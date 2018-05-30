Латвия , русскоязычные , демография

Как раз по теме свеженький опрос. У меня есть уверенность, что далекое вступление в ЕС и Украины не принесет украинцам положительных эмоций, также как вступление в ЕС не принесло радости - судя по опросу и причинам бегства - гражданам Литвы и Латвии.
"Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета.
Об этом сообщает "Капитал".
Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% - лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% - семейные обстоятельства.
В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек - Прим. Ред.). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года - Прим. Ред.) страну покинуло 370 тысяч жителей.
Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет.
"В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости", - отметил он.
Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек - Прим. Ред.). 10 981 человек уехали из страны."
freeze написав:В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны
мы говорим о латвии , литва - другая страна ...
вопрос только в том что построить будущее можно только своими руками ... при этом "за все хорошее" - на такие цели нас не хватит . только выделяя главное . экономя время на каждой мелочи . мотивируя работать и зарабатывать .
alyak написав: На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ). Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .
Пенсионеров не 13, а 11.9 млн.
alyak написав:официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха . минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет . минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон . нас уже 28 млн ...
Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее. Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса. Опять брехня.
Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?
Стратегия? Бухать, курить и колоться надо меньше. К врачам обращаться вовремя. Масса мужиков гибнет в ДТП. Средняя продолжительность для мужчин не 63, а 65. Всё равно мало, но причину я назвал. С Европой, где почти не курят и с Японией, где питаются морепродуктами, сравнивать бессмысленно.
Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .
А вы не знаете причину? Подскажу - демографический провал 90-х. Поэтому и мало 20-летних.
Спор о 42-х миллионах разрешается элементарно. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2018 року та середня чисельність у січні-березні 2018 року1 Постійне населення 42 152 391 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. http://www.ukrstat.gov.ua/ Донбасс в эти цифры ВХОДИТ. Если же открыть отчет Населення, то из него выяснится, что депопуляция за счет естественной убыли за 1992-2016-ый составила 6 476 тыс., 210 тыс в 2017-ом, и уже 70 тыс. за 3 месяца 2018-го, т.е. всего 6 756 тыс. человек. Что хорошо коррелирует с цифрой постоянного населения на 1-е апреля 2018-го, если отталкиваться от этого значения на 1/1/1992-го - 51 708 тыс. с учетом оккупированного Крыма (примерно 2,4 млн. человек) Разница=51 708 - 6 756 -2 400 - 42 152=400 тыс. согласуется с Міграційний приріст, скорочення (–), тис. осіб в МИНУС 593 тыс. с 1992-го по 2017-ый. При этом согласно статистике с 2006-го по настоящее время в стране наблюдается устойчивый МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ. Т.е. 5-7 млн. постоянных заробитчан в цифры постоянного населения страны ТОЖЕ ВХОДЯТ.
alyak написав:официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха . минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет . минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон . нас уже 28 млн ...
Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее. Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса. Опять брехня.
верующих колбасит . мы ж совки ! мы в белом ! у нас все зашибись !
какая часть расчета вас не устраивает - берете и правите . И говорите alyak не прав , настоящая цифра - вот она .
утомляют бесконечные дискуссии с верующими , когда у них заканчиваются аргументы - я слышу - "брехня" . Но никаких аргументов , рассчетов обычно не приводится . Суть верующих - существование бога доказывать не нужно .