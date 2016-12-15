Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

AlifeSoft написав:Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом: 1. То нужно ли хранить чек покупки золота? 2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?
1. Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход. При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога? 2. В жизни всякое бывает. Кражи, грабежи, разводы, деление имущества т.п. Чем доказать что слиток именно ваш, а не подарок, например, тёщи?
Вывод: Эта бумажка занимает очень мало места. Пусть лежит себе. Кушать ведь не просит.
pavel12095 написав:Для таможни годится бумажка только 3 месячной свежести
Интересно, в каких нормативных документах это указано? Насколько я помню для вывоза банковских металлов за рубеж физ.лицом, достаточно только письменного декларирования на таможне. До 500гр. имеете полное право. В противном случае конфискация и штраф.
наблюдательный написав:Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход.При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога?
А если покупка была вообще во времена СССР к примеру ? Или в 2008 году - когда доллар был по 5 гр 10 копеек., и 120 гривен за грамм золота в слитке стоил ? Так будут считать , что прибыль это разница между сегодняшней ценой около 1 2000 и старой 120 гр. ? Не фига!!!!!
А про подарок тещи - что подарок тещи считается как 100% прибыль ?
наблюдательный написав:1. Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход. При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога?
Не пугайте народ, и так все запуганы.
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість);
наблюдательный написав:1. Если продадите слиток обратно в банк, и получите доход от продажи, то согласно НК Украины нужно будет заплатить налог на доход. При отсутствии чека чем докажете стоимость вашего приобретения, дабы уменьшить сумму налога?
Не пугайте народ, и так все запуганы.
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість);