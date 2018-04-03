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Розвіяли міф про долар
по 8 гривень за Януковича

Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:59

  Sharpe написав:nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe.
Просьба пройти по ссылке сюда: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693066
Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).
Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку 38351,69 (это чуть больше года правления).
Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку 15462,32 (22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".
Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку 5625,31 - это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).
Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый Sharpe, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года ;).
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:35

  olexiy_ogryzko написав:Янукович удерживал курс гривны не для народа, а чтобы награбленное конвертировать по выгодному курсу

А награбленное сразу в доллары конвертировать не получалось?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:46

Да сейчас держат в сто раз сильнее! И гривну тоннами печатают, и ЗВР палят, и ОГВЗ вагонами штампуют. Посмотрите когда у них деньги закончатся что будет. Там Витя и в дальних перспективах в сравнение не попадет : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:22

  Вовка-тренер написав:Да сейчас держат в сто раз сильнее! И гривну тоннами печатают, и ЗВР палят, и ОГВЗ вагонами штампуют. Посмотрите когда у них деньги закончатся что будет. Там Витя и в дальних перспективах в сравнение не попадет : )

Я сначала думал, что до выборов удерживать курс будут всеми силами, но судя по ситуации ресурсов явно не хватит. А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:30

  nikitash написав:
  Sharpe написав:nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe.
Просьба пройти по ссылке сюда: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693066
Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).
Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку 38351,69 (это чуть больше года правления).
Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку 15462,32 (22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".
Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку 5625,31 - это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).
Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый Sharpe, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года ;).

Це все так, але ви мислите примітивно, як бабка з села.
Якщо Яник 25 лютого прийшов до влади то це не означає що 26 лютого він пішов в НБУ і сказав "Дайте мені лярд, мені треба дачу будувати".
Для того щоб красти треба налагодити схеми, поставити потрібних людей і т.д. і т.п.
Та й взагалі прямо з ЗВР ніхто гроші не краде!
Я не спеціаліст в цій сфері, але самий примітивний механізм - беруть кредит під держані гарантій, кредит успішно "освоюють" і фірма "щезає".
22 лютого 2014 року Яника вже немає, але кредит цей потрібно віддвати, так як гарантії держави - то віддає держава, так як казна пуста, то використовують ЗВР.
Ось і весь фокус.
Існує лаг(інерція) в часі!!
andrijk777
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