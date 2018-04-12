Итоги: Энергетика 12.04.18

Додано: Чет 12 кві, 2018 12:45

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа. В среду он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие», «новые» и «умные». Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии.



Поддержку нефтяным ценам также оказали сообщения арабского телеканала Al-Arabiya о том, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по столице королевства - Эр-Рияду.



Возобновление политической напряженности на Ближнем Востоке, как правило, позитивно сказывается на динамике нефтяных торгов, так как у инвесторов возникают опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона, где находится крупнейший нефтедобытчик - Саудовская Аравия. Это, в свою очередь, способствует росту спроса на сырье. По словам главы отдела глобальной торговли RBC Хелимы Крофт, такие новости из региона добавляют торгам «премию за риск», когда рост обусловлен страхом того, что предполагаемое событие может случиться.



В новостях сообщается, что Саудовская Аравия перехватила ракету над Эр-Риядом, что привело к более резкому росту цен вскоре после того, как доклад правительства США показал большее, чем ожидалось, недельное увеличение внутренних запасов нефти.



Быстрый рост цен на нефть наблюдался на фоне того, что администрация президента США работала над тем, чтобы обеспечить международную поддержку возможного военного удара против президента Сирии Башара аль-Асада за атаку химическим оружием. Аналитики говорят, что возобновленный конфликт на Ближнем Востоке, который может повлечь ответ от сирийского союзника России, может помешать добыче нефти и снизить глобальные поставки.



Эти факторы способствовали широкому росту по всему энергетическому комплексу. Акции энергетических компаний подскочили.



«Опасения, что поставки нефти могут быть прерваны в результате международного удара, являются основной причиной ралли цен на нефть. Баррель Brent теперь стоит более $71», - пишет аналитик рынка Forex.com Фовад Разакзада. Он сказал, что сокращение объема добычи Организации стран-экспортеров нефти также поддерживает фьючерсы.



Тем не менее, аналитик предупредил, что нынешний рост цен на нефть может быть ограничен из-за ожидаемого роста добычи в США.

Цены на нефть продолжают расти в четверг утром после скачка до максимумов с декабря 2014 года в среду на фоне усиления геополитической напряженности и беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья.Нефтяные фьючерсы в среду показали самый высокий уровень с конца 2014 года, так как растущая напряженность на Ближнем Востоке продолжала поддерживать опасения по поводу возможных сбоев в поставках в регионе.Platts иллюстрирует невозможность замены украинского транзита.Графики в статье Platts показывают невозможность замены украинского транзита «Северным потоком-2».Повышение или снижение суточных потоков газа на 100 с лишним миллионов кубометров на газопроводе EUGAL просто невозможно (поток должен колебаться от 0 до 100 млн. м3/сутки). Более того, эти колебания должны происходить на всем маршруте от Бованенковского месторождения до Грайфсвальда.Похожий график из недавней презентации показывает суточные поставки газпромовского газа в Словакию и Чехию, а также поступление газа в Транс-Австрийский газопровод.Голландские ветропарки заменят газ и уголь.Вопреки планам «шрёдеризации» Европы, к 2030 году Голландия планирует заменить ветропарками не только газ Гронингенского месторождения, но и уголь. Добыча газа резко снижается из-за опасности землетрясений.«К сожалению или к счастью, ни солнечная энергия, ни другие виды, ни дрова, ни сушеный навоз - ничто это не заменит углеводородов в ближайшие 15-25 лет»,- надеялся Владимир Путин в феврале 2010 года...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: