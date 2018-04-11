Итоги: Энергетика 11.04.18

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:19

С пессимизмом восприняли инвесторы данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 6 апреля выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 189 тысяч баррелей.



Как отмечает аналитик OANDA Стивен Иннес, данные от API оказали кратковременное давление на рынок нефти.



Кроме того, рынок продолжает оценивать данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которое подтвердило мартовскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

Уменьшение риска торговой войны и рост риска реальной войны в Сирии стали факторами роста цен. Шансы на скоординированный ответ на «химическую атаку» в Сирии сделали короткие продажи опасными.



На прошлой неделе цены на нефть снизились примерно на 2%, что стало наиболее худшей неделе за два месяца, так как США угрожали ввести тарифы на китайский импорт, и Китай ответил аналогично. Но цены начали восстанавливать потери в понедельник после того, как американские и китайские официальные лица прибегли к более мягкой риторике.

Также цену поддержала информация, что Саудовская Аравия имеет целью цену на нефть $80 за баррель.



Во вторник Администрации энергетической информации США (EIA) повысила ценовой прогноз для WTI и Brent.

Также она прогнозирует среднюю розничную цену бензина в течение летнего сезона вождения в $2,74 за галлон, что выше $2,41 летом 2017 г.



Данные EIA по изменению запасов выходят в среду. По опросу аналитиков S&P Global Platts они ожидают роста запасов нефти на прошлой неделе на 100000 баррелей, снижения запасов бензина на 2 млн. и снижения запасов дистиллятов на 1,2 млн.



Месячный доклад ОПЕК выходит в четверг, а доклад Международного энергетического агентства — в пятницу.



Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков.Фьючерсы на нефть Brent достигли наиболее высокого уровня закрытия за три года, так как напряженности вокруг Сирии повысила потенциал нарушения добычи на Ближнем Востоке.Китайские и американские официальные лица смягчили риторику по внешней торговле, что ослабило опасения в отношении потенциального замедления роста спроса на нефть.Данные API стали неприятной неожиданностью, но «быки» полны оптимизма.Данные API дали повод для коррекции цен на нефть, но не для спада оптимизма.Еженедельный отчет Американского института нефти (API) показал, что за неделю до 6 апреля в США произошли следующие изменения (данные в баррелях):запасы нефти +1,76 млн.запасы нефти в хранилище Кушинг +1,45 млн (рост наблюдается пятую неделю подряд)запасы бензина +2,01 млн.запасы дистиллятов −3,85 млн.Цены на нефть отреагировали на данные снижением: американская нефть сорта WTI потеряла в цене около $0,0 и достигла $65,38 за баррель. Подобная реакция была обусловлена неожиданностью данных API — медианный прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает сокращение запасов нефти на 1,25 млн. баррелей на прошлой неделе. Несмотря на отчет, настрой остается очень позитивным: цены на нефть завершают день ростом в 3,5% на фоне целой комбинации позитивных факторов, перевесить которые отчет API не может.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: