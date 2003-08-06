Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Пон 23 кві, 2018 20:29

Меня смущает другое.

Гонтарёва, одним росчерком пера, отменила скупку золота у населения для НБУ, несмотря на то что эта функция прописана в НК. Не захотела и всё.

Точно также могут отменить и либеральную статью в НК по БМ. И повод для этого найдут. Дальше. Может получиться так, что человек, купивший ранее золото по 1500$, и сдавший его в банк по 1400$, фактически себе в убыток, может со временем получить ещё и приговор на 18% от всей полученной суммы.

Как вам такое?

И только по причине отсутствия подтверждающих документов, или его фамилии в этих документах. Я имел дело с налоговой(не по золоту) и знаю как это делается.

Мы не одним днём живём, и нужно рассматривать разные варианты.

Поэтому вернёмся к изначальному вопросу. Нужна ли квитанция на купленное золото?

Вам она, конечно, не нужна, по понятной причине.

А другим может когда-то и пригодится, ибо всякое в жизни бывает.