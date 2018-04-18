Итоги: Мировой фондовый рынок 18.04.18

Фондовые индексы США выросли во вторник, закрывшись на самых высоких уровнях примерно за месяц, так как последний раунд корпоративных доходов подтвердил тезис о том, что оценки рынка поддерживаются экономической активностью.
Основные фондовые индексы США выросли на фоне данных по рынку недвижимости и промпроизводству США и продолжающегося сезона финансовых отчетов компаний.
Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона, тогда как аналитики ожидали роста числа новостроек лишь до 1,27 миллиона.
Кроме того, промышленное производство в стране в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, хотя эксперты прогнозировали рост только на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в марте составила в США 78% при прогнозах 77,9%.
Инвесторы следят за новостями компаний. Так, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам I квартала увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прибыль крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам квартала снизилась на 1,2% в годовом выражении, однако выручка компании подскочила на 12,6%.
Рост в течение дня был широким: все 11 секторов индекса S&P500 закрылись с ростом, технологический и потребительский сектора показали самый большой рост.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 213,59 пункта, или 0,9%, до 24 786,63 пункта. Индекс «голубых фишек» закрылся на самом высоком уровне с 16 марта.
Индекс S&P500 прибавил 28,55 пункта, или 1,1%, до 2 706,39 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 124,81 пункта, или 1,7%, до 7 281,10 пункта.
И S&P, и Nasdaq закрылись на самом высоком уровне с 21 марта.
Все три индекса также снова вышли выше своих 50-дневных скользящих средних. Окончание выше этого уровня может сигнализировать об изменении настроений инвесторов. Dow не закрывался выше своего 50-дневного периода с 9 марта, S&P - с 16 марта, а Nasdaq - с 21 марта.
Позитивное отношение к прибылям в первом квартале оставалось движущей силой для акций.
Более хорошие, чем ожидалось, данные по жилищному и промышленному производству, а также показатели роста из Китая обеспечили благоприятную ситуацию для торговой сессии во вторник.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,87%, до 24 786,63 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,07%, до 2 706,39 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,74%, до 7 281,10 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок вырос, уровень закрытия был максимальным за семь недель. Индекс последовал за ростом рынка США в понедельник. Внимание сместилось с геополитических опасений на сезон отчетности.
Акции Великобритании восстановились от снижения начала дня и выросли, после того как смешанные данные по рынку труда привели к снижению курса фунта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, после снижения на 0,4% в понедельник, которое произошло после атаки США с союзниками на Сирию.
Уровень закрытия во вторник был максимальным с 27 февраля.
Акции последовали за существенным ростом фондового рынка в США в понедельник. Опасения в отношении эскалации напряженности вокруг Сирии уменьшились, в начавшийся сезон отчетности, как ожидается, компании покажут рост прибыли в США и
Европе.
Уровень зарплат в Великобритании в феврале с учётом и без учёта бонусов вырос на 2,8%, что стало первым месяцем за год, когда зарплаты выросли немного выше инфляции. Данные соответствовали среднему прогнозу аналитиков, однако некоторые трейдеры и аналитики надеялись на рост зарплат с учётом бонусов на 3%. Это рассматривалось как укрепления оснований для повышения Банком Англии процентной ставки на заседании в мае.
Разочарование ослабило фунт с внутридневного максимума 1,4377, что стало максимальным уровнем после референдума по Brexit в 2016 г.
По секторам, компании основных ресурсов получили поддержку от более хороших, чем ожидалось, данных по изменению ВВП Китая. В первом квартале он вырос на 6,8% г/г, что выше цели правительства 6,5%.
Экономические данные: Индекс экономического настроения в Германии от ZEW в апреле снизился до -8,2, что хуже среднего прогноза аналитиков -1,5, и ниже 5,1 в марте. Индекс текущих условий ZEW снизился до 87,9 с 90,7 в марте, что это выше среднего прогноза аналитиков 86.
Офис национальной статистики Великобритании обновил данные по рынку труда в феврале. Уровень безработице снизился до 4,2% с 4,3% в январе, снова достигнув минимального уровня с 1975 г. Снижение вызвано ростом числа занятых.
DAX +1,57%; уровень закрытия максимальный с 7 февраля
CAC +0,76%; уровень закрытия максимальный со 1 февраля
FTSE +0,39%, восстановление после снижения произошло на фоне снижения курса фунта после того, как данные по занятости не показали роста, на которые в среднем надеялись аналитики.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, после снижения на 0,4% в понедельник, которое произошло после атаки США с союзниками на Сирию. Уровень закрытия во вторник был максимальным с 27 февраля.
Британский FTSE 100 вырос на 0,39% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 226,05 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,75% до 12 585,57.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,76% — на отметке 5 353,54 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.
С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.
Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.
Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.
Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 2,22% - до 2191,19 пункта, РТС - на 3,35%, до 1121,48 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6% - до 61,53 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 75,92 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% - до $71,31 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 8,14%, «Газпрома» — на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, «АЛРОСы» — на 1,51%, Московской биржи — на 0,66%.
Причиной бурного роста бумаг РФ стали новости о том, что президент США пока решил отложить введение новых антироссийских санкций.
Российский рынок акций во вторник оказался в зоне покупок на фоне рыночной эйфории: администрация Белого дома США отложила ужесточение антироссийских санкций. Реакции же на площадке такие, как будто санкции отменили вообще. Инвесторы выкупают предыдущие продажи, но потенциал таких приобретений сомнительный: прошедшая волна паники, скорее всего, первая, и за ней будут другие. Индекс Мосбиржи остается в широком коридоре 2 130—2 195 пунктов, перспективы двинуться значительно выше 2 200 пунктов мало. Индекс РТС скорректировался достаточным образом, теперь нужно стабилизироваться выше 1 110 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 17 апреля, повысился на 0,72 пункта или на 0,19% до уровня 371,01 пунктов.
Объем торгов за день составил 534,2 млн. грн., акциями наторговали 0,33 млн. грн.
Как сообщалось в понедельник 16 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 370,29 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,95 пунктов или на 17,76% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии.
По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,35% - до 3099,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1809,59 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 30316,14 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,14%, до 2454,16 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,34%, до 5861,1 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,07% - до 21850,94 пункта.
По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам I квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.
В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за I квартал - 9,8%.
Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии.
Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента США Д. Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло на рынки облегчение и относительное спокойствие.
Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги вторника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показали единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 847,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,83% до 30 062,75, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 1,41% до 3 066,8 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,03% — до отметки 3 498,2.
Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,15% до 2 453,77 пункта.
По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам I квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.
В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за I квартал - 9,8%.
Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии.
Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента США Д. Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло на рынки облегчение и относительное спокойствие.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева вырос на 0,09% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 204,36 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,74% и был равен 12 483,2 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,41%, находился на отметке 5 335,6 пункта.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,84% - до 1792,93 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,19% - до 371,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,3 млн. грн., в том числе акциями - 7,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 534,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Индекс УБ в «красную зону» перетянули акции Укрнафты (-7,67%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+5,37%), Райффайзен Банка Аваль (+2,07%) и Мотор Сичи (+1,56%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,93%) и Центрэнерго (+0,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,4% - до 497,83 пункта при объеме торгов 0,31 млн. злотых (2,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» в отрицательной динамике лидировали бумаги KSG Agro (-2,98%), агрохолдинга ИМК (-2,27%) и «Милкиленда» (-0,69%).
Дорожали только акции «Кернела» (+0,59%).
К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в плюсе, кроме индексов КНР, поддерживает рынки региона динамика американских бирж.
По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37% - до 3055,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1771,09 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,28%, до 30146,41 пункта, корейский KOSPI - на 1,18%, до 2482,67 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 5863,8 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,32% - до 22135,17 пункта.
Биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона отчетностей и данных статистики. Во вторник стало известно, что количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. Аналитики ожидали рост до 1,27 миллиона.
Позитивные данные финансовой отчетности американского банка Goldman Sachs Group Inc. также поддержали биржи - по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль банка составила $2,832 миллиарда, что больше на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $6,95 против $5,15 годом ранее.
Рынки при этом продолжают следить за ситуацией в торговых отношениях между США и КНР. Ранее на текущей неделе американская сторона запретила американским компаниям продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.
С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.
Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.
Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.
Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,