Количество чуть снизиться .

Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?



Можем ли мы повысить количество плательщиков ЕСВ ? Ну если исключать танцы с бубном и уже существующие штрафы в 300 тыс грн - ничего сделать с этим нельзя .

Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .



Далее , в демократическом государстве 1 человек = 1 голос . При статистике 13/12 кто изберет себе президента ? Пенсионеры и люди предпенсионного возраста .





Вот теперь с пониманием , возвращаемся к латвии .



Население латвии на 1991 - 2,66 млн человек , на 16 год - 1,96 млн . или растворилось 700 тыс человек , или 26% ...

площадь латвии - 64,5 тыс кв км . плотность населения - 30,6 чел кв/км . Германии - 224 . Украина - 70 человек . китая - 145 чел . индии - 402. японии - 335 .

кстати площадь днепропетровской области в 2 раза меньше латвии , а население в 1,5 раза больше . плотность - 104 человека . Или в 3 раза выше чем в латвии .



отсюда видим что плотность населения латвии - одна из низких в мире . Из них русские - 500 тыс . или 25% .



главный минус русскоязычного населения - это правительство россии которое агрессивно их настраивает , но являются ли действия против них менее агрессивными ?

стоит ли идти по этому же пути обостряя конфликты ?



А вот теперь представим что будет если таки их начнут окончательно выдавливать .



ну во первых , уедут далеко не пенсионеры . пенсионерам нравятся пенсии , и контакты с латвийским языком их минимальны . им не нужно учиться , работать и т.д. как купить хлеб справиться и школьник в чужой стране .



во вторых , цена на недвижимость упадет .



в третьих рухнут налоговые и пенсионные поступления . дети латвийцев начнут кормить российских пенсионеров .





сиутация потребует альтернатив . на место русскоязычного населения надо будет завезти . а дальше - КОГО ?

Общая ситуация - это жителей исламских государств . Со своей религией , пониманием жизненого уклада , своими правилами . Будет ли это лучше для литвы ?

Уверены они что смогут приучить их к христианству , к туалету, к цивилизованному поведению ?



поедут ли немцы ? если они поедут , то врядли будут учить латышский . но сможет ли им латвия обеспечить немецкий уровень доходов ? Нет . Значит они могут прийти только со всем немецким . Как часть системы .

германия с ними не граничит . граничат - польша , литва , эстония , россия .

эти страны не заинтересованы в заселении . у них свои демографические проблемы . так что ислам .



Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения .