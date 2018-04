Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “ to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas .”