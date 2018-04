Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Пон 23 кві, 2018 14:45

AlifeSoft написав: А если вывозить по 500 грамм задекларированного золота, продавать в том же немецком банке и класть в ойро на счет. В результате налоговая это не увидит, увидит разве что вывоз золота за границу, что доходом не является. А если вывозить по 500 грамм задекларированного золота, продавать в том же немецком банке и класть в ойро на счет. В результате налоговая это не увидит, увидит разве что вывоз золота за границу, что доходом не является.

Нужно читать налоговое законодательство Германии. Так как сделка купли/продажи произойдёт на её территории.Например: Тут англичане выкупают слитки и золотой лом.Вроде как о налогах там информации нет.Но они требуют идентификацию, и общая сумма сделки не должна превышать 5000 фунтов в год. (Борьба с отмыванием денег)For ALL sales and purchases of bullion and/or scrap precious metals we will require customers to provide identification. To follow anti-money-laundering guidelines, we are unable to accept total cash payments of more than £5,000 over the period of one year (rolling 12 month period).Если приёмщики золота являются налоговыми агентами, что вполне вероятно, то они отправят данные о сделке в ихнюю Tax Office, так как за сокрытие доходов там огромные штрафы.Возникают вопросы. А кого это касается? Только резидентов или всех желающих?И являются ли деньги от продажи золота налогооблагаемой прибылью по местным законам?Короче говоря, в разных странах есть свои заморочки, и нужно всё уточнять в конкретном месте.