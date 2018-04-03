Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

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C Юща стало доброй украинской традицией поливать грязью попередников. Думаю через год нам боле убедительно расскажут, что режим Януковича всего в 10 раз был не хуже сегодняшних попередникив... Здравомыслящее население очень даже может согласится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8". Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.
nikitash написав:"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана. Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy
nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8". Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.
Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе"
Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать. "Атопитуннападьот"