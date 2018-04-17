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Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
Пропонуємо до обговорення:
Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2.
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R2
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
какова стоимость?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:33
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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KeepWarm
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:47
KeepWarm написав:
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.
А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:33
Новость отличная. Необходимо думать о возможных рынках.
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nik1
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:35
KeepWarm написав:
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Неважно, что отстали. История в этом смысле бесконечна.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48
Sommer написав: KeepWarm написав:
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.
А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.
Любая модернизация есть хорошо, будь то Су-27 или Ми-2, но когда пишут "Новий український вертоліт вперше піднявся в небо" это уже перебор.
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pohl-elena
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:57
pohl-elena написав: Sommer написав: KeepWarm написав:
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.
А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.
Любая модернизация есть хорошо, будь то Су-27 или Ми-2, но когда пишут "Новий український вертоліт вперше піднявся в небо" это уже перебор.
Расскажите, пожалуйста, какая версия бы вас устроила? "Неновый неукраинский невертолет не впервые упал с земли"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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