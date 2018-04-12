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фондовый рынок 12.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.04.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 12 кві, 2018 15:07 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.04.18 США



В среду фондовые индексы США снизились на фоне роста геополитической напряженности.

Основные индексы оказались под давлением в начале торгов после того, как твиты президента Дональда Трампа предположили, что он готовится к военному удару в Сирии и подчеркивает напряженные отношения с Россией.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 218,55 пункта, или 0,9%, до 24 189,45 пункта, при этом 26 из 30 его компонентов закрылись на отрицательной территории.

Индекс S&P500 снизился на 14,68 пункта, или 0,6%, до 2 642,19 пункта, при этом девять из 11 основных секторов закрылись со снижением. Акции компаний телекоммуникационного и финансового секторов были в лидерах снижения, упав более чем на 1%.

Компонентный индекс Nasdaq закрылся на 25,27 пункта, или 0,4%, ниже на 7 069,03 пункта.



Возможность военного удара США против Сирии, по-видимому, росла, Трамп и его администрация работали над международной поддержкой. Но это могло бы привести США к конфликту с Россией, в частности, которая поддерживает режим Асада.



Между тем неопределенность способствовала росту энергетического сектора. Нефть выросла на 2%, достигнув наивысших уровней с конца 2014 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к сбоям в поставках из региона.



В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.



Кроме того, в среду был опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта. Согласно документу, члены комитета пришли к мнению, что более позитивные перспективы по экономике страны повышают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%. На заседании было принято единогласное решение об ужесточении текущей монетарной политики.



Потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.



«Учитывая все обстоятельства, такие как предыдущие комментарии Трампа о Сирии, рынки довольно хорошо держатся. Но это также может быть связано с тем, что инвесторы ожидают начала сезона отчетности», - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и торговле в Themis Trading.



«Волатильность, похоже, не замедляется - в любом направлении - независимо от твердых экономических показателей», - сказал Майк Лёвенгхарт, вице-президент инвестиционной стратегии E-Trade. - «На карту поставлено гораздо больше, а именно - усиление напряженности с Россией и Китаем».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,90%, до 24 189,45 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,55%, до 2 642,19 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,36%, до 7 069,03 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился, аналитики беспокоились о том, что военная акция США против Сирии может ослабить рынки.

Общеевропейский фондовый индекс по-прежнему показывает рост с начала недели, чему помогло уменьшение опасений торговой войны между Китаем и США.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, рост с начала недели сократился до 0,4%.



Последним геополитическим опасением инвесторов стала возможность удара США по Сирии, которая растет при том, что президент США Трамп и его администрация работают над поддержкой со стороны других стран.



Трамп в среду заявил, что атака с использованием ракет недалека, и РФ стоит готовиться, «потому что они будут, новые и точные».

Фактор напряженности в торговле между США и Китаем отошел на второй план. Рынки реагируют на угрозу удара уменьшением склонности к риску.



Экономические новости:

Президент ЕЦБ Марио Драги предупредил в среду, что угроза тарифов (на импорт) может ударить по уверенности инвесторов.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в выступлении предупредила, что возвращение протекционизма может привести к разрыву текущей системы регулирования торговли.



Общеевропейский фондовый индекс по-прежнему показывает рост с начала недели, чему помогло уменьшение опасений торговой войны между Китаем и США.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, рост с начала недели сократился до 0,4%.



Британский FTSE 100 понизился на 0,13% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 257,14 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,83%, до 12 293,97 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,56% — на отметке 5 277,94 пункта.



Азия



Фондовые площадки Азии завершили торги четверга отрицательной динамикой ключевых индикаторов вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.



Японский Nikkei 225 просел на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 660,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,22% до 30 831,28, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,87% до 3 180,16 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,32% — до отметки 3 468,61.



Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,06% до 2 442,71 пункта.



В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.



Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.

Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».



Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в среду без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,85% - до 2192,15 пункта, РТС снизился на 0,67%, до 1083,53 пункта.



Бумаги Сбербанка подешевели на 3,17%, Московской биржи — на 2,28%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,67%, «Газпрома» — на 2,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,36%.



На российском рынке заканчивается потенциал для отскока. Индекс Мосбиржи в среду стабилизировался около 2 180 пунктов, но выше 2 200 пунктов на фоне угроз осложнения в геополитике индикатор пройдет вряд ли. Индекс РТС остается в режиме свободного падения, ближайшая остановка «медведей» тут придется на отметку 1 050 пунктов, под ней располагается уровень поддержки на 1 030 пунктов.

Но не исключен обвал в случае, если США начнут бомбить Сирию.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 11 апреля, повысился на 1,54 пункта или на 0,42% до уровня 364,20 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,54 млрд. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 10 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,22 пункта или на 0,09% до уровня 362,66 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 49,14 пунктов или на 15,60% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 8.00 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,75% - до 30960,72 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,02% - до 2450,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 5836,9 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,21% - до 21748,24 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,9% - до 3219,07 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1854,65 пункта.



Накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.



«Рынок все больше надеется на то, что стороны сядут за стол переговоров. Дело в том, что многое поставлено на карту, и есть риск перебоев в глобальной цепи поставок из-за пошлин», - считает глава подразделения по рыночной стратегии Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер.



Участники торгов обратили внимание также на внутреннюю статистику из Китая. Так, в среду стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в марте на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного понижения цен. Показатель марта не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2,6% с 2,9% в феврале.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в среду без единой динамики, при этом китайский рынок вырос.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенный подъем вслед за ростом цен на нефть.



Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам.



Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился.



Однако, несмотря на ослабление опасений относительно торговой войны, волатильность на фондовых рынках сохранится по крайней мере до конца мая, то есть до планируемых сроков введения импортных пошлин в США, полагает старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео.



Аналитики Morgan Stanley понизили на 2-7% целевые уровни для семи азиатских фондовых индексов, включая Topix и Hang Seng, из-за неопределенности в отношении протекционизма в мире и ужесточения денежно-кредитной политики в США и Китае. Наиболее существенно были ухудшены прогнозы для MSCI China и CSI 300.



Между тем китайский фондовый рынок находился на позитивной волне в среду. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,49% и 0,38%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в среду опустилось на 0,27%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день снизился на 0,48%.



Наиболее существенно подешевели акции ритейлеров. В том числе цена бумаг J.Front Retailing Co. упала на 9,3% (максимальное снижение за семь лет) из-за слабого прогноза прибыли компании.



Курс ценных бумаг производителей бытовой электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. снизился соответственно на 1,1% и 0,4%.



Дешевеют акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,9% и 1,3% соответственно.



Народный банк Китая объявил, что в этом году иностранным компаниям будет предоставлен более широкий доступ к банковскому и страховому секторам страны, а также к рынку ценных бумаг. При этом до конца текущего года планируется запустить торговлю между Шанхайской и Лондонской фондовой биржами.

Цена акций Sinopharm Group Co. рухнула на торгах в Гонконге на 16,9%, в результате чего капитализация фармацевтической компании за день сократилась на $2,6 млрд. Sinopharm снизила чистую прибыль в I квартале примерно на 30%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.35 Киева просел на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 254,16 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,56% и был равен 12 327,31 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,40%, находился на отметке 5 286,48 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,5% - до 1773,49 пункта, индекс ПФТС - на 0,42%, до 364,20 пункта.



Объем торгов на УБ составил 14,7 млн. грн., в том числе акциями - 11,15 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 1,54 млрд. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Турбоатома (+7,1%), Мотор Сичи (+3,11%) и Укрнафты (+2,55%).

Снизились в цене только акции Донбассэнерго (-1,4%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,08%) и Мотор Сичи (+0,33%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,2% - до 495,11 пункта при объеме торгов 0,7 млн. злотых (5,36 млн. грн.).



В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Милкиленда» (+2,96%), KSG Agro (+1,8%) и «Астарты» (+0,43%).

Снизились в цене акции «Агротона» (-2,97%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно динамику на понижение вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.



По состоянию на 07.35 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,23% - до 30827,85 пункта.



Корейский KOSPI рос на 0,29% - до 2451,3 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,27%, до 5812,7 пункта.



Японский Nikkei 225 терял на 0,11%, снижаясь до 21662,78 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,6% - до 3188,97 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1846,26 пункта.



В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.



Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.

Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».



Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги четверга отрицательной динамикой ключевых индикаторов вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.



Японский Nikkei 225 просел на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 660,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,22% до 30 831,28, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,87% до 3 180,16 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,32% — до отметки 3 468,61.



Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,06% до 2 442,71 пункта.



В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.



Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.

Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».



Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.35 Киева просел на 0,02% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 256,01 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,14% и был равен 12 311,18 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,08%, находился на отметке 5 282,14 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , В среду фондовые индексы США снизились на фоне роста геополитической напряженности.Основные индексы оказались под давлением в начале торгов после того, как твиты президента Дональда Трампа предположили, что он готовится к военному удару в Сирии и подчеркивает напряженные отношения с Россией.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 218,55 пункта, или 0,9%, до 24 189,45 пункта, при этом 26 из 30 его компонентов закрылись на отрицательной территории.Индекс S&P500 снизился на 14,68 пункта, или 0,6%, до 2 642,19 пункта, при этом девять из 11 основных секторов закрылись со снижением. Акции компаний телекоммуникационного и финансового секторов были в лидерах снижения, упав более чем на 1%.Компонентный индекс Nasdaq закрылся на 25,27 пункта, или 0,4%, ниже на 7 069,03 пункта.Возможность военного удара США против Сирии, по-видимому, росла, Трамп и его администрация работали над международной поддержкой. Но это могло бы привести США к конфликту с Россией, в частности, которая поддерживает режим Асада.Между тем неопределенность способствовала росту энергетического сектора. Нефть выросла на 2%, достигнув наивысших уровней с конца 2014 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к сбоям в поставках из региона.В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.Кроме того, в среду был опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта. Согласно документу, члены комитета пришли к мнению, что более позитивные перспективы по экономике страны повышают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%. На заседании было принято единогласное решение об ужесточении текущей монетарной политики.Потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.«Учитывая все обстоятельства, такие как предыдущие комментарии Трампа о Сирии, рынки довольно хорошо держатся. Но это также может быть связано с тем, что инвесторы ожидают начала сезона отчетности», - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и торговле в Themis Trading.«Волатильность, похоже, не замедляется - в любом направлении - независимо от твердых экономических показателей», - сказал Майк Лёвенгхарт, вице-президент инвестиционной стратегии E-Trade. - «На карту поставлено гораздо больше, а именно - усиление напряженности с Россией и Китаем».Европейский фондовый рынок в среду снизился, аналитики беспокоились о том, что военная акция США против Сирии может ослабить рынки.Общеевропейский фондовый индекс по-прежнему показывает рост с начала недели, чему помогло уменьшение опасений торговой войны между Китаем и США.Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, рост с начала недели сократился до 0,4%.Последним геополитическим опасением инвесторов стала возможность удара США по Сирии, которая растет при том, что президент США Трамп и его администрация работают над поддержкой со стороны других стран.Трамп в среду заявил, что атака с использованием ракет недалека, и РФ стоит готовиться, «потому что они будут, новые и точные».Фактор напряженности в торговле между США и Китаем отошел на второй план. Рынки реагируют на угрозу удара уменьшением склонности к риску.Экономические новости:Президент ЕЦБ Марио Драги предупредил в среду, что угроза тарифов (на импорт) может ударить по уверенности инвесторов.Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в выступлении предупредила, что возвращение протекционизма может привести к разрыву текущей системы регулирования торговли.Фондовые площадки Азии завершили торги четверга отрицательной динамикой ключевых индикаторов вслед за закрытием в «минусе» американских бирж накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду днем американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. На этом фоне фондовые индексы США завершили торги в среду снижением.Кроме того, инвесторы оценивают комментарии министра торговли Китая в четверг по поводу торгового спора относительно импортных пошлин США и КНР. Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что страны не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям.Он также подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на $50 миллиардов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 миллиардов.Бумаги Сбербанка подешевели на 3,17%, Московской биржи — на 2,28%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,67%, «Газпрома» — на 2,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,36%.На российском рынке заканчивается потенциал для отскока. Индекс Мосбиржи в среду стабилизировался около 2 180 пунктов, но выше 2 200 пунктов на фоне угроз осложнения в геополитике индикатор пройдет вряд ли. Индекс РТС остается в режиме свободного падения, ближайшая остановка «медведей» тут придется на отметку 1 050 пунктов, под ней располагается уровень поддержки на 1 030 пунктов.Но не исключен обвал в случае, если США начнут бомбить Сирию.Как сообщалось во вторник 10 апреля, ПФТС-индекс повысился на 0,22 пункта или на 0,09% до уровня 362,66 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 49,14 пунктов или на 15,60% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 апреля, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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