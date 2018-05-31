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Латвия , русскоязычные
, демография

Латвия , русскоязычные , демография
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15

  Pupsik написав:Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...


ну давайте посчитаем .

официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .

минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .

минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .

нас уже 28 млн ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:18

  Vip написав:тому якщо іншої ідеї нема, то білій расі кінець.


именно . при этом кому-то раньше , кому-то позже но смысл тот же .

есть такой опыт на мышах с популяцией когда мышей закармливали ...

и сначала популяция росла , а потом резко падала до вырождения ...
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:19

Как раз по теме свеженький опрос.
У меня есть уверенность, что далекое вступление в ЕС и Украины не принесет украинцам положительных эмоций, также как вступление в ЕС не принесло радости - судя по опросу и причинам бегства - гражданам Литвы и Латвии.

"Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета.

Об этом сообщает "Капитал".

Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% - лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% - семейные обстоятельства.

В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек - Прим. Ред.). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года - Прим. Ред.) страну покинуло 370 тысяч жителей.

Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет.

"В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости", - отметил он.

Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек - Прим. Ред.). 10 981 человек уехали из страны."
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:05

  freeze написав:В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны


мы говорим о латвии , литва - другая страна ...

вопрос только в том что построить будущее можно только своими руками ... при этом "за все хорошее" - на такие цели нас не хватит . только выделяя главное . экономя время на каждой мелочи . мотивируя работать и зарабатывать .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:32

Маленькая ложь рождает большое недоверие.
  alyak написав: На 13 млн пенсионеров приходится всего 12 млн плательщиков ЕСВ ( взносов в пенсионный фонд ).
Отсюда простая формула наполнения пенсионного фонда (7800 грн ( среднняя зарплата ) * 22% * 12 млн плательщиков ) / 13 млн пенсов = 1584 грн ... реальная средняя пенсия .
Пенсионеров не 13, а 11.9 млн.
  alyak написав:официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .
минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .
минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .
нас уже 28 млн ...

Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее.
Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса.
Опять брехня.

Но упадет и мотивация платить пенсионные взносы . Средний возраст смерти мужчины в украине - 63 года , пенсионный - 65. Выводы ? Какая стратегия является правильной для мужчин ?

Стратегия? Бухать, курить и колоться надо меньше. К врачам обращаться вовремя. Масса мужиков гибнет в ДТП.
Средняя продолжительность для мужчин не 63, а 65. Всё равно мало, но причину я назвал. С Европой, где почти не курят и с Японией, где питаются морепродуктами, сравнивать бессмысленно.

Нужны срочно дети , при том в возрасте 23 года и уже с образованием . На сейчас . Думаю ясно что это физически невозможно .

А вы не знаете причину? Подскажу - демографический провал 90-х. Поэтому и мало 20-летних.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:38

Спор о 42-х миллионах разрешается элементарно.
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2018 року та середня чисельність у січні-березні 2018 року1
Постійне населення 42 152 391
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Донбасс в эти цифры ВХОДИТ. Если же открыть отчет Населення, то из него выяснится, что депопуляция за счет естественной убыли за 1992-2016-ый составила 6 476 тыс., 210 тыс в 2017-ом, и уже 70 тыс. за 3 месяца 2018-го, т.е. всего 6 756 тыс. человек.
Что хорошо коррелирует с цифрой постоянного населения на 1-е апреля 2018-го, если отталкиваться от этого значения на 1/1/1992-го - 51 708 тыс. с учетом оккупированного Крыма (примерно 2,4 млн. человек) Разница=51 708 - 6 756 -2 400 - 42 152=400 тыс. согласуется с Міграційний приріст, скорочення (–), тис. осіб в МИНУС 593 тыс. с 1992-го по 2017-ый. При этом согласно статистике с 2006-го по настоящее время в стране наблюдается устойчивый МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ.
Т.е. 5-7 млн. постоянных заробитчан в цифры постоянного населения страны ТОЖЕ ВХОДЯТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:15

  Starikan написав:
  alyak написав:официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .
минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .
минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .
нас уже 28 млн ...

Чивоужтам... пишите 18 млн, так страшнее.
Оценка Госстата делалась с учетом убыли Крыма и Донбасса.
Опять брехня.


верующих колбасит . мы ж совки ! мы в белом ! у нас все зашибись !

какая часть расчета вас не устраивает - берете и правите . И говорите alyak не прав , настоящая цифра - вот она .

утомляют бесконечные дискуссии с верующими , когда у них заканчиваются аргументы - я слышу - "брехня" . Но никаких аргументов , рассчетов обычно не приводится . Суть верующих - существование бога доказывать не нужно .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:39

alyak
Кроме ругани по адресу каких-то "верующих" - аргументов не осталось.
Типичный демагогический прием.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:48

  Starikan написав:alyak
Кроме ругани по адресу каких-то "верующих" - аргументов не осталось.
Типичный демагогический прием.


выше приведен расчет . что вас в нем не устраивает ?

приведите свой .

более того к 2050 году официально украинцев со всеми территориями и выехавшими будет 25 млн .

вы конечно не знаете что у нас на 12 млн плательщиков приходится 13 млн пенсионеров . точно так же как и не способны посмотреть на половорастное дерево и увидеть провал после 1987 года .

аргументы были выше - с вас пока только сопли .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:05

  alyak написав:
  Pupsik написав:Подібна доля чекає і Україну - в 2100 році нас лишиться 28 млн...


ну давайте посчитаем .

официально нас - 42 млн . последняя перепись проводилась от царя гороха .

минус 7 млн - это те кто уехал на заработки . например моя одноклассница живет в испании уже лет 15 , но у нее пока украинское гражданство - возвращаться не будет .

минус 7 млн - 2 крым , 5 лугандон .

нас уже 28 млн ...

Олексію - нас не менше 30 млн.Цифри по Лугандону завищені.Там немає 5 млн.Більш того,Донбас має перспективу повернутись під контроль України.
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