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Чи можу я (ФОП) платити ЄСВ від
мінімальної ЗП на загальній

Чи можу я (ФОП) платити ЄСВ від мінімальної ЗП на загальній

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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:55

Чи можу я (ФОП) платити ЄСВ від мінімальної ЗП на загальній

Добрий день! В мене ФОП і мене нещодавно виключили з реєстру платників єдиного податку, і тепер я на загальній системі. І я тепер не знаю чи можу я платити ЄСВ 22% з мінімальної ЗП, чи все-таки з чистого доходу (виручка - витрати). В інтернеті пишуть що з чистого доходу, а в податковій мені сказали що можу платити 819 грн, як і раніше (22% від мінімальної ЗП). Дохід в мене більший ніж мінімальна ЗП, а витрат, окрім податків, немає.
broxbeats
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