Латвия , русскоязычные , демография

недавние события в латвии . типа выступления русскоязычных . и идеи - гоните их в шею , надо отселить . Ну тоже самое как некоторые тут одноклеточные советовали поступить с донбассом и крымом. типа нам нужна земля . у нас ее крайне нехватает ( русским тоже не хватает , украина - самая большая страна европы).
демография является основой для экономики , потому что экономика - это взаимоотношения ЛЮДЕЙ . А люди это демография .
точно так же как можно объявить дефолт потому что ты взял на себя больше обязательств чем мог , точно так же можно стать банкротом из за вырождения страны , нации . Украина близка к этому . На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ). Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .
И никак это не отпрыгать .
Можем сократить количество пенсов ? Можно , за время , простым способом - подняв пенсионный возраст . Какое то время пенсы не будут выходить на пенсию , но умирать . Количество чуть снизиться . Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?
Можем ли мы повысить количество плательщиков ЕСВ ? Ну если исключать танцы с бубном и уже существующие штрафы в 300 тыс грн - ничего сделать с этим нельзя . Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .
Далее , в демократическом государстве 1 человек = 1 голос . При статистике 13/12 кто изберет себе президента ? Пенсионеры и люди предпенсионного возраста .
Вот теперь с пониманием , возвращаемся к латвии .
Население латвии на 1991 - 2,66 млн человек , на 16 год - 1,96 млн . или растворилось 700 тыс человек , или 26% ... площадь латвии - 64,5 тыс кв км . плотность населения - 30,6 чел кв/км . Германии - 224 . Украина - 70 человек . китая - 145 чел . индии - 402. японии - 335 . кстати площадь днепропетровской области в 2 раза меньше латвии , а население в 1,5 раза больше . плотность - 104 человека . Или в 3 раза выше чем в латвии .
отсюда видим что плотность населения латвии - одна из низких в мире . Из них русские - 500 тыс . или 25% .
главный минус русскоязычного населения - это правительство россии которое агрессивно их настраивает , но являются ли действия против них менее агрессивными ? стоит ли идти по этому же пути обостряя конфликты ?
А вот теперь представим что будет если таки их начнут окончательно выдавливать .
ну во первых , уедут далеко не пенсионеры . пенсионерам нравятся пенсии , и контакты с латвийским языком их минимальны . им не нужно учиться , работать и т.д. как купить хлеб справиться и школьник в чужой стране .
во вторых , цена на недвижимость упадет .
в третьих рухнут налоговые и пенсионные поступления . дети латвийцев начнут кормить российских пенсионеров .
сиутация потребует альтернатив . на место русскоязычного населения надо будет завезти . а дальше - КОГО ? Общая ситуация - это жителей исламских государств . Со своей религией , пониманием жизненого уклада , своими правилами . Будет ли это лучше для литвы ? Уверены они что смогут приучить их к христианству , к туалету, к цивилизованному поведению ?
поедут ли немцы ? если они поедут , то врядли будут учить латышский . но сможет ли им латвия обеспечить немецкий уровень доходов ? Нет . Значит они могут прийти только со всем немецким . Как часть системы . германия с ними не граничит . граничат - польша , литва , эстония , россия . эти страны не заинтересованы в заселении . у них свои демографические проблемы . так что ислам .
Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения .
alyak написав:Латвия уже близка к вариантам ассимиляции другими народами благодаря очень низкой плотности населения .
Аналогичный путь у Литвы, крикуны-мегапатриоты и другие рукожопы также довели Литву до потери четверти населения, это не считая временно выехавших на заработки.
В тоже время Эстония скорее всего избежит участи растворения, там проводят гораздо более взвешенную политику, в том числе и по привлечению квалифицированных кадров. Знаю, что многие украинцы работают в Эстонии, особенно в технологичных сферах, но вот про работающих украинцев в Латвии что-то не слышал.
Я честно говоря вижу для Латвии и Литвы только один путь, засунуть куда подальше свою независимость, потому что страна пенсионеров через 20-30 лет физически не сможет существовать, и уже сейчас начать путь Гаити сих просьбами стать штатом США, в нашим варианте стать Землями Германии, для Германии будет экономически не так трудно содержать небольшое количество оставшихся литово-латвийских пенсионеров, зато у Германии появятся новые порты, возможности.
Путь наполнения Латвии и Литвы афро- и арабо-мигрантами будет самоубийственным. Потому что помним старую пословицу - Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Эти ребята быстро построят свой Джалал-Абад вместо Риги.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 кві, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...
і справа тут не в крикунах-патріотах...а в жінках - сучасні жінки більше думають про карьєру, а не про народження дітей. Коли я був маленький мені моя прабабуся розповідала, що на всю її родину була одна пара взуття і взимку з хати на вулицю могла вийти одна людина, при цьому в кожній хаті сиділо по доброму десятку чумазеньких діток і чекали весни а якщо поглянути на прогноз населення Польщі то в 2100 році їх лишиться 22 млн...хоча статки людей там кращі ніж в Україні і крикунів-патріотів там нема
Pupsik написав:Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...
Я уже сегодня в СМИ часто слышу, что в Украине наличиствует 28-30 миллионов человек, хотя думаю, что привирают, и есть миллионов 33-35. Но сильно сомневаюсь, что к 2100 году будет так много населения, если вектор сегодняшней власти сохранится. Чтобы само сохранится уже сейчас должны быть государственные программы поддержки рождаемости, система государственных льгот, хотя бы на соседа с востока посмотрели, все-таки материнский капитал - сумма значительная - явно стимулирует женщин рожать.
Но это мы говорим о далеких временах 2100-года, мы их не увидим никогда. А в Латвии уже сейчас есть много городков и поселений-призраков, не заселенных вообще или заселенных пенсионерами.
А вообще направление развития человечества однозначное, в среднесрочной перспективе муслимы поглотят всех европеоидов, которые занимаются карьерой, богемой, наслаждением, пока муслимы плодятся с ожесточением. Одно радует, что мы с вами все-таки не застанем президента Украины Салаха ибн Оглы.
alyak написав:поедут ли немцы ? если они поедут , то врядли будут учить латышский . но сможет ли им латвия обеспечить немецкий уровень доходов ? Нет . Значит они могут прийти только со всем немецким .
Де ж набрати тих німців?
Населення Німеччини. Чисельність населення країни 2015 року становила 80,854 млн осіб (18-те місце у світі)[1]. Чисельність німців стабільно зменшується, народжуваність 2015 року становила 8,47 ‰ (217-те місце у світі), смертність — 11,42 ‰ (30-те місце у світі), у країни від'ємний природний приріст — -0,17 % (214-те місце у світі) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8
Причому і ці скромні цифри це разом з "понаїхавшими". Вивчаєм Келхуна "Всесвіт-25" В суспільстві споживання діти ускладнюють і понижують рівень споживання, тому якщо іншої ідеї нема, то білій расі кінець.