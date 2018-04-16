Итоги: Энергетика 16.04.18

Додано: Пон 16 кві, 2018 12:17

«Это была очень обдуманная атака. Наибольшие опасения для нефтяного рынка в том, что это перерастет в еще больший конфликт, который может вовлечь Иран и Саудовскую Аравию, все еще сохраняются», - таково мнение партнера Again Capital Джона Килдуффа.



Поддерживает удешевление нефти статистика о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в стране выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 161 штуку, или на 19%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.



Другим фактором поддержки было сообщение Международного энергетического агентства (EIA), что ОПЕК вскоре достигнет цели по сокращению избытка мирового предложения. EIA показало, что мировые запасы нефти уменьшаются и приближаются к пятилетней средней, что является целью ОПЕК. «Мы не должны заявлять от имени стран венского соглашения, что «миссия завершена», но если наш прогноз точен, это определенно похоже на то», - отмечает IEA в докладе. IEA также отмечает, что продолжение торгового противостояния между США и Китаем может уменьшить спрос на нефть.

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.Цены на нефть выросли в пятницу, рост продолжился пятую сессию подряд. По WTI цена выросла за неделю примерно на 9%, на фоне страхов, связанных с возможным военным ударом по Сирии.Рост числа буровых в США остался незамеченным — оптимизм на рынке бьет ключом.Рынок нефти проигнорировал новости о росте числа буровых установок.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что в США за неделю до 13 апреля произошли следующие изменения:общее число буровых +5 до 1008 единицчисло буровых на нефтяных месторождениях +7 до 815 единицчисло буровых на газовых месторождениях -2 до 192 единицПубликация отчета Baker Hughes прошла незамеченной для рынка нефти, участники которого полны оптимизма и продолжают наслаждаться потоком позитивных новостей. В числе последних можно назвать новости о дальнейшем активном снижение добычи в Венесуэле, а также данные Международного энергетического агентства (МЭА).По данным ОПЕК, добыча Венесуэлы в марте продолжила падать — сокращение составило 55 000 баррелей в сутки до 1,488 млн. б/с. Согласно собственным данным Венесуэлы, добыча в стране в марте составила 1,509 млн баррелей в сутки, но снижение относительно февраля составило 77 000 б/с. Ряд других источников оценивает падение производства нефти в Венесуэле в прошлом месяце в 100 — 200 тысяч баррелей в сутки. Подобные цифры предполагают, что рост добычи нефти в США остается недостаточно сильным, чтобы компенсировать последствия краха нефтяной отрасли латиноамериканской страны.В МЭА же 13-го предупредили, что рост добычи в США может замедлиться, поскольку сланцевая отрасль начала сталкиваться с инфраструктурными ограничениями. В агентстве напомнили, что добыча нефти вне ОПЕК в этом году вырастет на 1,8 млн б/с и 1.5 млн из них обеспечат американские производители. Несмотря на крах нефтяной отрасли в Венесуэле, в МЭА не видят признаков увеличения добычи других стран ОПЕК и предупреждают, что бездействие картеля в условиях роста спроса на 1,5 млн. б/с в этом году может привести к формированию дефицита более чем в 600 000 б/с.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: