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Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
Пропонуємо до обговорення:
Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2.
Дивися повний текст Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
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Пон 16 кві, 2018 17:50
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