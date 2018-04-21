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Новий український вертоліт
вперше піднявся в небо (відео)

Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:00

Новости уже как минимум пять лет: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%91-2
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 623
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