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Итоги: Энергетика 18.04.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:40

Итоги: Энергетика 18.04.18

Мировые цены на нефть в среду утром растут, - инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% - до $71,97 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до $66,86 за баррель.

По данным API, за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей - до 427,55 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились на 1,02 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 2,5 миллиона баррелей, дистиллятов - на 854 тысячи баррелей.

Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что статистика покажет снижение коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,33% - до 427,2 миллиона баррелей.

Нефтяной рынок продолжают поддерживать и опасения перебоев в поставках на фоне глобальных мировых рисков. Один из них - снижение добычи в Венесуэле. В апрельском докладе ОПЕК указано, что добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.
Добыча ОПЕК на данный момент ниже ожидаемого уровня. Это стало результатом значительного снижения добычи в Венесуэле, что вызвано ухудшением там экономической ситуации.

Нефть немного подросла по итогам вторника. Нефтяные фьючерсы во вторник показали слабый рост, получив поддержку от политических потрясений перед выходом еженедельных данных о запасах нефти в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI увеличилась на 30 центов, или 0,5%, и закрылась на уровне $66,52 за баррель на.

Июньская нефть Brent выросла на 16 центов, или 0,2%, до $71,58 за баррель на ICE Futures Europe.

На прошлой неделе контракты поднялись на фоне проблем потенциальных военных действий в Сирии и ответных мер от России и Ирана, союзников Сирии.
«нанесенный США ракетный удар по Сирии подтолкнул фьючерсы к многолетним максимумам на прошлой неделе», понизив цены WTI на 1,7% в понедельник, - считают аналитики Sevens Report.

Санкции против России, навязанные США в течение недели назад, наряду с сирийским конфликтом, сказываются на ценах на фьючерсы на энергию и металлы, поскольку Москва является крупным производителем нефти и сырья, в том числе палладия, алюминия и никеля.

«Уберите геополитический риск, который, по-видимому, испарился, в определенной степени, после сирийских ударов, и вы увидите, что все еще есть рынок нефти, который поддерживается высоким спросом и поддерживается сокращением производства ОПЕК», - сказал Роберт Яугер из Mizuho.

Нефтяные торговцы также ожидают возможного пересмотра санкций против Ирана, что может спровоцировать рост цен, поскольку страна является значительным производителем нефти и членом ОПЕК.

Майский бензин вырос менее чем на 0,1% до $2,041 за галлон, в то время как майский топочный мазут снизился на 0,6% до $2,057 за галлон.

МВФ прогнозирует цену на нефть в 2018/2019 годах на уровне $60 за баррель.

Международный валютный фонд ожидает, что нефтяные цены на мировых рынках в 2018-2019 годах будут колебаться в районе $60 за баррель, следует из прогнозно-аналитического доклада фонда о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики.

В октябре МВФ ожидал цену нефти на период 2017-2018 годов на уровне $50 за баррель. В докладе отмечается, что стоимость барреля нефти в 2017 году в среднем составляла $52,81.

Ожидается, что в 2018 году она достигнет $62,3, а в 2019 году - снизится до 58,2.

К 2023 году показатель может достигнуть $53,6 за баррель.

Эксперты напоминают, что в январе этого года цена на нефть составила $65 за баррель - «самого высокого уровня с 2015 года».

Среди причин авторы доклада перечисляют внеплановые остановки добычи в северной части побережья Мексиканского залива, в Северном море, а также в Ливии и Венесуэле, и продление до конца 2018 года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Однако, подчеркивают в МВФ, «неопределенность сохраняется», хотя «риски сбалансированы». К рискам роста цены на нефть относится дальнейшее снижение производства в Венесуэле и незапланированные приостановки добычи в других странах. К риску падения цен - рост производства углеводородов в США и Канаде.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
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