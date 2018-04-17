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Новий український вертоліт
вперше піднявся в небо (відео)

Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47

Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2.

Дивися повний текст Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео).
R2
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какова стоимость?
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:33

Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:47

  KeepWarm написав:Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.


Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.

А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:33

Новость отличная. Необходимо думать о возможных рынках.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:35

  KeepWarm написав:Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.

Неважно, что отстали. История в этом смысле бесконечна.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48

  Sommer написав:
  KeepWarm написав:Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.


Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.

А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.

Любая модернизация есть хорошо, будь то Су-27 или Ми-2, но когда пишут "Новий український вертоліт вперше піднявся в небо" это уже перебор.
pohl-elena
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