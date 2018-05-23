Латвия , русскоязычные , демография

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<12 Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15 Pupsik написав: Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...

Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...



ну давайте посчитаем .



официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .



минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .



минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .



нас уже 28 млн ... ну давайте посчитаем .официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .нас уже 28 млн ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2610 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 22:18 Vip написав: тому якщо іншої ідеї нема, то білій расі кінець. тому якщо іншої ідеї нема, то білій расі кінець.



именно . при этом кому-то раньше , кому-то позже но смысл тот же .



есть такой опыт на мышах с популяцией когда мышей закармливали ...



и сначала популяция росла , а потом резко падала до вырождения ... именно . при этом кому-то раньше , кому-то позже но смысл тот же .есть такой опыт на мышах с популяцией когда мышей закармливали ...и сначала популяция росла , а потом резко падала до вырождения ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2610 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 кві, 2018 19:19 Как раз по теме свеженький опрос.

У меня есть уверенность, что далекое вступление в ЕС и Украины не принесет украинцам положительных эмоций, также как вступление в ЕС не принесло радости - судя по опросу и причинам бегства - гражданам Литвы и Латвии.



"Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета.



Об этом сообщает "Капитал".



Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% - лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% - семейные обстоятельства.



В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек - Прим. Ред.). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года - Прим. Ред.) страну покинуло 370 тысяч жителей.



Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет.



"В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости", - отметил он.



Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек - Прим. Ред.). 10 981 человек уехали из страны." freeze 4 Повідомлень: 7729 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2147 раз. Подякували: 2962 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 13:05 freeze написав: В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны



мы говорим о латвии , литва - другая страна ...



вопрос только в том что построить будущее можно только своими руками ... при этом "за все хорошее" - на такие цели нас не хватит . только выделяя главное . экономя время на каждой мелочи . мотивируя работать и зарабатывать . мы говорим о латвии , литва - другая страна ...вопрос только в том что построить будущее можно только своими руками ... при этом "за все хорошее" - на такие цели нас не хватит . только выделяя главное . экономя время на каждой мелочи . мотивируя работать и зарабатывать . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2610 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 10:32

alyak написав: На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).

Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия . На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия . Пенсионеров не 13, а 11.9 млн.

alyak написав: официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .

минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .

минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .

нас уже 28 млн ... официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .нас уже 28 млн ...

Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее.

Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса.

Опять брехня.



Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?

Стратегия? Бухать, курить и колоться надо меньше. К врачам обращаться вовремя. Масса мужиков гибнет в ДТП.

Средняя продолжительность для мужчин не 63, а 65. Всё равно мало, но причину я назвал. С Европой, где почти не курят и с Японией, где питаются морепродуктами, сравнивать бессмысленно.



Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .

А вы не знаете причину? Подскажу - демографический провал 90-х. Поэтому и мало 20-летних. Маленькая ложь рождает большое недоверие.Пенсионеров не 13, а 11.9 млн.Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее.Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса.Опять брехня.Стратегия? Бухать, курить и колоться надо меньше. К врачам обращаться вовремя. Масса мужиков гибнет в ДТП.Средняя продолжительность для мужчин не 63, а 65. Всё равно мало, но причину я назвал. С Европой, где почти не курят и с Японией, где питаются морепродуктами, сравнивать бессмысленно.А вы не знаете причину? Подскажу - демографический провал 90-х. Поэтому и мало 20-летних. Starikan 2 Повідомлень: 14782 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1200 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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