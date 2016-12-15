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Нужно ли хранить чек при
покупке золота в банке?

Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:16

Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Вывоз за границу
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:38

Для таможни годится бумажка только 3 месячной свежести
pavel12095
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:06

А если я год назад брал?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:28

  Nickmess написав:А если я год назад брал?

:shock: Нет слов ! А если я 5 лет назад брал ?!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:33

  AlifeSoft написав:Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?


1. Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход.
При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога?
2. В жизни всякое бывает. Кражи, грабежи, разводы, деление имущества т.п.
Чем доказать что слиток именно ваш, а не подарок, например, тёщи?

Вывод: Эта бумажка занимает очень мало места. Пусть лежит себе.
Кушать ведь не просит.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:42

  pavel12095 написав:Для таможни годится бумажка только 3 месячной свежести

Интересно, в каких нормативных документах это указано?
Насколько я помню для вывоза банковских металлов за рубеж физ.лицом,
достаточно только письменного декларирования на таможне.
До 500гр. имеете полное право.
В противном случае конфискация и штраф.
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