Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 18.04.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 18 кві, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.04.18 США



Фондовые индексы США выросли во вторник, закрывшись на самых высоких уровнях примерно за месяц, так как последний раунд корпоративных доходов подтвердил тезис о том, что оценки рынка поддерживаются экономической активностью.



Основные фондовые индексы США выросли на фоне данных по рынку недвижимости и промпроизводству США и продолжающегося сезона финансовых отчетов компаний.



Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона, тогда как аналитики ожидали роста числа новостроек лишь до 1,27 миллиона.



Кроме того, промышленное производство в стране в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, хотя эксперты прогнозировали рост только на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в марте составила в США 78% при прогнозах 77,9%.



Инвесторы следят за новостями компаний. Так, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам I квартала увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Прибыль крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам квартала снизилась на 1,2% в годовом выражении, однако выручка компании подскочила на 12,6%.



Рост в течение дня был широким: все 11 секторов индекса S&P500 закрылись с ростом, технологический и потребительский сектора показали самый большой рост.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 213,59 пункта, или 0,9%, до 24 786,63 пункта. Индекс «голубых фишек» закрылся на самом высоком уровне с 16 марта.



Индекс S&P500 прибавил 28,55 пункта, или 1,1%, до 2 706,39 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 124,81 пункта, или 1,7%, до 7 281,10 пункта.



И S&P, и Nasdaq закрылись на самом высоком уровне с 21 марта.



Все три индекса также снова вышли выше своих 50-дневных скользящих средних. Окончание выше этого уровня может сигнализировать об изменении настроений инвесторов. Dow не закрывался выше своего 50-дневного периода с 9 марта, S&P - с 16 марта, а Nasdaq - с 21 марта.



Позитивное отношение к прибылям в первом квартале оставалось движущей силой для акций.

Более хорошие, чем ожидалось, данные по жилищному и промышленному производству, а также показатели роста из Китая обеспечили благоприятную ситуацию для торговой сессии во вторник.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,87%, до 24 786,63 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,07%, до 2 706,39 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,74%, до 7 281,10 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос, уровень закрытия был максимальным за семь недель. Индекс последовал за ростом рынка США в понедельник. Внимание сместилось с геополитических опасений на сезон отчетности.



Акции Великобритании восстановились от снижения начала дня и выросли, после того как смешанные данные по рынку труда привели к снижению курса фунта.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, после снижения на 0,4% в понедельник, которое произошло после атаки США с союзниками на Сирию.

Уровень закрытия во вторник был максимальным с 27 февраля.



Акции последовали за существенным ростом фондового рынка в США в понедельник. Опасения в отношении эскалации напряженности вокруг Сирии уменьшились, в начавшийся сезон отчетности, как ожидается, компании покажут рост прибыли в США и

Европе.



Уровень зарплат в Великобритании в феврале с учётом и без учёта бонусов вырос на 2,8%, что стало первым месяцем за год, когда зарплаты выросли немного выше инфляции. Данные соответствовали среднему прогнозу аналитиков, однако некоторые трейдеры и аналитики надеялись на рост зарплат с учётом бонусов на 3%. Это рассматривалось как укрепления оснований для повышения Банком Англии процентной ставки на заседании в мае.



Разочарование ослабило фунт с внутридневного максимума 1,4377, что стало максимальным уровнем после референдума по Brexit в 2016 г.

По секторам, компании основных ресурсов получили поддержку от более хороших, чем ожидалось, данных по изменению ВВП Китая. В первом квартале он вырос на 6,8% г/г, что выше цели правительства 6,5%.



Экономические данные: Индекс экономического настроения в Германии от ZEW в апреле снизился до -8,2, что хуже среднего прогноза аналитиков -1,5, и ниже 5,1 в марте. Индекс текущих условий ZEW снизился до 87,9 с 90,7 в марте, что это выше среднего прогноза аналитиков 86.

Офис национальной статистики Великобритании обновил данные по рынку труда в феврале. Уровень безработице снизился до 4,2% с 4,3% в январе, снова достигнув минимального уровня с 1975 г. Снижение вызвано ростом числа занятых.



DAX +1,57%; уровень закрытия максимальный с 7 февраля

CAC +0,76%; уровень закрытия максимальный со 1 февраля

FTSE +0,39%, восстановление после снижения произошло на фоне снижения курса фунта после того, как данные по занятости не показали роста, на которые в среднем надеялись аналитики.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, после снижения на 0,4% в понедельник, которое произошло после атаки США с союзниками на Сирию. Уровень закрытия во вторник был максимальным с 27 февраля.



Британский FTSE 100 вырос на 0,39% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 226,05 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,75% до 12 585,57.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,76% — на отметке 5 353,54 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.



С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.



Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.



Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.

Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.



Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 2,22% - до 2191,19 пункта, РТС - на 3,35%, до 1121,48 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6% - до 61,53 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 75,92 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% - до $71,31 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 8,14%, «Газпрома» — на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, «АЛРОСы» — на 1,51%, Московской биржи — на 0,66%.



Причиной бурного роста бумаг РФ стали новости о том, что президент США пока решил отложить введение новых антироссийских санкций.



Российский рынок акций во вторник оказался в зоне покупок на фоне рыночной эйфории: администрация Белого дома США отложила ужесточение антироссийских санкций. Реакции же на площадке такие, как будто санкции отменили вообще. Инвесторы выкупают предыдущие продажи, но потенциал таких приобретений сомнительный: прошедшая волна паники, скорее всего, первая, и за ней будут другие. Индекс Мосбиржи остается в широком коридоре 2 130—2 195 пунктов, перспективы двинуться значительно выше 2 200 пунктов мало. Индекс РТС скорректировался достаточным образом, теперь нужно стабилизироваться выше 1 110 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 17 апреля, повысился на 0,72 пункта или на 0,19% до уровня 371,01 пунктов.



Объем торгов за день составил 534,2 млн. грн., акциями наторговали 0,33 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 16 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 370,29 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,95 пунктов или на 17,76% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 апреля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии.



По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,35% - до 3099,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1809,59 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 30316,14 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,14%, до 2454,16 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,34%, до 5861,1 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,07% - до 21850,94 пункта.



По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам I квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.



В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за I квартал - 9,8%.



Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии.

Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента США Д. Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло на рынки облегчение и относительное спокойствие.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги вторника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показали единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 847,59 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,83% до 30 062,75, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 1,41% до 3 066,8 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,03% — до отметки 3 498,2.



Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,15% до 2 453,77 пункта.



По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам I квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.



В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за I квартал - 9,8%.



Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии.

Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента США Д. Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло на рынки облегчение и относительное спокойствие.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева вырос на 0,09% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 204,36 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,74% и был равен 12 483,2 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,41%, находился на отметке 5 335,6 пункта.



Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,84% - до 1792,93 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,19% - до 371,01 пункта.



Объем торгов на УБ составил 8,3 млн. грн., в том числе акциями - 7,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 534,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.



Индекс УБ в «красную зону» перетянули акции Укрнафты (-7,67%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+5,37%), Райффайзен Банка Аваль (+2,07%) и Мотор Сичи (+1,56%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,93%) и Центрэнерго (+0,91%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,4% - до 497,83 пункта при объеме торгов 0,31 млн. злотых (2,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» в отрицательной динамике лидировали бумаги KSG Agro (-2,98%), агрохолдинга ИМК (-2,27%) и «Милкиленда» (-0,69%).

Дорожали только акции «Кернела» (+0,59%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в плюсе, кроме индексов КНР, поддерживает рынки региона динамика американских бирж.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37% - до 3055,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1771,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,28%, до 30146,41 пункта, корейский KOSPI - на 1,18%, до 2482,67 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 5863,8 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,32% - до 22135,17 пункта.



Биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона отчетностей и данных статистики. Во вторник стало известно, что количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона. Аналитики ожидали рост до 1,27 миллиона.



Позитивные данные финансовой отчетности американского банка Goldman Sachs Group Inc. также поддержали биржи - по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль банка составила $2,832 миллиарда, что больше на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $6,95 против $5,15 годом ранее.



Рынки при этом продолжают следить за ситуацией в торговых отношениях между США и КНР. Ранее на текущей неделе американская сторона запретила американским компаниям продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.



С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.



Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.



Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.

Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.



Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США выросли во вторник, закрывшись на самых высоких уровнях примерно за месяц, так как последний раунд корпоративных доходов подтвердил тезис о том, что оценки рынка поддерживаются экономической активностью.Основные фондовые индексы США выросли на фоне данных по рынку недвижимости и промпроизводству США и продолжающегося сезона финансовых отчетов компаний.Количество новых домов в США в марте выросло на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,319 миллиона, тогда как аналитики ожидали роста числа новостроек лишь до 1,27 миллиона.Кроме того, промышленное производство в стране в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, хотя эксперты прогнозировали рост только на 0,3%. Загрузка промышленных мощностей в марте составила в США 78% при прогнозах 77,9%.Инвесторы следят за новостями компаний. Так, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам I квартала увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Прибыль крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам квартала снизилась на 1,2% в годовом выражении, однако выручка компании подскочила на 12,6%.Рост в течение дня был широким: все 11 секторов индекса S&P500 закрылись с ростом, технологический и потребительский сектора показали самый большой рост.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 213,59 пункта, или 0,9%, до 24 786,63 пункта. Индекс «голубых фишек» закрылся на самом высоком уровне с 16 марта.Индекс S&P500 прибавил 28,55 пункта, или 1,1%, до 2 706,39 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 124,81 пункта, или 1,7%, до 7 281,10 пункта.И S&P, и Nasdaq закрылись на самом высоком уровне с 21 марта.Все три индекса также снова вышли выше своих 50-дневных скользящих средних. Окончание выше этого уровня может сигнализировать об изменении настроений инвесторов. Dow не закрывался выше своего 50-дневного периода с 9 марта, S&P - с 16 марта, а Nasdaq - с 21 марта.Позитивное отношение к прибылям в первом квартале оставалось движущей силой для акций.Более хорошие, чем ожидалось, данные по жилищному и промышленному производству, а также показатели роста из Китая обеспечили благоприятную ситуацию для торговой сессии во вторник.Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос, уровень закрытия был максимальным за семь недель. Индекс последовал за ростом рынка США в понедельник. Внимание сместилось с геополитических опасений на сезон отчетности.Акции Великобритании восстановились от снижения начала дня и выросли, после того как смешанные данные по рынку труда привели к снижению курса фунта.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, после снижения на 0,4% в понедельник, которое произошло после атаки США с союзниками на Сирию.Уровень закрытия во вторник был максимальным с 27 февраля.Акции последовали за существенным ростом фондового рынка в США в понедельник. Опасения в отношении эскалации напряженности вокруг Сирии уменьшились, в начавшийся сезон отчетности, как ожидается, компании покажут рост прибыли в США иЕвропе.Уровень зарплат в Великобритании в феврале с учётом и без учёта бонусов вырос на 2,8%, что стало первым месяцем за год, когда зарплаты выросли немного выше инфляции. Данные соответствовали среднему прогнозу аналитиков, однако некоторые трейдеры и аналитики надеялись на рост зарплат с учётом бонусов на 3%. Это рассматривалось как укрепления оснований для повышения Банком Англии процентной ставки на заседании в мае.Разочарование ослабило фунт с внутридневного максимума 1,4377, что стало максимальным уровнем после референдума по Brexit в 2016 г.По секторам, компании основных ресурсов получили поддержку от более хороших, чем ожидалось, данных по изменению ВВП Китая. В первом квартале он вырос на 6,8% г/г, что выше цели правительства 6,5%.Экономические данные: Индекс экономического настроения в Германии от ZEW в апреле снизился до -8,2, что хуже среднего прогноза аналитиков -1,5, и ниже 5,1 в марте. Индекс текущих условий ZEW снизился до 87,9 с 90,7 в марте, что это выше среднего прогноза аналитиков 86.Офис национальной статистики Великобритании обновил данные по рынку труда в феврале. Уровень безработице снизился до 4,2% с 4,3% в январе, снова достигнув минимального уровня с 1975 г. Снижение вызвано ростом числа занятых.DAX +1,57%; уровень закрытия максимальный с 7 февраляCAC +0,76%; уровень закрытия максимальный со 1 февраляFTSE +0,39%, восстановление после снижения произошло на фоне снижения курса фунта после того, как данные по занятости не показали роста, на которые в среднем надеялись аналитики.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее.С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Он добавим, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6% - до 61,53 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 75,92 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% - до $71,31 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 8,14%, «Газпрома» — на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, «АЛРОСы» — на 1,51%, Московской биржи — на 0,66%.Причиной бурного роста бумаг РФ стали новости о том, что президент США пока решил отложить введение новых антироссийских санкций.Российский рынок акций во вторник оказался в зоне покупок на фоне рыночной эйфории: администрация Белого дома США отложила ужесточение антироссийских санкций. Реакции же на площадке такие, как будто санкции отменили вообще. Инвесторы выкупают предыдущие продажи, но потенциал таких приобретений сомнительный: прошедшая волна паники, скорее всего, первая, и за ней будут другие. Индекс Мосбиржи остается в широком коридоре 2 130—2 195 пунктов, перспективы двинуться значительно выше 2 200 пунктов мало. Индекс РТС скорректировался достаточным образом, теперь нужно стабилизироваться выше 1 110 пунктов.Как сообщалось в понедельник 16 апреля, ПФТС-индекс понизился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 370,29 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 55,95 пунктов или на 17,76% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 апреля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63261 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3789 раз. Подякували: 7181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 17.04.18

дядя Caша » Вів 17 кві, 2018 12:36 0 118

дядя Caша Вів 17 кві, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.04.18

дядя Caша » Пон 16 кві, 2018 12:16 0 111

дядя Caша Пон 16 кві, 2018 12:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.04.18

дядя Caша » П'ят 13 кві, 2018 14:03 0 247

дядя Caша П'ят 13 кві, 2018 14:03 реклама