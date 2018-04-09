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Латвия , русскоязычные
, демография

Латвия , русскоязычные , демография
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15

  Pupsik написав:Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...


ну давайте посчитаем .

официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .

минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .

минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .

нас уже 28 млн ...
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:18

  Vip написав:тому якщо іншої ідеї нема, то білій расі кінець.


именно . при этом кому-то раньше , кому-то позже но смысл тот же .

есть такой опыт на мышах с популяцией когда мышей закармливали ...

и сначала популяция росла , а потом резко падала до вырождения ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:19

Как раз по теме свеженький опрос.
У меня есть уверенность, что далекое вступление в ЕС и Украины не принесет украинцам положительных эмоций, также как вступление в ЕС не принесло радости - судя по опросу и причинам бегства - гражданам Литвы и Латвии.

"Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета.

Об этом сообщает "Капитал".

Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% - лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% - семейные обстоятельства.

В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек - Прим. Ред.). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года - Прим. Ред.) страну покинуло 370 тысяч жителей.

Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет.

"В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости", - отметил он.

Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек - Прим. Ред.). 10 981 человек уехали из страны."
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