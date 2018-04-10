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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 10 кві, 2018 14:27 Итоги: Прогнозы 10.04.18



Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls) в марте выросло на 103 000, уровень безработицы с коррекцией на сезонные колебания в марте составил 4,1% - минимум с декабря 2000 года уже шестой месяц подряд. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 178 000 и безработицы на уровне 4,0%. Цифры за февраль и январь были пересмотрены до 326 000 и 176 000 в январе, что на 50 000 меньше, чем сообщалось ранее. С начала года в среднем занятость росла 202 000 рабочих мест в месяц против 182 000 в 2017 года – 182 000.



По идее, высокий спрос на рабочую силу должен стимулировать рост заработных плат, но этого пока не произошло. Средний почасовой заработок в частном секторе США в марте вырос на 8 центов, составив $26,82. За год зарплаты за отчетный период укрепились на 2,7%.



Доля взрослых американцев, работающих или находящихся в поиске работы, снизилась на 0,1%, до 62,9%, минимум был отмечен в 2015 году 62,3%, Показатель безработицы и частичной занятости, который учитывает тех, кто не смог найти работу или работает с частичной занятостью, в марте упал до 8,0% с 8,2% в феврале.



Средняя продолжительность рабочей недели в марте была 34,5 часа как и в феврале. Налоговая реформа, вероятно, сможет стимулировать спрос в американской экономике, это поддержит найм.



Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам шестого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении - до $26,82. Темпы повышения в обоих случаях совпали со средними ожиданиями рынка.



Доля участия населения страны в составе совокупной рабочей силы в прошлом месяце упала до 62,9% по сравнению с 63% в феврале. Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа.

В производственном секторе США было создано 22 000 новых рабочих мест. В розничной торговле было сокращение на 4 000. Строительный сектор сократил 15 000 человек (первое снижение с июля).

Работодатели только сейчас начали расширять спектр поиска работников и вкладывать средства в подготовку персонала, пояснила экономист Сьюзан Хелпер из Case Western Reserve University. Работодатели пока не прилагают столь же значительных усилий для поиска работников, как в 2000 году.



«Это нехороший отчет для американского доллара, но я не думаю, что он окажет влияние на прогнозы темпов повышения процентных ставок», - полагает валютный стратег в ABN Amro Bank в Амстердаме.

По ее мнению, евро будет торговаться в диапазоне $1,2160-1,2555 в среднесрочный перспективе.

Она также обратила внимание на «приглушенный» характер реакции американских облигаций (UST) на отчет по занятости.



Данные от Минтруда США по приросту рабочих мест в США в феврале вышли на уровне 103 тыс. против прогноза 185 тыс. Плюс суммарный пересмотр данных за предыдущие два месяца показал снижение числа рабочих мест на 50 тыс. Хотя данные за февраль пересмотрели вверх с 313 тыс. до 326 тыс., очевидно, сильно вниз пересмотрели данные за январь.



Также данные по уровню безработицы не показали ожидаемого снижения с 4.1% до 4,0%, оставшись на уровне 4,1%.



Итого – данные формально плохие, могут удержать ФРС от более быстрого повышения ставки, и это негативно для доллара. Но в известном смысле плохие данные за март легко объяснимы – просто очень сильные данные за февраль забрали на себя часть прироста рабочих мест марта. Не в первый раз данные по приросту рабочих мест от Минтруда показывают такую странную волатильность. В этом смысле данные от ADP по приросту рабочих мест вызывают больше доверия – в феврале они показали прирост на 246 тыс. и в марте на 241 тыс., и в целом ранее показывали более ровную динамику в случаях, когда данные от Минтруда вдруг оказывались либо намного сильнее прогноза, либо намного слабее прогноза.



Этим рассуждением мы хотели сказать, что не стоит делать далеко идущих выводов из вышедших 06-го данных по рынку труда США. Они – не более чем повод для краткосрочных реакций спекулянтов.



Экспорт из Германии в феврале сократился на 3,2%.



Экспорт из Германии в феврале сократился на 3,2%, подтверждая снижение импульса роста, после снижения на 0,5% в январе. Импорт снизился на 1,3% м/м. Снижение экспорта Германии убеждает трейдеров в том, что в 2018 году рост в еврозоне будет слабее, чем в 2017 году. Профицит торгового баланса Германии в феврале сократилось до €19,2 млрд. с €21,5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что положительное сальдо сократится до €21,0 млрд.



АКРА: новые санкции существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ.



Новые санкции США, введенные 6 апреля, существенно отразились на стабильности российской финансовой системы, говорится в обзоре Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА). Такие выводы в АКРА сделали на основании индекса финансового стресса (ACRA FSI), которое составляет агентство.

США ввели санкции в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. За объявлением о данных мерах последовало существенное ослаблению рубля и российского рынка в целом.

«Сегодня индекс ACRA FSI существенно вырос относительно уровня пятницы на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта (0,76 пункта), — отмечается в пресс-релизе агентства. — Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта».

Вместе с тем в АКРА подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы, которая обозначает переход в режим финансового кризиса — 2,5 пункта.



Как и предполагалось, торги безналичным долларом на украинском валютном межбанке во вторник были «скучными». «Скуку» и низкую текущую ликвидность обеспечивал упавший из-за длинных «пасхальных» выходных приток экспортной выручки из-за рубежа. Тем не менее, на межбанке наблюдалось ползучее, очень медленное снижение средневзвешенного курса доллара, ставшее следствием, полагаю, ожидания появления здесь на торгах среды удвоенной порции отложенного с длинных выходных предложения СКВ, которое, судя по всему, заставил регулятор 11 апреля включить свой «долларовый пылесос», изымая с межбанка долларовую ликвидность.



Наличный рынок, немного отскочив к вечеру пятницы в паре доллар-гривня, сохранил этот «ненавязчивый» «бычий» тренд на торгах вторника. Некоторые считают это реакцией на «черный понедельник» у финансового рынка РФ, мы склонны думать, что труженики прилавка нынче аккуратно пытаются конвертировать часть праздничного выторга в более твердую валюту.

Вероятно, не без участия ставших предположительно более активных «зеленых медведей» на межбанке 11-12 апреля, наличный доллар тоже попытается немного просесть в цене.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 103 000.Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls) в марте выросло на 103 000, уровень безработицы с коррекцией на сезонные колебания в марте составил 4,1% - минимум с декабря 2000 года уже шестой месяц подряд. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 178 000 и безработицы на уровне 4,0%. Цифры за февраль и январь были пересмотрены до 326 000 и 176 000 в январе, что на 50 000 меньше, чем сообщалось ранее. С начала года в среднем занятость росла 202 000 рабочих мест в месяц против 182 000 в 2017 года – 182 000.По идее, высокий спрос на рабочую силу должен стимулировать рост заработных плат, но этого пока не произошло. Средний почасовой заработок в частном секторе США в марте вырос на 8 центов, составив $26,82. За год зарплаты за отчетный период укрепились на 2,7%.Доля взрослых американцев, работающих или находящихся в поиске работы, снизилась на 0,1%, до 62,9%, минимум был отмечен в 2015 году 62,3%, Показатель безработицы и частичной занятости, который учитывает тех, кто не смог найти работу или работает с частичной занятостью, в марте упал до 8,0% с 8,2% в феврале.Средняя продолжительность рабочей недели в марте была 34,5 часа как и в феврале. Налоговая реформа, вероятно, сможет стимулировать спрос в американской экономике, это поддержит найм.Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам шестого месяца подряд.Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении - до $26,82. Темпы повышения в обоих случаях совпали со средними ожиданиями рынка.Доля участия населения страны в составе совокупной рабочей силы в прошлом месяце упала до 62,9% по сравнению с 63% в феврале. Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа.В производственном секторе США было создано 22 000 новых рабочих мест. В розничной торговле было сокращение на 4 000. Строительный сектор сократил 15 000 человек (первое снижение с июля).Работодатели только сейчас начали расширять спектр поиска работников и вкладывать средства в подготовку персонала, пояснила экономист Сьюзан Хелпер из Case Western Reserve University. Работодатели пока не прилагают столь же значительных усилий для поиска работников, как в 2000 году.«Это нехороший отчет для американского доллара, но я не думаю, что он окажет влияние на прогнозы темпов повышения процентных ставок», - полагает валютный стратег в ABN Amro Bank в Амстердаме.По ее мнению, евро будет торговаться в диапазоне $1,2160-1,2555 в среднесрочный перспективе.Она также обратила внимание на «приглушенный» характер реакции американских облигаций (UST) на отчет по занятости.Данные от Минтруда США по приросту рабочих мест в США в феврале вышли на уровне 103 тыс. против прогноза 185 тыс. Плюс суммарный пересмотр данных за предыдущие два месяца показал снижение числа рабочих мест на 50 тыс. Хотя данные за февраль пересмотрели вверх с 313 тыс. до 326 тыс., очевидно, сильно вниз пересмотрели данные за январь.Также данные по уровню безработицы не показали ожидаемого снижения с 4.1% до 4,0%, оставшись на уровне 4,1%.Итого – данные формально плохие, могут удержать ФРС от более быстрого повышения ставки, и это негативно для доллара. Но в известном смысле плохие данные за март легко объяснимы – просто очень сильные данные за февраль забрали на себя часть прироста рабочих мест марта. Не в первый раз данные по приросту рабочих мест от Минтруда показывают такую странную волатильность. В этом смысле данные от ADP по приросту рабочих мест вызывают больше доверия – в феврале они показали прирост на 246 тыс. и в марте на 241 тыс., и в целом ранее показывали более ровную динамику в случаях, когда данные от Минтруда вдруг оказывались либо намного сильнее прогноза, либо намного слабее прогноза.Этим рассуждением мы хотели сказать, что не стоит делать далеко идущих выводов из вышедших 06-го данных по рынку труда США. Они – не более чем повод для краткосрочных реакций спекулянтов.Экспорт из Германии в феврале сократился на 3,2%.Экспорт из Германии в феврале сократился на 3,2%, подтверждая снижение импульса роста, после снижения на 0,5% в январе. Импорт снизился на 1,3% м/м. Снижение экспорта Германии убеждает трейдеров в том, что в 2018 году рост в еврозоне будет слабее, чем в 2017 году. Профицит торгового баланса Германии в феврале сократилось до €19,2 млрд. с €21,5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что положительное сальдо сократится до €21,0 млрд.АКРА: новые санкции существенно отразились на стабильности финансовой системы РФ.Новые санкции США, введенные 6 апреля, существенно отразились на стабильности российской финансовой системы, говорится в обзоре Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА). Такие выводы в АКРА сделали на основании индекса финансового стресса (ACRA FSI), которое составляет агентство.США ввели санкции в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. За объявлением о данных мерах последовало существенное ослаблению рубля и российского рынка в целом.«Сегодня индекс ACRA FSI существенно вырос относительно уровня пятницы на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта (0,76 пункта), — отмечается в пресс-релизе агентства. — Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта».Вместе с тем в АКРА подчеркнули, что значение индекса ACRA FSI все еще далеко от границы, которая обозначает переход в режим финансового кризиса — 2,5 пункта.Как и предполагалось, торги безналичным долларом на украинском валютном межбанке во вторник были «скучными». «Скуку» и низкую текущую ликвидность обеспечивал упавший из-за длинных «пасхальных» выходных приток экспортной выручки из-за рубежа. Тем не менее, на межбанке наблюдалось ползучее, очень медленное снижение средневзвешенного курса доллара, ставшее следствием, полагаю, ожидания появления здесь на торгах среды удвоенной порции отложенного с длинных выходных предложения СКВ, которое, судя по всему, заставил регулятор 11 апреля включить свой «долларовый пылесос», изымая с межбанка долларовую ликвидность.Наличный рынок, немного отскочив к вечеру пятницы в паре доллар-гривня, сохранил этот «ненавязчивый» «бычий» тренд на торгах вторника. Некоторые считают это реакцией на «черный понедельник» у финансового рынка РФ, мы склонны думать, что труженики прилавка нынче аккуратно пытаются конвертировать часть праздничного выторга в более твердую валюту.Вероятно, не без участия ставших предположительно более активных «зеленых медведей» на межбанке 11-12 апреля, наличный доллар тоже попытается немного просесть в цене.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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