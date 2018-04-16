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Итоги: Энергетика 16.04.18

Итоги: Энергетика 16.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:17

Итоги: Энергетика 16.04.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.

Согласно данным торгов на 08.35 Киева, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до $71,83 за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,91%, до $66,78 за баррель.

«Это была очень обдуманная атака. Наибольшие опасения для нефтяного рынка в том, что это перерастет в еще больший конфликт, который может вовлечь Иран и Саудовскую Аравию, все еще сохраняются», - таково мнение партнера Again Capital Джона Килдуффа.

Поддерживает удешевление нефти статистика о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в стране выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 161 штуку, или на 19%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.

Цены на нефть выросли в пятницу, рост продолжился пятую сессию подряд. По WTI цена выросла за неделю примерно на 9%, на фоне страхов, связанных с возможным военным ударом по Сирии.

Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на 32 цента, или на 0,5%, до $67,39 за баррель. За неделю цена выросла на 8,6%, что является наибольшим недельным ростом с июля прошлого года.

Июньский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 56 центов, или на 0,8%, до $72,58 за баррель. За неделю цена Brent выросла на 8,2%.

Другим фактором поддержки было сообщение Международного энергетического агентства (EIA), что ОПЕК вскоре достигнет цели по сокращению избытка мирового предложения. EIA показало, что мировые запасы нефти уменьшаются и приближаются к пятилетней средней, что является целью ОПЕК. «Мы не должны заявлять от имени стран венского соглашения, что «миссия завершена», но если наш прогноз точен, это определенно похоже на то», - отмечает IEA в докладе. IEA также отмечает, что продолжение торгового противостояния между США и Китаем может уменьшить спрос на нефть.

Рост числа буровых в США остался незамеченным — оптимизм на рынке бьет ключом.

Рынок нефти проигнорировал новости о росте числа буровых установок.
Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что в США за неделю до 13 апреля произошли следующие изменения:
общее число буровых +5 до 1008 единиц
число буровых на нефтяных месторождениях +7 до 815 единиц
число буровых на газовых месторождениях -2 до 192 единиц
Публикация отчета Baker Hughes прошла незамеченной для рынка нефти, участники которого полны оптимизма и продолжают наслаждаться потоком позитивных новостей. В числе последних можно назвать новости о дальнейшем активном снижение добычи в Венесуэле, а также данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным ОПЕК, добыча Венесуэлы в марте продолжила падать — сокращение составило 55 000 баррелей в сутки до 1,488 млн. б/с. Согласно собственным данным Венесуэлы, добыча в стране в марте составила 1,509 млн баррелей в сутки, но снижение относительно февраля составило 77 000 б/с. Ряд других источников оценивает падение производства нефти в Венесуэле в прошлом месяце в 100 — 200 тысяч баррелей в сутки. Подобные цифры предполагают, что рост добычи нефти в США остается недостаточно сильным, чтобы компенсировать последствия краха нефтяной отрасли латиноамериканской страны.

В МЭА же 13-го предупредили, что рост добычи в США может замедлиться, поскольку сланцевая отрасль начала сталкиваться с инфраструктурными ограничениями. В агентстве напомнили, что добыча нефти вне ОПЕК в этом году вырастет на 1,8 млн б/с и 1.5 млн из них обеспечат американские производители. Несмотря на крах нефтяной отрасли в Венесуэле, в МЭА не видят признаков увеличения добычи других стран ОПЕК и предупреждают, что бездействие картеля в условиях роста спроса на 1,5 млн. б/с в этом году может привести к формированию дефицита более чем в 600 000 б/с.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
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