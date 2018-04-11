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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:12 Итоги: Валюта 11.04.18



По состоянию на 09.16 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2370 за евро с $1,2355 на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до ¥107,06 за доллар со ¥107,20 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03% - до 89,56 пункта. В ходе ночных торгов индекс опускался до 89,54 пункта, что является минимумом с 28 марта.



Ранее в апреле США приняли решение ввести новые пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров. В ответ на это Госсовет Китая пообещал ввести пошлины 25% на 106 наименований товаров из США. Однако на открытии ежегодного Азиатского экономического форума во вторник председатель НКР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий.



Инвесторы обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор, и цены на бумаги компаний и на фьючерсные контракты на нефть на этом фоне росли во вторник более чем на 3%. Возврат к рисковым настроениям на рынках привел к удорожанию сырьевых валют и денежных инструментов развивающихся рынков. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар и иену.



По мнению главы отдела торговли в АТР Oanda Стивена Иннеса, доллар в паре с иеной будет торговаться на отметке чуть ниже ¥108 за доллар в ближайшее время из-за сохраняющихся признаков геополитической напряженности.



«Даже если брать риторику торговой войны, - я не думаю, что мы видим завершение этой истории», - сообщил, добавляя, что инвесторы предпочтут открывать длинные позиции по иене, готовясь к новой волне риска.



Цена золота перешла к символическому снижению в среду утром после роста накануне на фоне политической напряженности в связи с торговыми спорами США и Китая, новыми событиями в сирийским конфликте и санкциями США против ряда субъектов РФ.



По состоянию на 8.30 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,5, или на 0,04%, до $1345,4 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,19% - до $16,57 за унцию.



Инвесторы пытаются оценить дальнейшее течение происходящих событий.

Сейчас происходит много всего - китайско-американская торговая война, возможный военный удар по Сирии со стороны США, который переходит к вопросу санкций США к России, и это все оказывает очень сильное влияние на рынок золота.



Аналитики напоминают, что после комментариев председателя КНР Си Цзиньпина обеспокоенность по поводу импортных пошлин немного ослабла, однако с администрацией Трампа люди не уверены, что будет дальше.



Ранее в апреле США приняли решение ввести новые пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров. В ответ на это Госсовет Китая пообещал ввести пошлины 25% на 106 наименований товаров из США. Но выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.



В пятницу США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.



По мнению аналитиков из TD Securities, пара евро-доллар имеет направленность продолжить текущее боковое движение: «Базовые показатели инфляции движутся в еврозоне в боковике, в то время как основной показатель инфляции снизился в последние месяцы, несмотря на экономический рост выше тренда и продолжение улучшения состояния рынка труда. Мы, тем самым, считаем, что ЕЦБ будет ждать до июля для того, чтобы анонсировать постепенное 6-месячное сокращение выкупа активов и исключения выражения «или далее» в заявлении. Повышение ставки маловероятно до третьего квартала 2019 г.

Евро должен оставаться выгодоприобретателем оттока средств из доллара США, если риски там будут нарастать, но хорошие новости сейчас в ценах. ЕЦБ остается без движения на фоне неожиданных слабых данных по инфляции, которые снизились, как только первый квартал подошел к концу. Это оставляет евро отчасти подверженным расширенной консолидации, так как появился риск со стороны позиционирования.»



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 апреля повысился на 169,27 коп. и составил 64,0626 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,95 коп., на торгах вторника укрепился на 5,15 коп., и оказавшись на уровне 25,9755 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,95/25,99, а спустя 50 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.

Эти уровни оставались действующими до 11.58 Киева, когда безналичная пара доллар-гривня инициировала «ползучее» снижение, «для начала» оказавшись в указанный час на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.



К 12.28 доллар откатился к 25,95/25,97 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв, а доллар не покидал этот уровень до 13.30, сделав в это время еще небольшой шаг вниз: 25,94/25,97 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.



На этой цифре (25,94/25,97 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 10 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9755 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,45% с 28,0672 UAH/USD до 25,9755 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.46 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на ожидаемое падение во вторник притока на межбанк экспортной выручки из-за рубежа (Украина пребывала на длинных выходных), участники межбанка пытались продать толику СКВ, небезосновательно опасаясь более серьезного падения цен на торгах 11 апреля, когда на рынок придет «двойная порция» СКВ в виде отложенного с 09-го предложения.



Во-вторых, динамическое потепление катализировало весенне-полевые работы, требующие изрядных расходов в нацвалюте.



В-третьих, рынок гривневого ресурса, сменив тренд, констатировал сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Это стимулировало расставание игроков с активами в СКВ ради гривни.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 апреля заметно, на $51,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, во вторник был низкий приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк.



Во-вторых, в отличие от пятницы, сессия которой потребовала «вмешательство» НБУ с гривневой интервенцией, нынче торги обошлись своими силами. Сведения о выкупе НБУ в рамках технологии Matching около $50,0 млн. нуждаются в дополнительном уточнении. В частности, вызывает сомнение цена гривневой интервенции 25,96 UAH/USD.



В-третьих, из-за длинных выходных пресловутый «синдром понедельника» (в дебюте недели обороты редко радуют рынок) сместился на 10 апреля.



Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 06 апреля, во вторник, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $248,9 млн. к отметке $206,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «легче», упав с $229,5 млн. к $177,8 млн.



О наиболее вероятных причинах заметного снижения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.



Торги 10 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая, прежде всего, заключалась очередной дивергенции (расхождении) с «медвежьим» настроением безналичного «американца». По сравнению с закрытием пятницы, цена наличного доллара немного выросла.

Мы не исключаем, что это связано с аккуратной конвертации части полученной в пасхальные праздники гривневой выручки в более твердую валюту.



В целом же, в течение вторника наличный доллар по сути не изменился в цене, ограничившись сужением спреда.



В этом контексте исключение составил рынок Днепра, продемонстрировав в течение вторника некоторое снижение действующих цен, которое мы связываем с регрессом на участке здешней ликвидности, которую местные дилеры пытались реанимировать «дисконтной терапией».



Большинство рынков вышеперечисленных городов завершило вторничную сессию в балансе спрос/предложение, который, как показал опыт Днепра, Киева, Харькова и Одессы, отнюдь не гарантировал бонусы в оборотах.



С другой стороны, итоговый незначительный перекос рынка Запорожья в направлении спроса вовсе не повредил обороты, напротив, они, по сравнению с предыдущей сессией, выросли.



Таким образом, в течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Днепр, Киев), либо не изменилась (Запорожье, Одесса), или же выросла на 4,0 коп. (Харьков).

Предложение за 10 апреля потеряло 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков, Одесса), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев, Крыжополь).



Итак, первая после пасхальных каникул сессия наличного «неформального» рынка прошла «вяло». Клиенты не полностью вышли из «штопора» праздника. Кроме того, наличный рынок в лице клиентов ждет первые реальные торги валютного межбанка в среду, на которых ожидается заметное оживление и выход на торги регулятора со скупкой долларовых излишков. Впрочем, это пока всего лишь предположение, а валютный рынок в Украине горазд на сюрпризы.



Отметим очевидное стремление наличного рынка к стабильности, а незначительное подорожание в наличных парах доллар=гривня и евро-гривня усугубили дивергенцию в настроениях «налички» с валютным межбанком.

Хотя мы не исключаем, что высоковероятный энтузиазм «зеленых медведей» на ближайшей сессии межбанка посредством влияния на умы потенциальных клиентов наличного рынка сумеет обеспечить там аналогичные настроения и возможное снижение действующих цен наличного «американца».



Впрочем, по порядку.



Торги 10 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,06 UAH/USD, евро – 32,15/32,35 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,440 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, позволив дилерам розницы попытаться сузить спред.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не спасло обороты от некоторых потерь.



Ликвидность вторничной сессии в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» наличного розничного доллара потеряли 2,0 коп, предложение упало на 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,98/26,06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие дало повод местным оптовикам уже к полудню попытаться сузить маржу.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «ниже средних».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, хотя это не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - по итогам дня оптовики поставили себе «четверку с минусом», констатировав незначительное ухудшение показателей пятницы.



На протяжении 10 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 апреля уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 10 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования. При этом, со слов наших дилеров, ввиду обострения дефицита наличного евро в Украине, этот сегмент наличного рынка не баловал оборотами, сводя курсовую динамику к индикативу. Не упуская, однако, из виду подорожание пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2318 к отметке $1,2350, констатировав внутридневное его повышение на 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому росту, приподняв в течение вторника обе позиции наличного евро, акцентировав рост в более значимых бидах.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2320 пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» это цифры, ограничившись символическим снижением (в район $1,2315) около 05.30 Киева. До начала европейской сессии форекса (09.00) пара не покидала этой отметки, инициировав с указанного часа первую попытку роста, подняв евро в пределы коридора $1,2320-1,2330.

Около 14.30 пара евро-доллар буквально взлетела к цифре $1,2375. Отметившись на этом внутридневном максимуме, евро немного откатился, оставаясь в диапазоне $1,2350-1,2365.

Новая «вводная» уронила пару евро-доллар около 18.20 Киев к $1,2330, из которой евро тотчас затеял «реабилитационное ралли», сумев к 20.10 приподняться до $1,2345…На большее пары евро-доллар не хватило…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Доллар США опускается в паре с евро, японская иена дешевеет к большинству мировых валют после того, как речь председателя КНР Си Цзиньпина на Боаосском форуме успокоила рынки.



Курс доллара США относительно иены поднялся к 14.20 Киева до ¥107,01 против ¥106,77 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость евро к иене увеличилась до ¥132,31 по сравнению со ¥131,55 накануне.



Пара евро-доллар торгуется на уровне $1,2365 по сравнению с $1,2321 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара США относительно 10-ти основных мировых валют, снизился в ходе торгов во вторник на 0,14%.

Си Цзиньпин заверил инвесторов в стремлении Китая активнее открывать экономику страны для внешнего мира, при этом в своем выступлении он не упомянул непосредственно о торговых спорах с США.



Кроме того, он пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.



Его слова успокоили инвесторов, опасавшихся угроз жестких мер в отношении США, и спрос на защитные активы, включая золото и иену, снизился.

Тем временем фунт стерлингов в паре с долларом подорожал на 0,3%, до $1,418 за фунт, на заявлении члена правления Банка Англии Иэна Маккафферти о том, что центробанку не стоит откладывать повышение ставки.

Глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны также сказал, что настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики.



После обеда, по состоянию на 14.50 Киева евро укрепился после падения до $1,23, так как оптимизм относительно быстрого разрешения ситуации между США и Китаем угас. В центре внимания отчет по индексу цен производителей в США и индекс потребительских цен, публикуемый в среду.



Уровни сопротивления расположились на $1,2335, $1,2400 и $1,2450. Уровни поддержки находятся на $1,2300, $1,2240 и $1,2200.



При этом доллар США остается под давлением против иены

Пара доллар-иена остается в нисходящем тренде и может вернуться к 106,60, но преодолеть 106,20 она не сможет в ближайшие сутки.



На указанное время пара держится около ¥107,00, и следующий уровень сопротивления расположен на ¥107,20. Без сильных геополитических потрясений пара останется в коридоре ¥106,20-107,90.



Фунт вырос выше $1,4150 до новых 2-недельных максимумов, так как доллар США не смог продолжить рост после сообщений, что переговоры между США и Китаем зашли в тупик. Поддержку паре оказали рост пары фунт-йена и снижение евро-фунт. В центре внимания данные по индексу цен производителей США во вторник и отчет по инфляции и протокол заседания FOMC – в среду.



Стало быть, пара евро-доллар во вторник продолжила рост от нижней границы уже почти 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Новый локальный максимум показан на отметке $1,2375, резкий подскок вверх показан в 14.30 Киева на выступлении представителя ЕЦБ Новотны.



Эвальд Новотны, глава ЦБ Австрии, заявил, что следующим шагом ЕЦБ после окончания программы количественного смягчения будет подъем депозитной ставки, которая сейчас находится в отрицательной зоне, обратно в положительную зону.



Впрочем, доллар падал по всему спектру валют на forex, и к фунту, и сырьевой тройке - канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам.



Полагаю, уместно остановиться на паре доллар США-канадский доллар.

Дело в том, что она в течение двух сессий потерял 2 фигуры, с 1,28 до 1,26, канадский доллар сильно вырос.



Это, впрочем, не удивительно - нефть поднялась уже до $70,60 за баррель Brent.



Американский фондовый рынок также чувствуют себя отлично, рост вторник по индексу Dow Jones на 2%. Почему бы и нет, если Д.Трамп заявил, что США, скорее всего, достигнут соглашения с Китаем. Поэтому пока наши ожидания того, что аппетиты к риску пойдут в рост, полностью оправдываются.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно, не изменившись в течение 10 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля обвалились на 330 пунктов, офера потеряли 120 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью. Особенно в контексте падения рубля на последних двух сессиях в Москве.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 15,0 коп.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 апреля по спросу упали на 330 пунктов, потеряв 120 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, торги безналичным долларом на украинском валютном межбанке во вторник были «скучными». «Скуку» и низкую текущую ликвидность обеспечивал упавший из-за длинных «пасхальных» выходных приток экспортной выручки из-за рубежа. Тем не менее, на межбанке наблюдалось ползучее, очень медленное снижение средневзвешенного курса доллара, ставшее следствием, полагаю, ожидания появления здесь на торгах среды удвоенной порции отложенного с длинных выходных предложения СКВ, которое, судя по всему, заставит регулятор 11 апреля включить свой «долларовый пылесос», изымая с межбанка долларовую ликвидность.



Наличный рынок, немного отскочив к вечеру пятницы в паре доллар-гривня, сохранил этот «ненавязчивый» «бычий» тренд на торгах вторника. Некоторые считают это реакцией на «черный понедельник» у финансового рынка РФ, мы склонны думать, что труженики прилавка нынче аккуратно пытаются конвертировать часть праздничного выторга в более твердую валюту.

Вероятно, не без участия ставших предположительно более активных «зеленых медведей» на межбанке 11-12 апреля, наличный доллар тоже попытается немного просесть в цене.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.



Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.



На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.



Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.



К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.



Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.



Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,91/25,93 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 апреля по спросу не изменился, по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2353, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2378 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).



На открытии торгов 11 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).



На старте торгов 11 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» на фоне гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,14 UAH/USD, евро – 32,05/32,45 UAH/EUR, рубль 0,406/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,07 UAH/USD, евро (опт) 32,15/32,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,15/32,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,95/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 32,15/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар снижается по отношению к другим основным мировым валютам в среду утром, так как инвесторы вновь готовы приобретать рисковые активы на фоне ослабления опасений торговой войны между США и Китаем.Цена золота перешла к символическому снижению в среду утром после роста накануне на фоне политической напряженности в связи с торговыми спорами США и Китая, новыми событиями в сирийским конфликте и санкциями США против ряда субъектов РФ.По мнению аналитиков из TD Securities, пара евро-доллар имеет направленность продолжить текущее боковое движение: «Базовые показатели инфляции движутся в еврозоне в боковике, в то время как основной показатель инфляции снизился в последние месяцы, несмотря на экономический рост выше тренда и продолжение улучшения состояния рынка труда. Мы, тем самым, считаем, что ЕЦБ будет ждать до июля для того, чтобы анонсировать постепенное 6-месячное сокращение выкупа активов и исключения выражения «или далее» в заявлении. Повышение ставки маловероятно до третьего квартала 2019 г.Евро должен оставаться выгодоприобретателем оттока средств из доллара США, если риски там будут нарастать, но хорошие новости сейчас в ценах. ЕЦБ остается без движения на фоне неожиданных слабых данных по инфляции, которые снизились, как только первый квартал подошел к концу. Это оставляет евро отчасти подверженным расширенной консолидации, так как появился риск со стороны позиционирования.»С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,45% с 28,0672 UAH/USD до 25,9755 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 10 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.46 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 10 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, несмотря на ожидаемое падение во вторник притока на межбанк экспортной выручки из-за рубежа (Украина пребывала на длинных выходных), участники межбанка пытались продать толику СКВ, небезосновательно опасаясь более серьезного падения цен на торгах 11 апреля, когда на рынок придет «двойная порция» СКВ в виде отложенного с 09-го предложения.Во-вторых, динамическое потепление катализировало весенне-полевые работы, требующие изрядных расходов в нацвалюте.В-третьих, рынок гривневого ресурса, сменив тренд, констатировал сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Это стимулировало расставание игроков с активами в СКВ ради гривни.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 апреля заметно, на $51,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, во вторник был низкий приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк.Во-вторых, в отличие от пятницы, сессия которой потребовала «вмешательство» НБУ с гривневой интервенцией, нынче торги обошлись своими силами. Сведения о выкупе НБУ в рамках технологии Matching около $50,0 млн. нуждаются в дополнительном уточнении. В частности, вызывает сомнение цена гривневой интервенции 25,96 UAH/USD.В-третьих, из-за длинных выходных пресловутый «синдром понедельника» (в дебюте недели обороты редко радуют рынок) сместился на 10 апреля.Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 06 апреля, во вторник, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $248,9 млн. к отметке $206,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал заметно «легче», упав с $229,5 млн. к $177,8 млн.О наиболее вероятных причинах заметного снижения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.Торги 10 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая, прежде всего, заключалась очередной дивергенции (расхождении) с «медвежьим» настроением безналичного «американца». По сравнению с закрытием пятницы, цена наличного доллара немного выросла.Мы не исключаем, что это связано с аккуратной конвертации части полученной в пасхальные праздники гривневой выручки в более твердую валюту.В целом же, в течение вторника наличный доллар по сути не изменился в цене, ограничившись сужением спреда.В этом контексте исключение составил рынок Днепра, продемонстрировав в течение вторника некоторое снижение действующих цен, которое мы связываем с регрессом на участке здешней ликвидности, которую местные дилеры пытались реанимировать «дисконтной терапией».Большинство рынков вышеперечисленных городов завершило вторничную сессию в балансе спрос/предложение, который, как показал опыт Днепра, Киева, Харькова и Одессы, отнюдь не гарантировал бонусы в оборотах.С другой стороны, итоговый незначительный перекос рынка Запорожья в направлении спроса вовсе не повредил обороты, напротив, они, по сравнению с предыдущей сессией, выросли.Таким образом, в течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Днепр, Киев), либо не изменилась (Запорожье, Одесса), или же выросла на 4,0 коп. (Харьков).Предложение за 10 апреля потеряло 1,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков, Одесса), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев, Крыжополь).Итак, первая после пасхальных каникул сессия наличного «неформального» рынка прошла «вяло». Клиенты не полностью вышли из «штопора» праздника. Кроме того, наличный рынок в лице клиентов ждет первые реальные торги валютного межбанка в среду, на которых ожидается заметное оживление и выход на торги регулятора со скупкой долларовых излишков. Впрочем, это пока всего лишь предположение, а валютный рынок в Украине горазд на сюрпризы.Отметим очевидное стремление наличного рынка к стабильности, а незначительное подорожание в наличных парах доллар=гривня и евро-гривня усугубили дивергенцию в настроениях «налички» с валютным межбанком.Хотя мы не исключаем, что высоковероятный энтузиазм «зеленых медведей» на ближайшей сессии межбанка посредством влияния на умы потенциальных клиентов наличного рынка сумеет обеспечить там аналогичные настроения и возможное снижение действующих цен наличного «американца».Впрочем, по порядку.Торги 10 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,06 UAH/USD, евро – 32,15/32,35 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,440 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, позволив дилерам розницы попытаться сузить спред.Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не спасло обороты от некоторых потерь.Ликвидность вторничной сессии в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение вторника биды наличного «неформального» наличного розничного доллара потеряли 2,0 коп, предложение упало на 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,98/26,06 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие дало повод местным оптовикам уже к полудню попытаться сузить маржу.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «ниже средних».После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, хотя это не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - по итогам дня оптовики поставили себе «четверку с минусом», констатировав незначительное ухудшение показателей пятницы.На протяжении 10 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.По сравнению с закрытием 06 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 апреля уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 10 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования. При этом, со слов наших дилеров, ввиду обострения дефицита наличного евро в Украине, этот сегмент наличного рынка не баловал оборотами, сводя курсовую динамику к индикативу. Не упуская, однако, из виду подорожание пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно, не изменившись в течение 10 апреля ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,440 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля обвалились на 330 пунктов, офера потеряли 120 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью. Особенно в контексте падения рубля на последних двух сессиях в Москве.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 15,0 коп.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 апреля по спросу упали на 330 пунктов, потеряв 120 пунктов по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,91/25,93 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 10 апреля по спросу не изменился, по предложению вырос на 20,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2353, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2378 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).На открытии торгов 11 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).На старте торгов 11 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» на фоне гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,14 UAH/USD, евро – 32,05/32,45 UAH/EUR, рубль 0,406/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,07 UAH/USD, евро (опт) 32,15/32,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,15/32,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,95/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 32,15/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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