Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37

Sommer написав: M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:



The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent. M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “ to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas .”

И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?

А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?Может напишите, кем были проданы АК хуту?