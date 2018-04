Итоги: Мировой фондовый рынок 12.04.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 8.00 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,75% - до 30960,72 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,02% - до 2450,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 5836,9 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,21% - до 21748,24 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,9% - до 3219,07 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1854,65 пункта.



Накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



«Рынок все больше надеется на то, что стороны сядут за стол переговоров. Дело в том, что многое поставлено на карту, и есть риск перебоев в глобальной цепи поставок из-за пошлин», - считает глава подразделения по рыночной стратегии Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер.



Участники торгов обратили внимание также на внутреннюю статистику из Китая. Так, в среду стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в марте на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного понижения цен. Показатель марта не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2,6% с 2,9% в феврале.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в среду без единой динамики, при этом китайский рынок вырос.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенный подъем вслед за ростом цен на нефть.



Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам.



Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился.



Однако, несмотря на ослабление опасений относительно торговой войны, волатильность на фондовых рынках сохранится по крайней мере до конца мая, то есть до планируемых сроков введения импортных пошлин в США, полагает старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео.



Аналитики Morgan Stanley понизили на 2-7% целевые уровни для семи азиатских фондовых индексов, включая Topix и Hang Seng, из-за неопределенности в отношении протекционизма в мире и ужесточения денежно-кредитной политики в США и Китае. Наиболее существенно были ухудшены прогнозы для MSCI China и CSI 300.



Между тем китайский фондовый рынок находился на позитивной волне в среду. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,49% и 0,38%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в среду опустилось на 0,27%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день снизился на 0,48%.



Наиболее существенно подешевели акции ритейлеров. В том числе цена бумаг J.Front Retailing Co. упала на 9,3% (максимальное снижение за семь лет) из-за слабого прогноза прибыли компании.



Курс ценных бумаг производителей бытовой электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. снизился соответственно на 1,1% и 0,4%.



Дешевеют акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,9% и 1,3% соответственно.



Народный банк Китая объявил, что в этом году иностранным компаниям будет предоставлен более широкий доступ к банковскому и страховому секторам страны, а также к рынку ценных бумаг. При этом до конца текущего года планируется запустить торговлю между Шанхайской и Лондонской фондовой биржами.

Цена акций Sinopharm Group Co. рухнула на торгах в Гонконге на 16,9%, в результате чего капитализация фармацевтической компании за день сократилась на $2,6 млрд. Sinopharm снизила чистую прибыль в I квартале примерно на 30%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.35 Киева просел на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 254,16 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,56% и был равен 12 327,31 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,40%, находился на отметке 5 286,48 пункта.