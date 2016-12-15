Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:16
Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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