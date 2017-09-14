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Перша в Росії потужна газова
турбіна розвалилася під час...

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37

Re: Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час

  Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:

The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

?
Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?

АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?

По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?

Может напишите, кем были проданы АК хуту?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:34

  yanyura написав:
  Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:

The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

?


Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.

  yanyura написав:Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?

АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?


См. выше. Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.

  yanyura написав:По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?

Может напишите, кем были проданы АК хуту?


Так по НТВ-шной логике главное не кто продал, а кто спроектировал?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:21

Sommer
Вы можете сколь угодно писать свои предположения
Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.

Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.


но в статье Нью-Йорк Таймс однозначно написано
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

В американских документах о боеприпасах четко описывается назначение M110, заполненного блистерным агентом: «для создания токсического воздействия на персонал и для загрязнения жилых районов».

И я больше верю ей, чем вам.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:34

  yanyura написав:
  vladvlas написав:Спасибо.
Вы в одной команде с RomanTik?

Если вы посмотрите мои посты, то увидите, что я довольно часто отвечаю на подобные просьбы независимо от того, кто их задает и кому они адресованы, особенно если адресат долго не отвечает...
Ясно.
Мне хотелось, что бы тот, кто бездумно тиражирует пропагандистскую ересь ЛИЧНО разобрался в вопросе. И в следующий раз не ляпал, что попало.
Но не судьба...
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:23

  yanyura написав:Sommer
Вы можете сколь угодно писать свои предположения
Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.

Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.


но в статье Нью-Йорк Таймс однозначно написано
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

В американских документах о боеприпасах четко описывается назначение M110, заполненного блистерным агентом: «для создания токсического воздействия на персонал и для загрязнения жилых районов».

И я больше верю ей, чем вам.


В этой статье однозначно написано:
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

СШA уже давно выпускают M110, заполняя их дымовыми компонентами, белым фосфором или, в более ранние годы, горчичным агентом.


Если бы М110 по-прежнему был бы снарядом для ОВ, оговорки про earlier years не было бы.

По поводу вранья НТВ, я так понимаю, более возражений нет?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 4567
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