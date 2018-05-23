Латвия , русскоязычные , демография

Маленькая ложь рождает большое недоверие.
alyak написав:
На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).
Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .
Пенсионеров не 13, а 11.9 млн.
alyak написав:
официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .
минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .
минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .
нас уже 28 млн ...
Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее.
Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса.
Опять брехня.
Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?
Стратегия? Бухать, курить и колоться надо меньше. К врачам обращаться вовремя. Масса мужиков гибнет в ДТП.
Средняя продолжительность для мужчин не 63, а 65. Всё равно мало, но причину я назвал. С Европой, где почти не курят и с Японией, где питаются морепродуктами, сравнивать бессмысленно.
Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .
А вы не знаете причину? Подскажу - демографический провал 90-х. Поэтому и мало 20-летних.