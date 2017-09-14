budivelnik написав:
для різних росіялюбів...
Якщо є гроші і відсутні заборони(санкції)+ ти в таборі високорозвинутих країн - то нічого складного в створенні балістики пофіг де (хоч в селі під Львовом , де європейці завод для дронів побудували і хоч москалики й пульнули по ньому пару разів-але це їм не допомогло і кавоварки вже літають під Покровськом) хоч в Африці - не має.
тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь...
розумний просто купить комплектуючі....
Санкції воно діло благородне но гроші це гроші і вміють просочуватись
Австралия, прекратившая прямые закупки топлива из России после начала войны в Украине, с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
По информации издания, миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie, и потенциально поставляются австралийским компаниям. Этот порт стал одним из ключевых узлов, через который перерабатывается и реэкспортируется топливо, поступающее из России.