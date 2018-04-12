Итоги: Прогнозы 12.04.18

Додано: Чет 12 кві, 2018 12:30

Вышел протокол заседания FOMC.Все 12 членов ожидают роста 12-месячной инфляции в предстоящие месяцы;Все согласны, что экономическая перспектива в последние месяцы укрепилась;Подавляющее большинство согласны, что перспективы ответных акций по торговле со стороны других стран являются рисками в сторону снижения экономики США;Несмотря на ожидания роста инфляции к уровню прошлого года, руководители денежной политики согласны, что само по себе этой не оправдывает изменения прогнозируемой траектории изменения ставки;Несколько сказали, что ставке по федеральным фондам необходимо быть выше долгосрочного нормального уровня в течение определённого времени;Несколько сказали, что будущие заявления ФРС, возможно, должны будут сигнализировать, что политика будет меняться до нейтральной или ограничивающего фактора для экономики;ФРС ожидает «существенного» ускорения экономического роста от налогово-бюджетной политики в течение следующих нескольких лет;Участники отмечают медленные расходы домохозяйств и инвестиции в последнее время, но ожидают, что это будет временным, указывая на факторы, включая 1) отложенные платежи по возвращению средств личных налогов 2) остаточную сезонность в экономических данных.О вышедших протоколах ФРС – CIBC.Аналитики CIBC обсуждают реакцию на вышедшие в среду протоколы мартовского заседания FOMC.«Решение ФРС о повышении процентных ставок в марте было единодушным, и протоколы встречи также, казалось, отражают совокупность мнений. «Многие» официальные лица, как говорили, имели большую уверенность в отношении прогноза инфляции, что заставило «некоторых» сказать, что более крутой темп повышения ставок может быть оправданным … Очевидно, что большая уверенность в отношении инфляции и прогноза роста должна быть скромно позитивной для доллара США и отрицательной для инструментов с фиксированной доходностью».Индекс потребительских цен в США за март -0,1%.Индекс потребительских цен (CPI) в США за март составил -0,1% (прогноз был +0,1%, предыдущее значение +0,2%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за март составил +0,2% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,2%).Индекс потребительских цен в США упал на 0,1% - впервые с мая 2017 г. Такие данные в среду опубликовало Министерство труда США. Падение индекса вызвано временным снижением цен на бензин. Базовый индекс вырос на 0,2%. Экономисты прогнозировали, что индекс CPI в марте остался без изменения, а базовый индекс вырос на 0,2%. Инфляция приближается к целевому уровню ФРС. За год индекс вырос на 2,4%, а базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,1%.Вопреки нашим ожиданиям, предполагавшим сохранение на торгах четверга «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня на отечественном валютном межбанке, там появились «зеленые быки», спровоцировав более раннюю смену тренда.Полагаю, катализировало процесс очевидное обострение противостояния на Ближнем Востоке.Кроме того, уже на старте сессии рост курса доллара спровоцировал превентивный подъем действующих цен низколотовым спросом со стороны экспортеров, инициировавшими после достижения американцем» локальных курсовых максимумов продажу обязательной части экспортной выручки.«Быков» валютного межбанка поддержала произошедшая накануне вечером смена относительной стабильности ростом курса наличного «американца».Меж тем, возвращаясь на межбанк, заметим: не исключено, что образовавшиеся локальные низы были оперативно выкуплены «встревоженными» сирийским обострением игроками, вернув цену «американца» наверх и вводя рынок безналичного доллара в состояние «американских горок»Полагаю, экспортеры в полной мере воспользовались возможностью «слиться» по хорошей цене, причем их офера были выкуплены остальной половиной игроков, удерживая цену доллара в приподнятом состоянии.То, что предложение СКВ моментально на межбанке находило свой спрос, обеспечило рост торговой активности и, судя по текущей ликвидности состоявшихся сделок, обороты торгов валютного межбанка 12-го превзойдут скромную ликвидность предыдущей сессии.На пятничной сессии валютного межбанка в силу изменившихся обстоятельств и более раннего возобновления роста курса «зеленого» безнала, рискнем предположить сохранение присутствия «зеленых быков» на торгах межбанка 13 апреля. Хотя, думаю, энтузиазма у них будет поменьше.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv