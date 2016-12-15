Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:16
Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:
1. То нужно ли хранить чек покупки золота?
2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 21 кві, 2018 18:28
Додано: Суб 21 кві, 2018 18:33
1. Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход.
При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога?
2. В жизни всякое бывает. Кражи, грабежи, разводы, деление имущества т.п.
Чем доказать что слиток именно ваш, а не подарок, например, тёщи?
Вывод: Эта бумажка занимает очень мало места. Пусть лежит себе.
Кушать ведь не просит.
Додано: Суб 21 кві, 2018 18:42
Интересно, в каких нормативных документах это указано?
Насколько я помню для вывоза банковских металлов за рубеж физ.лицом,
достаточно только письменного декларирования на таможне.
До 500гр. имеете полное право.
В противном случае конфискация и штраф.
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:32
Re: Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?
А если покупка была вообще во времена СССР к примеру ? Или в 2008 году - когда доллар был по 5 гр 10 копеек., и 120 гривен за грамм золота в слитке стоил ? Так будут считать , что прибыль это разница между сегодняшней ценой около 1 2000 и старой 120 гр. ? Не фига!!!!!
А про подарок тещи - что подарок тещи считается как 100% прибыль ?
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:44
Не пугайте народ, и так все запуганы.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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